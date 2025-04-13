這檔全球首創減脂細胞標靶治療 進度符合預期搶攻百億美元醫美商機

文: 許博

康霈股價在今年初3/5創高1020元後，在720元~940元間整理。

鎖定目前療效欠佳且百億美元以上市場的新藥產品線

康霈鎖定百億價值以上的藍海市場，避開過度競爭的紅海市場。鎖定並專注在高毛利、開發時程段的新藥產品線，目標百億美元以上市值的產品，從醫美切入，再擴大至疾病應用，核心新藥產品CBL-514在醫美非手術局部減脂已核准進入三期臨床試驗，公司開發中的產品線如。

在營運策略上，康霈新藥在臨床二期療效驗證後就啟動新藥授權合作搶商機。且在產品開發初期，就與臨床醫師合作，了解臨床醫師的實際需求，讓推出的產品更貼近市場需求。此外，研發的新藥一藥多用，搭配劑型與適應症，區隔市場，創造新藥開發的更大的市場潛力價值。

康霈首推的新藥是全球首創的脂肪細胞標靶治療CBL-514注射劑。

減脂市場2030年高於800億美元

根據1000IQMR調研機構保守估計，全球局部減脂市場2023年150億美元，2030年預估為333億美元，未來10年都是雙位數成長，成長最快的地區是亞洲，其中手術占84.5%，目前可以使用的治療選項少。在這樣背景下，康霈的新藥CBL-514有潛力商機。另有機構樂觀估計全球減脂市場到2030年將超過800億美金規模。

減脂市場2030年高於800億美元。

康霈的新藥CBL-514

康霈的新藥CBL-514是全球首創且唯一以專一性促進脂肪細胞凋亡來減少注射部位的脂肪的全新小分子新藥注射劑，將改變市場上減脂的方案，不是以抽脂手術或吃減肥藥的方式，而是以直接注射到治療部位皮下脂肪的方式進行。

是一種非手術的局部減脂，治療後約二週左右會看到效果，且沒有後遺症，皮膚也不會像抽脂手術後或快速減重而變得鬆弛。

根據FDA核准執行的二期臨床試驗結果顯示，使用CBL-514注射治療後平均可以降低312 mL減脂效果，副作用低。

專利保護至少到2045年

康霈的CBL-514新藥目前已申請79件專利，核准64件發明專利，核准率為81%。且公司到2025年仍有相關專利新案進行申請，專利期間20年，因此專利至少到2045年仍然有效，保障專利銷售至少到2045年仍有效。

2025年三大營業目標規劃如下包括：

1.取得CBL-514美國FDA、加拿大HC與歐盟EMA二項樞紐三期臨床試驗IND核准並開始收案

2.取得兩項二期臨床試驗最終統計數據，包括局部減脂CBL-0205 Phase 2b與罕病-竇根氏症CBL-0202DD Phase 2b。

3.獲MSCI全球中小型指數成分股認定加入成分股之一。

法人認為，康霈2024年三大營運目標達成，2025年三大營運以過去營運績效按步就班完成，雖不困難仍須追蹤。

理周投研部表示，以康霈目前財務狀況，財務結構健全，上市後再從資本市場籌措資金，達成2025年營運目標，並將新藥順利推到市場，開啟營收的目標應該可以期待，113年全年營收44,434千元，尚未進入營收成長期，尚待追蹤。

康霈股價近期頻走高，依據進度在2024年以及2025年上半年將完成二項局部減脂Phase 2b臨床試驗，2025年下半年進行三期臨床試驗。達成上述這些目標，才能順利搶攻百億減脂商機，值得繼續追蹤。