展望亞洲 大豐國小展南亞豐華

文．李三財 圖．徐夢含

新北市新店區大豐國小的「尼泊爾印度豐彩文化展」開幕儀式，筆者受邀參加，親身體驗台灣基層的國民教育單位，如何傾力推廣將多元文化教育融入校園中。

回想與新店學校的因緣，2016年受到時任新店高中校長邀請前往演講，其後開啟了前瞻越南文化課程的合作。當時就諦學堂派任的兩位老師，其中阮秋姮目前是大學講師，更曾入圍金鐘獎及亞洲電視大獎，另一位蔡宇傑老師目前在越南進修博士，很高興大家都有很好的發展。證明當時師長都慧眼識珠，在校生也得到良師指引。相隔十年大豐國小所見的多元文化活動，小而豐富的展覽內容，窺知其後隱含的堅強陣容，覺得深受感動。

多年來，台灣政府如新北市國際文教中心與民間、外國駐台單位多方努力，促成不同背景的移民及留學生來到台灣，與島內的人們一起創造多元交融的環境，整體的成長令人有感，更讓我們這些長期參與者感到欣慰。

大豐國小姜孟佑校長表示，印度是目前全球人口最多的國家，有豐沛的資源及人才，未來充滿了商機。很多同學已造訪過日本，卻很少人前往印度，希望大家透過這次活動好好認識南亞國家的文化，加深對國際社會發展及社會的了解。

印度駐台副會長甘泉女士致詞感謝新北市教育局幫助更多台灣人認識印度。雖然印度台北協會成立三十年，整體上台灣人對印度仍然陌生，舉辦這場活動對於推廣印度文化很有意義。校方也準備印度奶茶及美食供大家品嚐享用。其中也有外事科警察徐夢含分享他與新住民互動的工作經驗；社大印度舞老師孫夢萍，穿著印度傳統服飾熱情地穿梭人群，介紹印度藝術文化。

印度留學台師大的校友慕哈德先生本身是一位創業成功的企業家，他畢業於台灣師範大學，與同為穆斯林的台灣太太前來支持活動。他們夫妻創立協會推廣伊斯蘭文化，目前有一百多位小朋友一起共學，成員也包括印度駐台官員子女。他們表示未來想在台灣籌辦穆斯林小學。根據我的經驗，他們目前應該只能以實驗學校的方式在台灣一起推動關注新移民需求及連結國際的工作，非常值得尊敬。

我能理解他們的追求，正如我認為台灣應該設立亞洲語言的專門學校。以目前的社會環境，建立穆斯林學校真的需要政府的決心及政治人物的智慧！環顧周邊很許多個人自掃門前雪，這個共好、有遠見、值得追求的理念，真是好珍貴！

我所發起的「台灣僑外生協會」未來會協助引薦他們給相關單位，讓更多有能力的社會大眾一起參與。「千里之行始於足下」，集合眾人之力，相信還是會有實現的一天！

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