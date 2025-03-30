綠線均一價　原地換新屋還剩這區

文 / 理財周刊新聞中心

受到近年推案潮的帶動，如今各區捷運站周邊，新案一致站穩6字頭均價，其中五期重劃區機能、議題俱足，外地客欲搶進，在地客難割捨。

台中捷運綠線通車即將滿4年，全線頭尾端歷經這幾年的房市熱潮，預售屋房價近期幾乎「全線拉平」，對在地換屋客而言，卻是幾家歡樂幾家愁，郊區的新舊屋價呈巨大落差，原地換屋遙不可及，反倒蛋黃區如南屯五期重劃區，在堅挺的中古房價支撐下，迎來不少換屋客強力撐盤。

捷運綠線自北屯到烏日，沿線行經6個行政區、8個重劃區，受到推案潮的帶動，如今預售屋無論是西屯、南屯，或是北屯、北區、南區、烏日，捷運站周邊新案都出現站穩6字頭的均一價現象，然隨著房市回歸剛性需求，不只換屋客陸續回流市中心，市區在地客想實現「原地換新」，比起外圍亦容易許多。

在地業者表示，一般民眾換屋，多會希望留在自己成長20~30年的生活圈，因此預售屋向來都以在地買盤為大宗，在機能發達的市中心尤其如此，但南屯五期重劃區尤其特別，在七期之前就是台中的豪宅聚落，早期開發的住宅也以大坪數居多，隨著捷運通車，更提供十足的利基。

據實價登錄顯示，五期重劃區新舊屋齡呈現巨大落差，2024年中古屋交易量近900筆，當中屋齡逾20年的房屋占比超過8成5，然單就屋齡30年以上的「老屋」觀察，竟有高達4分之1成交總價落在1600~3000萬元，「在台中任何一區，屋齡逾30年的房子，幾乎很難有這樣的行情。」

業者指出，早年購屋者多申請20年期的房貸，即30年前在五期重劃區推案高峰期購屋的屋主，現在可能有相當的比例已經無貸一身輕，當舊換新的時機到來，在屋齡10年內產品付之闕如的情形下，絕大多數換屋客都會選擇直購預售屋，無痛轉換的大有人在。

近期也陸續有建商開始發現特殊的「五期商機」，包括惠田、麗晨、亞昕、甚至興富發集團，都接二連三進軍該區，尤以南屯站周邊特別集中，「危老案的風行，換屋族中堅力量，加上市中心的價格優勢，接下來的一年南屯將會成為台中的房市主場。」

今年第一季新進場的個案，就包括惠田開發的「惠田璞悅」，基地座落大墩五街、近大墩路，包括大墩商圈、文心森林公園、捷運南屯站、大新國小等，都在500米步行距離內，十足「外地客欲搶進，在地客難割捨」的地段，全案單純3房、4併零店面，搶在年初逆勢突圍。

※上述資料來源於恩博國際，僅供參考。

※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。

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