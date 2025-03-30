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桃園超蛋黃「大和御品苑」領城市升級新境界

聯合新聞網／ 理財周刊

文 / 理財周刊新聞中心

繁華加乘、公私攜手挹注資源利多，桃園藝文特區難以取代的珍貴價值，大和建設機構以傾心之力擘劃至高地標。

藝文特區被譽為「桃園版信義計劃區」，坐擁全台最美市立圖書館總館、威秀影城、頂級餐廳等繁華商業，展現蓬勃發展的城市魅力，隨著政府與大型企業攜手推動，這座桃園首屈一指的國際生活圈，未來3年內將邁向嶄新層次，繁華再進化。

2026年捷運綠線第一階段通車，將優先完成北段坑口站至藝文中心站，預計2030年全線通車，此一建設不僅是桃園交通的重大躍進，更是全台捷運網絡的重要突破未來全線完工後，將可一線直達三鐵共構的桃園車站、機場捷運，串聯國內外都會核心，實現便捷通勤生活。

藝文特區商業氛圍日益濃厚，京站首度跨出台北，選址於此打造「桃園藝文特區 Qsquare」，預計2027年完工，為區域增添國際級商場風貌，加上現有的中茂新天地、旭集等頂級商場與精緻美食，將進一步強化藝文特區的高端消費體驗，帶動商業價值全面升級。

深耕藝文特區多年的大和建設機構，深知此區域的獨特魅力，精選慈文國小第一排、千坪角地，打造20層制高地標「大和御品苑」，坐擁校園無限棟距與城市珍稀綠意。建築立面呼應桃園總圖之美，融入書牆意象，營造濃厚藝文氛圍，讓住宅不只是居所，更是品味與生活質感的體現。

「大和御品苑」規劃17~33坪，涵蓋1+1、2、3房多元格局，滿足各類購屋需求。建材皆為上上之選，包括TOTO衛浴、Panasonic廚櫃、Bosch洗碗機、林內廚具及SHOWA氣密窗，並採單層六併雙梯設計，低梯戶比、均質住宅，公私領域皆享充足採光與通風。大和建設機構不僅致力於打造經典建築，亦長年投入公益，秉持匠心精工理念，每一座地標不僅是城市的象徵，更是對品質與承諾的最佳詮釋。

※上述資料來源於大和建設機構，僅供參考。

※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。

※查看更多>https://newhouse.591.com.tw/138319?from=search

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