台積電在美投資千億美元 新供應鏈受惠

文．洪寶山

美東時間3月3日台積電在白宮與川普同台宣布未來四年至少在美國投資千億美元，當天台積電ADR跌-4.19%，川普說，台積電如果不來美國投資，在台灣做好的晶片運送到美國，將會面臨30%、50%的關稅。

好吧，最終台積電能夠以獨資的方式，在美國擴大投資，算是比出手救英特爾的方案來得好很多，也不枉媒體之前高分貝的討論，讓台積電有民意支持跟川普談獨資設廠的合作方案。

台積電擴大美國投資 供應鏈可能跟著轉移

照說，台積電的高關稅議題解決了，怎麼股價不漲反跌呢？關鍵就在於此項投資計畫，外界質疑台積電擴大美國的投資，若中國侵台，美國可生產晶片，台灣可能因此沒有價值。

民進黨立委吳思瑤表示：「台灣相關產業的全球布局一直是這幾年國家政策的重點。台積電宣布擴大在美國的投資，正是強化台灣半導體供應鏈的重要一步，讓台灣在世界民主同盟國家的半導體供應鏈中發揮關鍵作用。」

經濟部長郭智輝認為，台積電在美國生產主要是為了美國客戶，在日本生產是為了日本客戶，目前台積電投資的金額裡面，所需要的供應鏈數量還不至於吸引供應鏈整個過去美國，擔心台積電會變成「美積電」是多餘的。但郭智輝也表示，長期來看，供應鏈可能跟著台積電投資而轉移，3月4日台積電收盤下跌-1.96%。

台積電趕在美東3月7日川普首次國會報告之前送上大禮，給足了面子，但3月4日的那斯達克指數並沒有因台積電協助美國半導體復興而上漲，反倒受到輝達下跌-8.69%的拖累而下跌-2.64%，市場謠傳中國企業透過台灣、馬來西亞、越南等地註冊的實體購買該公司最新AI晶片，市場擔心川普或許會全面禁止AI晶片銷往中國，造成輝達單季可能損失40~60億美元營收。

自從DeepSeek的AI推理模型趕上OpenAI的ChatGPT 4.0後，市場資金明顯從美國科技股撤出，擔心美國製造引發通膨升溫、銷售衰退，加上DOGE將裁撤230萬名公務人員，可能推升美國失業率上揚，川普的MAGA(讓美國再次偉大)在到來之前，恐怕美股會先OMG(我的天)。

熱錢捨美股 追逐中國科技股價值重估行情

統計美國七大科技股今年截至3月4日為止的漲跌幅，蘋果跌-4.85%、微軟跌-7.65%、輝達跌-15.06%、亞馬遜跌-6.55%、谷歌跌-11.44%、Meta漲+11.88%、特斯拉跌-29.51%，初估至少損失一兆美元市值。

反觀同期間的市場熱錢流向中國科技股做價值重估行情，恒生科技指數截至3月4日上漲24.24%，騰訊控股漲+17.6%、阿里巴巴漲+55.95%、小米集團-W漲+47.25%、比亞迪股份漲+27.23%、中芯國際漲+63.05%、京東集團-W漲+17.86%、網易-S漲+13.29%、中興通訊漲+8.83%、聯想集團漲+13.69%。

2025年川普主導烏俄戰爭停火，對加拿大、墨西哥、中國、歐盟等實施高關稅貿易壁壘，不僅宣告三十年的全球化貿易已死，在地緣政治上，川普前策士表示：「中國是終極敵人，把俄羅斯拉過來可改變歷史進程。」

川普聯俄制中 全球進入冷戰2.0準戰爭時代

川普即將放寬對俄羅斯的經濟制裁，聯俄制中，價值觀不再與歐盟等西方民主自由國家並肩同行，自由主義國際秩序衰退，過去的全球化恐怕是只兩個冷戰中間的一小段時間，冷戰才是「大局」，美國甩開歐盟，從全球霸主退回到區域強權，川普引領世界進入美中俄三足鼎立的冷戰2.0準戰爭時代，川普警告：「第三次世界大戰不遠了」，但不會在他任內發生。

由此可見，當烏克蘭的礦產協議簽好，台積電在未來四年內建好三座晶圓廠、二座先進封裝廠、一座研發中心，台灣千萬要當心不要掉入像「烏克蘭為了追逐加入北約這個不可能實現的夢想」的陷阱，而斷送了「維持現狀」的日子。

台積電在美國蓋研發中心後，將來美國廠就可以自己研發先進製程，這樣就可以繞開技術外流的議題(OMG)，抹平在台灣研發新製程的這個時間差，美國的半導體復興夢就剩下大量半導體人才及美國政府政策的彈性配合。關鍵就在如何在短期內招納大量半導體人才到美國呢？答案就在川普推出的500萬美元金卡。

美招納半導體人才 短期靠川普500萬美元金卡

在二戰期間德國的科學家是猶太人居多，由於德國二戰前的排猶政策，使得大量的德國猶太科學家到美國尋求政治庇護，美國科技界受益崛起，愛因斯坦就是最著名的德國猶太科學家。

畢竟，美國就是靠二戰期間賣軍火起家的，最懂如何發戰爭財，而500萬美元的金卡對於台灣的科技新貴來說，應該不是問題。

地緣政治風險並沒有因為川普主導烏俄戰爭停火而降低，相反的，川普正在為冷戰2.0下一盤大棋，十年期美債殖利率下降到4.16%，國泰20年美債ETF上漲到31.59元，年內累積5.54%漲幅，除了美國財長貝森特引導美債殖利率下滑之外，高關稅貿易壁壘讓美股在高位震盪，避險情緒上揚，雖然預期3月19日的FOMC例會應該會持續維持利率不變，但持續降息依舊是聯準會的定調。

美股避險情緒上揚 聯準會降息穩健慢行

以國泰20年美債ETF為例，31元以上是過去一年的技術面壓力，由於美國通膨率還在3%附近徘徊，聯準會降息的步調估計會穩健慢行，相關的美債ETF追價要有風險意識。

台積電在美國擴產第一個受惠就是半導體廠務的漢唐與帆宣，在台積電美國新廠供應鏈中，帆宣取得水務、氣化工程訂單。乘載晶圓的昇陽半導體在美國有廠，股價從121.5元提前上漲到183元，帶動資金聚焦二奈米製程概念股，例如家登的光罩盒、中砂的鑽石碟、M31的IP、台特化的特別氣體、崇越與華立的EUV光阻液、汎銓二奈米檢測分析需求、帆宣的EUV機台次系統模組代工、天虹 ALD 替代 CVD的成膜優勢等。

台積電美國擴產 半導體廠務股先受惠

半導體廠務股還有聖暉*與亞翔，主要客戶為台灣、中國及東南亞等地區，信紘科以台灣為主，台積電為大客戶，營收貢獻度超過一半。

環球晶在台積電赴美設廠時也去了，2024年營收衰退-11.36%，稅後EPS從45.41元下降到21.06元，股價也從587元下跌到315.5元，隨著台積電擴大在美國投資，環球晶也算是見到營運轉折的曙光。

確保通訊安全 發展低軌衛星刻不容緩

台灣周邊已經發生三條海底電纜斷線事件，通訊在現在情報戰的地位之重要可想而知，單從馬斯克可能停止提供星鏈給烏克蘭就足以扭轉戰局來看，台灣不僅要發展低軌道衛星，而且還要隨著川普的第六軍種─太空軍積極發展太空計畫，才能確保台灣的通訊安全。

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