三一東林攜手德國BRABUS 引領汽車高端訂製新趨勢

文 / 理財周刊新聞中心

「HAUTE COUTURE」工藝精神跨域汽車產業，三一東林科技股份有限公司（股票代號：3609）多年專注於引進國際頂尖汽車品牌，持續掌握市場趨勢並積極佈局高端汽車市場。2025年，三一東林宣布與德國知名豪華汽車品牌BRABUS合作，引進旗下最新推出之高端量身訂製車款，包括BRABUS B30、B60及B68三大系列，將「HAUTE COUTURE」（高級訂製）理念導入汽車產業，以專業化、高度客製化的服務，滿足消費者對於個性化駕馭體驗的需求，帶領台灣汽車市場邁入全新境界。

專業訂製服務 輕奢定位，客製化訂製滿足年輕菁英需求

BRABUS首度推出小型轎車成車系列（Complete Car）— BRABUS B30，定位於年輕世代與輕奢消費族群，提供從300匹馬力起始至1000匹馬力的多元動力配置，滿足各類駕馭需求。BRABUS B30提供豐富且專業的客製化選項，包括：多樣化車身顏色選擇、外觀套件與輪圈自由搭配、內裝材質與配色量身訂製，透過BRABUS專業團隊精細的訂製服務，每位車主皆可打造專屬個人風格的獨特座駕。

頂級奢華座艙，打造個性化座駕

大型豪華轎車BRABUS B60系列則為品牌旗下豪華旗艦轎車，性能與奢華並重，600匹馬力V8引擎展現卓越駕馭性能BRABUS B60，搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大動力輸出達600匹馬力與800Nm扭力，0-100公里/小時加速僅需4.2秒，極速可達250公里/小時，提供卓越的駕馭表現。此外也專業化客製服務，打造頂級奢華座艙B60客製升級方案，提供消費者兼具性能與奢華的專業級駕馭體驗。

致敬純粹機械工藝，612匹馬力V12引擎打造極致奢華典範

在全球汽車產業逐步轉向電動化及小排量趨勢之際，搭載V12引擎的車款已屬稀有。BRABUS B68搭載全新6.0升V12雙渦輪增壓引擎，最大輸出達612匹馬力與900Nm扭力，0-100公里/小時加速僅需4.5秒，極速電子限速250公里/小時，展現出品牌對於傳統高性能機械工藝的專業堅持。BRABUS B68以稀有且卓越的V12動力配置，提供專業且獨特的奢華駕馭體驗，成為頂級收藏家與汽車愛好者的理想之選。

三一東林(3609) 積極佈局全台，推動高端汽車訂製服務普及化

三一東林科技股份有限公司（股票代號：3609）現正處於轉型關鍵期，未來將以「小而精、多點式經營」策略快速佈局全台，透過專業銷售及服務團隊，將高端汽車訂製服務深入市場，使奢華駕馭體驗不再遙不可及，滿足消費者對尊榮生活的專業需求。聯絡資訊與試駕預約如欲進一步了解BRABUS相關車款資訊或預約試駕體驗，

請洽詢：官方網站：https://www.hepgroup.net/

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