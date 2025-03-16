文‧張琨琳/理周教育學苑

放大薪水的概念，不外乎也分為兩種：其一是積極開槓桿，另一則是保守收息轉複利！今天來跟大家說的是保守收息轉複利的規劃。

有關保守收息的規劃，就目前台灣市場來說，你可以選擇的規劃標的物蠻多的，這三類分享給大家，希望對你有所幫助！

1.股票→每年皆有配息的股票為優先標的物。金融股(1次/年)、(台積電 (4次/年)。

2.ETF→先弄清楚你所選擇的ETF主題，千萬不要有人隨便報，就隨便買；搞清楚你要投資的ETF組合內容或核心，能夠滿足你的投資意向，再進行投資；特別留意，有些ETF本身是淨值成長不配息的，那麼就不屬於這個主題提到的合適標的物。

3.債券基金→國、內外基金，目前有月配、季配、年配和累進配共四種，從直譯上來說，就是按約定時間配發現金給你。

綜合來談：這件事的主要核心是我們要運用投資後所產生的「息」，並妥善運用這個「股息」再進階的產生其他的收益。

重點來了，既然要談到「放大」你的投資機會，所以你必須要準備的兩個重要觀念：①風險、②複利。既然是要放大，伴隨而來的就是風險；這個部分我的個人建議就是以你可以承受的風險為核心，想要有高的獲利就可以將這些「股息」轉入股票投資標的物內；倘若你真的覺得很麻煩，當然可以繼續選擇原投資標的物再加碼。千萬記得投資不僅僅是讓子彈飛，還要不停的補充彈藥，這為的是讓你的資本產生複利效果。複利投資，是全球最輕鬆的投資策略，同時是充分讓資金完整滾動的最好計劃，下圖我用了一個期貨的案例，讓你可以理解，複利投資的計劃是那麼的迷人。

當然，投資本就有風險；我個人的看法是這樣的，想要快速有錢就要衝，學會市場重要的交易技巧；但若無法執行，按部就班慢慢來，也就讓時間來實現你的夢想也是不錯的選擇。其實，參與投資市場時，你真的要考量你可以的計劃才是真的。放大你的薪水說真的也不困難，只要你能接受風險及複利的計劃，財富自由本就是按你的計劃到來。

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