中央公園5百米　全電梯白派豪墅

文 / 理財周刊新聞中心

水湳生活圈房地價高昂，擁有大空間逾趨不易，電梯別墅案「大樁園8」，距離中央公園500米，正好補上區域的產品缺口。

台中水湳智慧城發展至今，已與七期比肩同為中部豪宅指標，受到中科、水湳亮點建設的加持，新案售價屢創新高，3房大樓總價逾4千萬元更是常態，然就在離中央公園短短500米外，相同價位卻有機會住進有天有地的電梯住宅，在如此短的距離實現「大樓換豪墅」，在當今市場機會堪稱罕見。

根據實價登錄統計，2024年總價4000萬元以上之預售豪宅交易，水湳經貿園區共計156戶，與七期重劃區的158戶相比，絲毫不落下風，但就雙方的腹地及建商布局規模觀察，水湳生活圈的豪宅價、量在短時間內凌駕七期，已是市場的大趨勢。

在地業者稱，置產客偏愛水湳，主要是相中其支撐性、未來性，尤其北側區域建設格外集中，「台中綠美圖、台中會展中心」皆預計在今年度完工，「水湳轉運中心」於明年完工，沿著中科路往北，「台中科學園區擴建二期計畫」也即將完成，預計今年將交付土地交給包括台積電在內的廠商，進行建廠作業。

擁有水湳、中科建設雙核心，也讓其房市話題接連不斷，如地政局今年首波土地標售，園區部分土地底價單價甚至達311萬元，成為業界焦點，足見市府底氣十足，西屯地價漲至天花板，亦讓擁有大面積土地的產品更加稀缺，愈是鄰近中央公園，則愈難能可貴。

擁西屯區門牌，即將於第一季公開的「大樁園8」即為當今罕見、鄰近中央公園的別墅案，基地位於廣興巷，步行500米即可達「公137」公園，沿著水岸步道即可串接67公頃中央公園，會展中心、綠美圖都不遠，自基地驅車950米亦可達中科路，5分鐘可直通科學園區。

業者指出，無論是名貴的文商段、或是與該案鄰近的水湳生態段，要擁有70坪以上的實際居住空間，在現在或是以後都很難，大樁建設成立20周年，取得鄰近水湳的珍貴土地，恰好補上水湳的產品缺口，故鎖定對大空間、私密性有需求的客層。

全案規劃18戶全電梯別墅，以豐富的立面造型、植栽、格柵、潔白的外觀，構成獨特的白派系列建築，每戶都有2車位、4~5房間，並有超過10坪的整層大主臥，「在水湳—中科生活圈內，此案能夠讓中高階主管、頂尖置產客，在十足充裕的空間享受在地生活。」