D-DAY 90天偏多操作 90天關稅豁免 台股到處黃金股

文．張興華

川普政府4月2日(美國時間)宣布對加拿大、墨西哥以外185個國家課徵10-50%關稅，美股四大指數連兩天重挫，對台課徵32%對等關稅，亦重挫4月7日開盤的台股，以連三日下挫共計3906.46跌點，造成台股市場人心惶惶，政府亦提前啟動國安基金於4月9日進場護盤，但仍不敵市場信心潰散式殺盤，當日指數下跌1068.19點，成交量爆出5666.07億元，創歷史第六大。所幸，美股止跌，台股指數也呈現止穩現象，後續影響台股的重大關鍵便是晶片關稅與20類的智慧型手機與電腦、筆電的關稅稅率。

國安基金進場 穩定市場信心

國安基金進場護盤對台股已展現安定市場信心的作用，即便4月14日台股開盤受美針對智慧型手機、電腦、筆電及平板，以及半導體設備、積體電路晶片等20類產品，可獲關稅豁免的消息而呈現開高走勢，隨後盤中證實前述為假消息，導致指數反轉直下，但市場經歷川普關稅政策反覆不定的震撼教育洗禮，加上有國安基金護盤做後盾，市場投資人心理恐慌性指數已經下降，台股加權指數下跌幅度也跟著縮小。

國內券商法人指出，台股屬於淺碟型市場，容易受外部因素影響，尤其是美股，畢竟台股扮演美國大型科技股的供應鏈角色，因此，不單是美股中大型科技股營收獲利及漲跌牽動台股，包括國際經濟情勢變化、地緣政治因素影響等經濟性或非經濟性因素等，都可能對台股造成波動，本次川普關稅2.0政策，早在其競選期間所提出的經濟訴求及關稅主張，就已經對台股造成影響。

人棄我取還是把握人道走廊

畢竟台灣以出口為導向，出口占整體GDP比重達6成以上，主要的出口產品項目，又以電子零組件、資通與視聽產品為主。因此，32%對等關稅對台灣造成的衝擊層面相當廣泛，且台灣中小型企業占比更達98%，美國對等關稅一旦施行，這些以輸美為主的中小型企業更是岌岌可危。

但美對台的32%對等關稅公布同時，仍給予90天的寬限緩衝期，面對超出原本預期關稅稅率的政府高層決策會議決定，不採行立即報復措施，並於90日的緩衝期內爭取與美進行關稅項目的協商。而台灣的經貿談判團也於4月11日與美方進行首次視訊會議，台、美雙邊已就對等關稅、非關稅貿易障礙，以及出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

32%對等關稅的90天緩衝期，台股市場看法相當兩極化，一派的人認為在國安基金備好銀彈進場護盤，台股有支撐力道可以順勢搭便車搶短，另一派則是把90天緩衝期，當作是出脫持股變現的逃命通道。

券商法人表示，現階段台股操作不必過度悲觀，畢竟在90天的緩衝期間，川普的關稅政策向來都是反覆不定，不到最後看不到最終的決定。目前政府已與美方進行初步洽談，後續還有下一輪的談判，且預估在4月底前談判結果就趨於明朗化。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1286期，2025.04.18出刊。

圖片來源：Pixabay

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