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成大首排 城中新樞紐1862坪大基地

聯合新聞網／ 理財周刊
「成大之森」基地空拍模擬示意圖
「成大之森」基地空拍模擬示意圖

文 / 理財周刊新聞中心

「成大之森」位台南市中心，正對成大25萬坪校園，後擁4萬坪台南公園，緊臨車站TOD再造計畫，繁華自然兼備，值得傳世收藏。

台南車站作為南台灣交通樞紐，站前TOD改造計畫正式啟動，未來將打造超過8萬坪的轉運暨商業大樓區，配合台南地下化工程與長約5.5公里的南鐵綠園道，未來將提升區域景觀與交通便捷度，為本就市中心交通樞紐的台南車站周邊注入強勁動能。

而隨著台積電等大廠持續擴廠與大南方S科技廊道的推進發展，台南科學園區產業鏈日益完善，園區面積達千餘公頃宛如台灣新矽谷，產業聚集效應與技術創新力，不斷帶動大量專業人才湧入台南，北外環道的陸續完工，與未來台南捷運通車後，將大幅縮短市郊通勤時間，進一步提升市區生活機能與大台南地區整體房市發展躍升。

看準台南車站周邊珍稀地段與未來前景強勢發展，「中德建設」推出全新作品「成大之森」，基地坐落於台南市北區前鋒路，正對成功大學力行校區，佔地面積1,862坪，地上24層，地下5層，規劃265戶住家的精質綠景宅，主推房型為2房(21-26坪)，2+1房(24坪)，與 3房（32-34坪）。

「成大之森」在交通上，步行約7分鐘即可達台南火車站，透過台鐵搭乘轉至高鐵沙崙站與南科園區，規劃中的捷運綠線為未來貫通台南的東西向路廊，通車後更加便利往來大台南地區，車程約8分鐘可透過大灣交流道上國道1號，預計今年底通車的北外環道中華路匝道約7分鐘車程可達，交通上不論是南來北往或是市區移動，都相當便利。

生活機能上，鄰近車站周邊的百貨林立，如遠東百貨成功店、新光三越台南中山店、FOCUS百貨，籌備中的新光三越南山廣場車程約9分鐘即可到達，此外，遠東百貨公園店、林百貨、南紡購物中心、水仙宮市場等，均在車程約10分鐘即可抵達的範圍；休閒機能方面，「成大之森」正對成功大學25萬坪校園，後擁4萬坪公園，未來鐵路地下化後長約5公里的南鐵綠園道為鄰，台南文化創意園區散步即可到達，充滿綠意環繞與古都文化氣息相輝映，使得「成大之森」在大台南都會區成為珍稀耀眼的潛力產品。

擁有400年歷史的古都台南，不僅承載著深厚的文化底蘊，更在時代浪潮中持續進化，城市樞紐正在轉型升級，塑造全新的都市風貌，「成大之森」亦即將成為台南都心中的珍稀風景，邀請獨具慧眼品味的知音，一同擁抱這座城市的美好未來。

※上述資料來源於中德建設股份有限公司，僅供參考。

※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。

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