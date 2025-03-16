打造便捷宜居南投 工務處用心築夢

文．蔡武穆 圖．南投縣政府工務處提供

南投縣早期以農業立縣，近年加上觀光發達，有著名的日月潭、杉林溪等觀光景點，交通扮演重要的角色，將農產品輸出，而將觀光客輸入，支撐起全縣的經濟命脈。

南投縣長許淑華特別重視縣內交通建設，為解決偏鄉交通問題，上任之後，立即成立交通工程及管理所負責全縣的交通規劃，同時，工務處新設基礎工程科，肩負起道路橋梁的維護及翻修，提升南投縣基礎建設的品質。

工務處做前鋒 推動永續建設不遺餘力

工務處負責縣內公共工程，涵蓋道路、橋梁、水利及下水道建設，近年來，積極推動永續建設、提升行政效能，打造南投縣更宜居的生活環境。

由於南投縣四面環山、道路蜿蜒，颱風一來，豪雨挾帶土石經常重創聯外道路及產業道路，造成交通不便，工務處枕戈待旦，連日搶修，讓居民能在最短時間內恢復順暢的交通。

工務處處長張弘岳指出，去年凱米颱風過境，鹿谷投51縣0K+100處，路基大片坍塌，交通幾乎全面中斷，在工務處同仁及包商連夜趕工下，三個月內就完成通車。另外，凱米颱風重創信義台16臨29縣道路，沿線32處坍方、路基缺口等災情，更是在六天內搶修完成，讓鄉民可安心上下班。

除了搶修聯外道路之外，由於縣內許多道路年久失修，路面嚴重受損、積水問題叢生，近日許縣長、工務處同仁及鄉鎮市代表馬不停蹄會勘工程修復進度，像是埔里鎮廣成里小埔社段、南投巿自強一路、名間鄉三十線路等，督責早日完工，讓在地鄉親行車更安全，並吸引觀光客遊憩。

南投縣副縣長王瑞德表示，許縣長的領「投」發展包括產業、經濟、交通、觀光等四個面向，這些都需要工務處做為前鋒，「所以我們的交通建設，涵蓋既有道路維護、新道路的開闢、路網的連結，才有辦法讓產業、經濟、觀光快速發展。」

河川疏濬 兼籌措營養午餐經費

三年前，南投83線25K武界隧道口上邊坡因豪雨發生大規模崩塌，大量土石掩埋道路，中斷兩個部落間交通，鄉民必須繞道而行，原本十分鐘的車程延長到二個小時，縣府評估通行安全，向中央爭取1.64億元，興建曲冰明隧道，耗時一年，終於在去年10月通車。

仁愛鄉萬豐村村長余明星說，「曲冰明隧道還沒有通車之前，我們到埔里的時間大約是一個小時四十分鐘，通車之後只需四十分鐘，足足節省一個小時。」

值得一提的是，工務處不僅負責公共工程，還籌措學童營養午餐經費。透過河川疏濬計畫，增益河段內之河防安全，並支持免費營養午餐政策，113年挹注縣庫1.7億元，減輕家庭負擔，讓學童受惠，提升社會福祉，展現工務處對地方發展的貢獻。

推動「幸福巴士」 改善偏遠地區交通

此外，為改善偏遠地區的交通，南投縣推動「幸福巴士」南投幸福GO，提供預約制接駁服務，便利居民就學、就醫與採買，特別是長者就醫更為便利，大幅提升交通可及性與生活品質。

「路到的地方，觀光客才會到；路到的地方，農產才容易運輸得出來」，王瑞德說，自己是土生土長的南投人，對於南投有深厚的感情，會持續跟各局處，當然包括很重要的工務處一起努力，來建設一個幸福、安全、美好的南投縣。

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