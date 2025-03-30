「無盡之境」──呂迦諾個展《ALL OVER》開啟視覺無邊界

文．戴衣薰 圖．理善藝聚空間

理善藝聚空間迎來了藝術家呂迦諾的個展《ALL OVER》，開幕當日吸引了眾多藝術愛好者及業界人士蒞臨，共同見證這場視覺與空間交融的藝術饗宴。呂迦諾透過展場佈置打破畫作的傳統框架，使作品在空間中自由延展，營造無邊界的視覺流動，為觀者帶來獨特的沉浸式體驗。

開幕現場──視覺、味覺、嗅覺的全方位感官體驗

開幕當日氣氛熱烈，大家自由探索，熱烈討論作品如何突破繪畫與裝置的界線。觀眾們也發現展場細節經過精心設計，茶點的繽紛色彩與作品呼應，空氣中瀰漫著以「白花」為主的特調香氛，增添感官體驗。此外，當天陽光滿溢透過窗戶灑入，更強化了藝術家對色彩與光之能量的表現，營造出夢幻且充滿生命力的展覽氛圍。

「ALL OVER」──超越畫布的藝術概念

本次展覽核心概念「ALL OVER」源自20世紀美國藝評家克萊門特．格林伯格(Clement Greenberg)所提出的術語，指的是畫面沒有明確焦點，色彩與線條均勻分佈，創造出視覺上的無限延展。呂迦諾進一步拓展這一概念，透過組成繪畫的方式，讓作品的物性、幻象與空間產生交互作用，邀請觀者不再只是被動觀看，而是主動參與藝術對話。

《天堂寶石》──以繪畫建構無限空間

展覽的核心系列《天堂寶石》，靈感來自《聖經．•啟示錄》提到天堂的城牆由十二顆寶石組成，藝術家以無止境地反覆貼撕紙膠帶進行塗繪創作，且每組畫作呈現重複卻不盡相同的狀態，這些痕跡不僅是表現天堂寶石的造形，也呼應內心；把空間視為容器，將畫作在現場重新組成，可傾斜、可堆疊，沒有一定的方向性，使畫作內部與外部空間連結，產生新的視覺感受。

呂迦諾表示：「我以『ALL OVER』的概念來表現天堂的無限性，讓觀看者透過空間與畫作的關係，感受到繪畫的延展性與無邊界的可能性。」

組成繪畫──當代繪畫的實驗與實踐

在藝術創作上，呂迦諾提出「組成繪畫」(Composing Paintings)的概念，將繪畫視為一種帶有裝置意識的創作方式。不同於傳統的單一畫作，他的作品在展覽時能夠重新組合，透過畫布的物性與展場空間的互動，讓每次展覽都呈現不同的視覺效果。

他認為，繪畫不應僅限於完成於畫布上的圖像，而是一個持續進行的創作過程，展覽現場的安置與組合方式同樣是作品的一部分。這種方法改變了傳統繪畫的觀看方式，使觀眾從被動的欣賞轉變為主動參與，感受畫作如何隨著空間條件改變而呈現不同的感知層次。

透過繪畫悼念與盼望

對呂迦諾而言，《ALL OVER》的創作不僅是形式上的探索，更是一場情感的寄託與悼念父親的方式。「這些無限延伸的畫面，是我內心的安放與盼望，象徵著生命的延續與精神的昇華。」他表示，這不僅是對天堂的想像，更是一種與過往連結的方式。展場一隅引述「我們既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀」。這份情感的延展、對天堂的想像，以及不曾終止的創作過程，共同構築出一種無限蔓延的感受。

展覽持續至4月26日 邀請觀眾親臨體驗

在這裡，繪畫不再被畫框侷限，而是與空間、光影交融，讓觀者沉浸於無邊界的藝術想像之中，邀請觀者參與一場身臨其境的藝術實驗。

展覽 ︳【All Over】呂迦諾個展

展期 ︳即日起至2025.04.26 (六)

地點 ︳理善藝聚空間 台北市中正區青島東路７號５樓之１

▊圖說：ALL OVER呂迦諾個展開幕大合照。