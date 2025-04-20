鬧4年案荒　中科盼到小宅案降臨

文 / 理財周刊新聞中心

近幾年中科商圈可負擔產品寥寥可數，對區域6萬就業族來說，幾乎是杯水車薪。今年終於迎來一座指標小宅案，讓不少科技人、置產客摩拳擦掌。

近年全台科學園區蓬勃發展，具擴廠議題的中科園區也不例外，全台中有一半的區域都在盼望中科人的到來，反觀中科生活圈本身，很長一段時間只有豪宅物件可挑，睽違4年，今年終於迎來一座指標小宅案，座落台中前3富庶的福林里，面對永久景觀棟距，讓不少科技人、置產客摩拳擦掌。

對中科的工作族群而言，近10年間能夠「10分鐘進公司」的西屯中科商圈，土地幾乎已開發殆盡，在台灣大道四段以北區域，近5年間推出的大樓僅有8案、共870戶，當中多達87%都屬於高總價住宅，可負擔產品寥寥可數，對中科、榮總、澄清約6萬直接就業族來說，幾乎是杯水車薪。

多年的案荒，最直接影響的就是當地中古屋房價，當地屋齡5~10年的中古住宅大樓，成交單價已來到50~62萬元，直逼一線蛋黃區預售屋價格，其造就的外溢效應也十分明顯，隔壁的龍井、沙鹿、大雅區，預售案都已陸續出現5字頭單價，中科商圈留不住中科人，讓不少科技人頗為無奈。

然供需嚴重失衡的形勢，終將稍有緩和，就在福科路、玉門路旁靜巷，今年將推出睽違已久的小宅案「惠田映悅」，清一色2房規劃，主力戶皆面對道路預定地，具備小宅難得一見的永久棟距視野，不僅單總價相對平易近人，「10分鐘進中科」的優勢，也是其他同價位產品難以比擬。

業者指出，該案所在的福林里，根據官方統計，綜合所得收入的中位數居台中市第3高，僅次於七期新市政中心的惠來里、及單元2的新生里，為台中名符其實的「富人區」，相同價位，支撐性遠較其他區域強。此外，該案目前結構體已完成，預計明年上半年完工，也正好趕在2026年7月底新青安補貼落日之前。

業者進一步分析，今年中科二期土地預計交地給台積電，擴建4座晶圓廠，走1.4奈米的先進製程，2027年完成開發後，光是台積電一家就將為區域再帶來至少4500個科技新貴，但中科商圈幾無庫存土地，「簡言之，區域供需失衡的態勢將加劇，宜趁還來得及時把握進場機會。」

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※上述資料來源於恩博國際，僅供參考。

※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。

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