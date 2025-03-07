多空看鴻海 台股關鍵價量密碼 機器人強恆強+低基期低軌衛星+防禦型金融股

文．蔡武穆

上周輝達公布財報，本季財報和財測皆優於分析師預期，但市場並不埋單，2/27台股大跌349點，228台股休市，因川普強力執行關稅政策，以及川、澤在白宮吵架，延宕和平談判，當天美四大指數狂瀉，3/3台股反映美股走勢，收盤重挫296點，跌破半年線，收22756點，台積電(2330)也面臨千元保衛戰。

市場疑慮輝達成長減速

輝達上季營收年增78%至393億美元，優於預期的380.5億美元，預估本季營收430億美元，也是優於預期的423億美元，不過，股價並沒有因為財報亮眼而上漲，反而暴跌8.4%，乃因華爾街認為輝達毛利率比上季減少三個百分點、營收年增從94%放緩至78%，成長有減速的跡象。

如此一來，與輝達連動甚高的台積電股價自然不會有太多的驚喜，加上台積電關稅疑雲未散，川普強力執行墨、加、中國關稅，並且放話歐盟課徵汽車關稅，下一刀就將揮向台積電，市場認為，不管是25%或100%，台積電都有能力轉嫁，最讓人擔心的是搭救英特爾，除了鉅額損失之外，技術有外流的疑慮。

在此之前，投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟取消在美國大型資料中心算力的租約，或不再續約，大砍AI算力達幾百萬瓦，讓市場懷疑AI是否算力已經過剩，雖然取消算力的原因尚未明確，但AI有關的大型權值股，包含台積電、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)等股價承受巨大的賣壓。

算力是否過剩 衝擊AI權值股

本周一(3/3)台股受美股影響大跌296點，台積電跌掉20元，跌幅1.95%，聯發科跌45元，跌幅2.97%，鴻海跌4元，跌幅2.30%，幾乎沒什麼跌，外資近五日大賣鴻海，散戶卻勇敢低接，一來因為股價已經跌得夠深，二來鴻海目前已是最大的AI組裝廠，是AI伺服器指標廠，既然台積電深陷關稅泥淖無法動彈，未來鴻海AI伺服器的拉貨動能將會是影響台股多空的重要關鍵。

去年11月，傳言輝達GB200因散熱不佳而遞延出貨，不過，鴻海的營收打破這項謠言，2024年營收6.859兆元，年增11.37%，創歷史新高。今年1月，受惠GB200機櫃出貨動能強勁，營收5387億元，月減17.74%、年增3.16%，美系外資預估鴻海第一季營收將年增25%，消弭市場擔心GB200遞延出貨的疑慮，給予買進的評價，目標價236元，另一家美系外資也給予目標價260元。

除了營收報喜之外，鴻海今年營運大有看頭。美國拚主權AI，計畫投資5000億美元打造「星際之門」的AI基礎建設，鴻海近期內在美國頻頻設廠，有望獨攬AI伺服器大單，鴻海董事長劉揚偉不避言，「今年鴻海有第二隻腳(指AI伺服器)，業績會非常壯大」，預計2025年營收一定會超過7兆元，有望朝8兆邁進，可說是非常強勁的一年。

鴻海蔚為台股大盤多空指標

鴻海今年2月3日股價爆量16.8萬張落底至165.5元，之後買盤進駐逐步盤升站上170元至184元，本周連幾個交易日大盤指數重挫500餘點，鴻海抗跌力守170元，因個股本益比11倍與股價淨值比1.48倍均低，加上基本面轉強會在第一季逐步展現(如前述)，因此近日大盤多空走勢個股具指標意味濃厚。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1280期，2025.03.07出刊。

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