這檔股票轉型矽光佈局受惠800G出貨營收發酵

文: 許博

聯亞(3081)2025年1月營收1.21億元，月增加36%、年增加7%。累積去2024年1~12月營收為12.1億元，Y0Y正成長14%。第三季3.23億元高於第二季2.72億元，略低於第一季3.24億元，第二季損失縮小。上半年，聯亞稅後淨損為7100萬元，持平去年同期表現，每股稅後淨損為0.77元。第三季恢復成長動能，獲利轉正8百萬元，截至2024年第四季每股盈餘為負0.59元。

股價在今年1月22日創高529元之後整理，近期矽光股票因CoWoS訂單訊息誤傳減量被錯殺，近日股價逐漸回穩，逢低布局。

以聯亞去年第二季的產品應用組合營收占比，電信應用佔比為35%~40%，資料中心應用佔比約45%~50% ，消費性電子/Lidar/工業應用佔比約10%~15%。若以產品類別來分，10G以上產品佔比18%~22%，矽光產品佔比約40%~45%，PD/APD產品佔比約為20%，其他產品則佔比低。

聯亞光電第三季營業收入、毛利率、營業利益率、EPS再創一年半以來新高。

營業收入在2022年達到高點 669百萬元，自2023年第一季滑落到327百萬元，減幅51%，一路走低到第三季179百萬元。2024年第一季回復正成長，當季營收297百萬元，第二季雖跌落到273百萬元，第三季則是再度回升成長，營收323百萬元，相當於第一季營收水準。

法人認為，聯亞第三季在美國矽光客戶持續針對AI應用與資料中心應用的800G、1.6T產品拉貨，第三季營收如預期回升至第一季的3.2億元水準，且因產品組合優化，毛利率持續增長，營業利益達成正數。

聯亞表示，資料中心相關客戶已在量產的包括現有客戶，以及亞洲地區專攻資料中心的光收發模組廠，且聯亞也和美國的大型雲端服務業者(CSP)合作，規劃明年度積極導入矽光產品計畫，將會有正面的營收貢獻。日前聯亞否認接獲中系大廠的訂單，主要營收獲利來源仍在北美地區。

理周投研部表示，隨著AI需求的爆發，提高傳輸速度與效率的需求跟著提高，以光傳訊替代電傳訊是其中的解決方案之一，帶動矽光子的研發需求。聯亞是在矽光產品領先開發速度的廠商之一，經過長期研發的布局，目前矽光技術已經陸續成熟，已開案的矽光客戶達到10家以上，包含多數資料中心相關、部分是Lidar與消費性電子應用的客戶需求。聯亞在矽光子布局陸續發酵貢獻營收，第三季達到損益兩平。由於矽光子的應用需求將在2025年下半年後顯著發酵，預期聯亞在技術成熟下，將為明年帶來營收與獲利增長。