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興能高(6558)ESG鋰電池模組將增加出貨1月營收轉正成長

聯合新聞網／ 理財周刊

文：許博

興能高6558最近股價漲勢凌厲，從去年11月13日拉出一根漲停板23.40元，之後一路大漲小回，直到2月19日股價來到67.20元，從上漲前一天低點21.3元，到67.20元，漲幅已經將近187%。興能高到底有什麼魅力，讓股價漲近兩倍，這是許多投資人關心的議題。

興能高是從材料電芯做到電池組，上下游都包辦的廠商，包括消費性與非消費性電池。2024年第三季營收年增主要係因消費性領域成長，在非消費性的醫療方面年減。毛利率增長的原因在於材料成本下降，庫存減少跌價損失降低，至於毛利率成長。營業利益成長的主要原因在於營收增加，且毛利率成長。研發費用增加係因為研發人力增加。

2024年第三季相對於第二季業外損失是由於台幣走升造成匯兌損失；相對於2023年第三季業外增加是因為匯兌的利益以及利息收入增加。

在淨利方面，2024年第三季相對於第二季減少了原因是因為匯兌損失。

相對於2023年第三季淨利增加的原因是因為毛利率提高獲利增加。

資產負債表方面的應收帳款相對於前一季提高是因為營收增長。存貨相較於去年同期增加是因為訂單增加需要備料。流動負債減少是因為償還公司債。

產品應用面

興能高在消費性與非消費性營收占比分別是83.1%與16.9%，持續擴大在非消費性產品的營收。

電池出貨的占比最多，藍牙的比例最高，加上電腦周邊合計有50%以上。

其次分別是醫療器材7.7%、充電盒7.1%。

在產品應用別的季成長，以充電盒成長113.6%最高，其次是物聯網成長73.9%、醫療器件成長54.7%。營收占比最高的藍牙及音樂耳機也有21.5%的成長。

興能高的產品型態包括小方型電池、圓柱型電池、中大型電池、以及異型電池四種型態。2024年第三季以小方形電池的營收占比77.99%最高，其次是圓柱型電池15.93%，中大型電池、異型電池的營收占比都在10%以內。

產品型態別的季成長以異型電池成長129.2%最高，其次的圓柱型電池成長33.8%，小方型電池成長18.6%。因為異型電池的營收占比只有0.91%，基期相對比較低，稍為增加就會有明顯的成長，成長比例比較高。

法人認為，興能高在產品型態方面，將從小方形電池發展，進一步開發微型電池。不同型的電池都順利出貨，圓柱形的電池成長比例比較高，營收占比有機會再提高。在ESG電池將會增加出貨，固態電池的中小型電池將會增加。未來將加強中大型電池的開發，提高中大型電池營收占比，包括電芯的開發，啟動多項專案在2024年年底及2025年上半年陸續出貨。

電池管理系統申請60730-1認證，已送件申請認證，未來也將可對接第三方，提供給第三方電池管理系統服務。儲能管理系統除自用外，將可以對接第三方提供儲能的功能。

理周投研部表示，興能高不同型態電池持續開發與出貨， 2024年每股盈餘0.10元，擺脫過去連續兩年虧損的窘境，獲利轉為正數。在興能高研發的新產品逐步落實出貨，將帶動營收與獲利成長，去2024年營收減緩收斂到-3%，2024年四季營收如圖五。2025年1月營收轉為正成長17%，2月持續年增加12%，受惠於ESG電池出貨，營收可望持續成長，屆時股價將在反映公司成長與獲利。

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