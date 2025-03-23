文．洪寶山

英特爾曾是全球半導體產業的巨頭，但近年在製造領域落後台積電等競爭對手，更錯過生成式AI浪潮，甚至錯失投資OpenAI的機會。七年來的第三位執行長季辛格原想恢復英特爾在晶片製造領域的領導地位，將英特爾打造成世界級代工廠，但該公司代工業務迄今仍持續虧損。

陳立武回鍋要重振英特爾

3月12日英特爾宣布，已任命前董事陳立武(Lip-Bu Tan)為新任執行長，該人事任命將從3月18日起生效，在英特爾的新聞稿中表示，陳立武在「創造股東價值方面有良好紀錄」，這項人事公布後，英特爾股價13日應聲大漲14.6%、收23.7美元，顯示陳立武曾讓陷入泥淖的益華(Cadence)浴火重生的案例，給予投資人信心與期待。陳立武擔任益華執行長的期間(2009~2021)，益華電腦的營收增加了一倍多，營業利益率提升，股價漲了3200%以上。

陳立武在2024年8月離開英特爾董事會。根據媒體報導，是因陳立武與季辛格存在意見分歧，包括針對英特爾浮濫的人力、規避風險文化，以及落後的AI策略方面，因而退出英特爾董事會。如今回鍋英特爾，市場揣測陳立武將執行當初與季辛格意見相左的轉型策略，例如希望大刀闊斧裁員，包括裁撤對英特爾沒有工程方面貢獻的中階主管，在晶圓代工事業的觀點強調「不能與客戶競爭」，被視為將啟動英特爾晶圓業務分拆的前兆。

華人主導全球半導體產業

無獨有偶，路透社前一天才獨家報導，台積電(魏哲家)向NVIDIA(黃仁勳)、AMD(蘇姿丰)、博通(陳福陽)等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業，共同經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過50%。如果再把已退休的劉德音加入美光董事會，可以說華人藉由在半導體業界的影響力，把地緣政治的影響力拉高到史無前例的境界，也難怪曹興誠說：「台積電擴大對美投資，台美外交可直達天聽。」

儘管台積電僅從客戶需求強烈的角度來解釋為何擴大赴美投資，大家聽了半天，就是沒聽到這樁買賣到底對台灣有什麼好處？於是疑美論四起，原來是大家誤會了，不是台灣沒撈到好處，只是這個好處不是經濟面的互惠，而是3月14日賴總統首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅、十七項因應策略。

美台唱雙簧「境外敵對勢力」

3月15日美國國務院回覆媒體詢問表示，國務院有注意到賴清德的「政策提議」 (policy proposals)，不過國務院並未直接回答記者提問，而是請記者詢問賴清德辦公室，請賴清德辦公室做說明。17日電視台觀察到這次美國的反應跟以往很不一樣。這次美國智庫界對賴清德總統將中國定調為境外敵對勢力的反應相當冷靜。

同時，美國政府層級在G7外長會議也沒有提及一中政策，並重申了美日及美日韓共同聲明的「反中共脅迫」新論述，延續了過去幾年將台海議題「國際化」的作法。如果美國政府方面認為賴清德的發言「暴衝」，國務院的例行記者會也一定會顯露被「突襲」的不悅。現在看起來，美方非但沒感到被賴總統突襲，更有種台灣和美國相互配合的味道。

所以，台積電的1650億美元並非打水漂，相反的，台灣政府應該覺得很值，因為換到兩岸政策的戰略清晰。所以，英特爾要不要救，這是假議題，真正的問題是，怎麼救？合資，看似對台積電不利，因為把前半導體霸主救起來，站在商業競爭的角度，無非是多了個競爭對手，而且這個競爭對手將來還有可能受惠於台積電在美國培養的半導體人才而重新壯大，用蠢字都不足以形容。

台廠打包赴美 台灣變中央廚房

但筆者反倒覺得，台積電會接受合資的方式救英特爾，甚至傳出3月17日亞利桑納州州長來台和台積電高階主管與相關供應鏈夥伴見面，19日返美，有媒體表示這是要將台積電相關供應鏈一起打包去美國投資，這可是台灣花了五十年才構建的半導體生態圈，根據台灣半導體產業協會的報告指出，半導體產業占2022年台灣GDP的13.1%，近十年附加價值成長3.75倍，由此可見半導體對台灣的重要性。

照這局勢發展來看，台積電相關供應鏈夥伴赴美投資也是勢在必行，關鍵是，下回台灣政府又能換到什麼政治回報。

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