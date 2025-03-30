■落籍湳雅正核心！生活機能齊備 新竹菁英聚焦「昌傑玥玥」

文 / 理財周刊新聞中心

▲湳雅生活圈機能豐富多元。圖片為湳雅大魯閣廣場。（圖片提供：昌傑建設）

擁有「台灣矽谷」之稱的新竹，以科技驅動繁榮未來。作為高科技與半導體產業重鎮，新竹科學園區形塑產業聚落效應，吸引菁英人才移入、城市人口穩定成長，更帶動當地房市發展。新竹同時兼具300年的歷史底蘊，豐富的文化資產和歷史古蹟，展現出新舊交錯的城市魅力。隨著近年來竹北、關埔房價攀升，新竹市區較早發展的湳雅生活圈，以多元生活機能及相對親民的房價受到購屋族的青睞。

大新竹地區有科學園區能量挹注，帶動大量就業人口以及薪資水準，結合目前桃竹苗大矽谷計畫，其中涵蓋新竹輕軌、竹科X基地等各項重大設施，提升城市交通路網、加速科技產業聚落發展，前景備受矚目。而位於新竹市北區的湳雅生活圈，作為較早發展的城市區段擁有湳雅大潤發、大魯閣廣場兩大商場，豐沛機能被視為「北區最強商圈」，相較於竹北高鐵、東區關埔等區域，新竹北區房價相對親民些。

為新竹早期開發的湳雅生活圈，擁有學區優良、交通便利、生活機能佳的優勢，除了原有的光華商圈外，湳雅大潤發滿足日常採購需求，日本知名「蔦屋書店」更進駐湳雅大魯閣廣場，用餐聚會、生活雜貨輕鬆採買，車程約十分鐘即可抵達巨城百貨商圈，實現機能串聯。交通方面，東西向68快速道路可連接新竹市心與新竹科學園區、竹北高鐵站、台元科技園區等，日後台1線替代道路完工，將銜接新竹市武陵路高架橋至台68線，串聯大新竹一日生活圈，可望帶動當地區域發展與外來購屋買盤需求。

深耕新竹在地的「昌傑建設」再推新作，「昌傑玥玥」選址湳雅核心生活圈，基地正對新竹舊社國小，孩子輕鬆散步就到校，周邊同樣鄰近知名光華國中，優質教育、書香氛圍形塑出美好的學區風情。區域內坐擁湳雅公園、頭前溪左岸-溪埔子人工濕地公園等綠意，隨時和自然進行深度對話，河濱日常慢跑輕騎、陪孩子玩耍放電，平衡工作與生活之間的比例。

「昌傑玥玥」產品規劃37．43坪、3～4房格局，滿足新竹菁英家庭對居住空間的需求，基地面迎舊社國小臨路退縮，創造與校園對話的建築表情。享有新竹市心的地段價值，結合周邊學區、交通、綠地以及商圈機能，完美符合昌傑建設的選地哲學，透過豐盈的機能輪廓實現對理想生活的追求，

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【昌傑玥玥】正對舊社國小 37．43坪

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