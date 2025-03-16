「All Over」──呂迦諾個展 探索繪畫、空間與天堂的無限可能

文．應聿甯

理善藝聚空間將於2025年3月18日至4月26日舉辦【All Over】呂迦諾個展。「All Over」，意指滿佈、均質的形式，它沒有焦點，又處處是焦點，沒有明確的上、下、左、右，打破了一幅畫尋常的觀看方式，此概念由美國藝評家格林伯格(Clement Greenberg)所提出。藝術家呂迦諾則進一步延伸此視覺狀態，結合「組成繪畫」(Composing Paintings)的創作理念，探索繪畫的幻象、物性與空間的相互關聯性，透過充滿光與色彩的《天堂寶石》系列作品，表現出天堂的無限性。

展場就像一張畫布 作品則是畫布上的顏料

繪畫作為一個物件，勢必有其物理上的邊界與形狀，甚或有固定的觀看方式；而繪畫在其物理範圍之內，呈現的是一種幻象。呂迦諾在研究組成繪畫的過程中，也深入探討抽象繪畫和低限藝術，從中感受到繪畫物性與幻象之間的衝突。為消弭此違和、尋求兩者間的平衡，呂迦諾將「空間」元素加入其中，使畫作原本不得不具備的「物性」，轉為可依空間改變的特殊物件，增加作品展示的能動性，成為創作的一部分。其作品沒有固定的陳列方式，亦沒有固定的「此面朝上」，可傾斜、可堆疊、可all over在空間裡，不同的畫作擺置變化將形成不同的展場氛圍。

對天堂的想像：《天堂寶石》系列作品

數年前，呂迦諾的父親離世，為悼念虔誠基督信仰的父親也為療癒自身，呂迦諾開始想像天堂的模樣。本次展出的《天堂寶石》系列作品共由十二組畫作組成，其靈感來自《聖經．啟示錄》中對天堂城門基石的描述。呂迦諾在創作過程中，無止境地反覆貼撕紙膠帶進行塗繪，似乎只要創作沒有結束，其與父親的時間亦可持續延伸。

展場一隅，一段引自《聖經．哥林多前書》經文：「我們既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀」，是他對父親深層的想念與盼望。呂迦諾對父親情感的延伸、對天堂想像的延伸，以及不曾結束、持續延伸的創作過程，形成一種不斷蔓延的感受。展場將畫作以「All Over」的方式呈現，結合空間光亮窗景的特性，創造出置身天堂門前的情境，猶如進入天堂前的過渡場景。對呂迦諾來說，「All Over」不僅是繪畫形式上的探討，也乘載著許多情感。

本展將於3月22日(六)下午兩點舉辦開幕茶會，邀請觀眾親臨現場，感受藝術家呂迦諾打造宛如天堂幻景般的光彩神聖，漫步在天堂門前。

展 覽｜【All Over】呂迦諾個展

展 期｜2025.03.18 (二)－2025.04.26 (六)

藝術家｜呂迦諾

開 幕｜2025.03.22 (六) 14:00

地 點｜理善藝聚空間 台北市中正區青島東路７號５樓之１

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