陳明賢帶動新創 廣納有想法有作法的年輕人

文．張育銘

民國103年，陳明賢擔任還在興櫃的廣朋實業公司總經理，就創立「ViVi PARK」停車場部門，利用集團閒置土地創造現金收入，不料這個新事業體竟成集團「明日之星」！不僅年營收達1.2億元，疫情期間還能創造正獲利！

陳明賢於民國93年初創立廣朋建設股份有限公司，邀集另外三位創業夥伴共同成立，他是公司創辦人之一。自成立以來，便擔任總經理一職，負責公司從土地開發、產品設計、申請建照、工程發包、興建施工，到完工交屋、銀行撥款及售後服務等流程的管理與執行，確保公司能為客戶提供完善的服務。

依循個人興趣 與志同道合夥伴實現創業夢

陳明賢的創業起點源於對建築行業的濃厚興趣，在攻讀企業管理碩士(MBA)期間，便利用課餘時間在鑑價單位及規劃公司從事房地產規劃和鑑價工作，累積相關經驗。碩士畢業後，他服役兩年，退伍後於民國84年進入太平洋建設股份有限公司任職，該公司是當時市場數一數二的建設公司。最初在土地開發部門工作，隨後轉至業務部門，並在後期被派任至太平洋建設集團旗下關係企業—太平洋生活事業開發公司，擔任總經理室主管及開發部門主管，但這種「吃人頭路」的日子，不是陳明賢的最愛！

直到民國92年，國際經濟正處於網路泡沫及SARS疫情影響下的極度蕭條期，陳明賢決定實現自己的創業夢想，邀請了在台北市迪化街大稻埕地區結識的三位創業夥伴，共同創立廣朋建設，後來更名為廣朋實業。這家公司是依循個人興趣，結合與創業夥伴的共識而成立的，也標誌著他創業歷程的開始。

抓住政策機遇 最早投入迪化街開發者之一

在創業之前，陳明賢便已在迪化街投入老舊街區土地整合開發相關工作。迪化街於民國85年以前，尚未有完善的法令支持其都市更新或再發展，然而，到了民國89年，隨著「容積移轉實施辦法」推行，當地老屋得以進行仿古重建，並將剩餘容積移轉至台北市其他建築用地。

陳明賢就在當時抓住這一政策機遇，成為最早投入迪化街開發的少數人之一，他專注於開發當地地產、辦理容積移轉及進行仿古重建工作。由於該市場尚處於萌芽階段，相關技術與觀念並不普及，因此也在過程中積累了寶貴的經驗與資源。

正是基於這些早期的努力與成果，才能在民國93年正式創立廣朋建設，為後續事業發展奠定堅實的基礎。

精準市場定位與產品規劃 奠定事業穩固基礎

廣朋在草創時期的發展歷程中，主要專注於台北市中心精華地段的住宅建築開發興建。透過參與政府釋出的公有土地公開市場投標，成功取得多處位於捷運站周邊，步行約一至五分鐘距離的優質土地。當時，這些地區因捷運的便利性而具備高度發展潛力，即便在今日仍然是備受矚目的黃金地段。

在產品策略上，陳明賢與合夥人都有共識，以兩房至三房(35坪)的住宅產品為主力，迎合市場需求。事實上，早在20年前，大家便已察覺到兩房產品將成為市場主流，因此在創業初期即以此為核心產品規劃，展現了對市場趨勢的敏銳洞察力。

然而，由於採用投標方式取得土地，陳明賢在競價過程中面臨較高的成本壓力。此外，在營建市場初期對單價的控制尚未完全成熟，因此在民國96年以前，廣朋的獲利狀況相對較為微薄，但仍然保持穩定的盈利。整體而言，廣朋在創業初期憑藉精準的市場定位與產品規劃，成功奠定了穩固的基礎，為日後的發展鋪設了成功之路。

民國96年以後，房地產市場開始進入蓬勃發展的階段，尤其是台北市作為全國首善之區，其房價漲幅遠超其他地區。從市中心每坪30多萬元逐步攀升至目前100多萬元，顯示出這波房地產多頭行情的強勁力道。在這段期間，廣朋建設積極投入土地購置、房屋建造與銷售，成功累積豐厚的資源與利潤，為後續發展奠定堅實的基礎。

主動撤離興櫃 進入全國連鎖停車事業

民國101年12月18日，廣朋實業正式於興櫃掛牌(股票代號5541)。從101年至104年上半年，國內房價仍處於多頭階段。104年下半年政府推出一系列打房政策，營建業成為「雞蛋水餃股」，陳明賢說服創業夥伴們將廣朋實業從「興櫃公司」撤下！

經過審慎評估，在陳明賢大力主張下，選定全國連鎖停車事業作為新的業務主力，此產業與房地產具有一定關聯性，停車場經營需要土地或建築物地下室作為基礎，當時台灣空地資源尚多，因此具有發展潛力。自民國103年下半年起，在房地產市場仍處於高峰時，公司已開始著手布局全國連鎖停車事業。

如今回顧，這一策略性多角化為集團未來十年的穩健發展注入了新的動能，並證明當時決策的前瞻性與正確性。

廣朋自進入全國連鎖停車事業以來，為了提升品牌形象與市場競爭力，成立了榮帝科技股份有限公司，並賦予其創新與新創的角色與使命。陳明賢與團隊創造了「全國連鎖停車品牌ViVi PARK」，並設計了一個極具辨識度且色彩鮮明的代言人「ViVi兔」，以推動停車事業發展。

回顧自民國103年以來的布局，大家都認為當時的決策非常正確。傳統停車場經營業者往往忽略品牌建設、行銷策略及會員經營，而僅提供停車空間。然而廣朋的理念是停車場不僅是車輛停放的空間，更是一個可以延伸出多元商機的平台。正如住宅空間能衍生出多種周邊事業，停車空間亦能創造更多價值。

ViVi PARK APP延伸多元商機

陳明賢的多角化布局策略，正是透過「榮帝科技APP」與「ViVi PARK品牌」的雙軌營運，「我們在全國各地迅速建立起連鎖停車場的經營體系。目前雖然停車場數量尚未達到國內最多，但已位居前五名。我們致力於打造與眾不同的經營模式與願景，並逐步實現這些目標。廣朋全力加速發展ViVi PARK的公司規模，透過經營眾多連鎖停車場來累積經驗、培養團隊並建立學習曲線。同時，也致力於塑造全國連鎖的品牌形象，讓全國各地的消費者對我們有深刻印象。」

布局之後，陳明賢為了進一步鞏固資金基礎，於民國109年向行政院國發基金進行簡報，成功邀請行政院國發基金成為榮帝科技的股東，「這是我們的一大里程碑。」

即便在COVID-19疫情期間，榮帝科技仍未停止前進。「在這三年多時間，我們全力投入開發ViVi PARK的APP，完善其架構與功能，並串接各地實體場域運營系統。利用這段時間優化商業模式與IT技術，為未來成長奠定堅實基礎。」

把停車場變成智慧生活體驗平台

陳明賢透露，榮帝科技的目標是透過ViVi PARK的APP，提供給會員更全面且便利的服務，建立起一個整合多元生活服務的平台。

陳明賢說，提供給會員的不僅是優惠與便利，還包括無紙化與線上化的功能，例如儲值與消費扣點等操作，均可在APP上完成。此外，榮帝科技的服務已不再局限於停車場，而是逐步擴展至其他生活類別的服務，旨在為會員打造更完整的智慧生活體驗。

除了交通領域，陳明賢更把腦筋動到停車相關服務，包括自營停車場、聯盟停車場、路邊停車費支付，以及與加油站和EV快充站的合作。同時，榮帝科技自有的汽車充電站品牌「Vi POWER」也在快速發展中，並與其他快充業者形成良好的生態圈合作。

此外，陳明賢也廣泛擴大APP，整合汽車美容、維修、拖吊以及機場接送等多樣化行車服務，全面滿足用戶需求。

為了讓會員APP有更多功能，陳明賢讓公司同仁找尋「異業結盟」，與各種生活領域知名品牌合作，提供咖啡、霜淇淋、速食等優質商品，並以低於市價方式回饋會員。「希望會員能透過儲值與消費，感受到價值的提升與便利性。」

陳明賢也在網路上看到許多新創事業，他把停車場變成一個平台，找來代收洗衣服、垃圾分類處理廠商、行動咖啡廳、臨時辦公室等異業合作，讓不同環境的停車場有更多服務項目產生，也照顧更多剛剛創業的年輕人！

目標：成為有車一族必備APP

「未來，我們的目標是成為每位開車及騎車用戶必備的APP，讓會員在日常生活中離不開我們的平台。我們將持續努力，深耕會員需求，提供更全面、更高品質的服務，實現我們對於台灣市場的願景。我們相信，這個目標並不遙遠，因為我們已經在正確的道路上穩健前行。在這個王國裡我們也築起了一座城堡，這個城堡就是榮帝科技股份有限公司，透過更多的資金、更多的股東以及更多的同仁，一起共同努力實現願景。」

陳明賢也很感謝各個領域的領導品牌與業者，大家用開放的態度，為了一同建立廣大會員的生態圈，彼此不競爭，齊心合作，讓這個生態圈可以更完備。

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