文．洪寶山

比特幣堪稱是川普交易2.0版的主角，在今年1月見到10964美元歷史高點後，川普下令自2月4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛劑fentanyl和非法外國人入美的國家緊急狀態。

美加墨原本都是北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement, NAFTA)的免稅貿易夥伴，結果川普對墨西哥與加拿大加關稅，市場受到驚嚇，金價因避險需求推升到每盎司2974美元歷史新高，但相對的，比特幣在2月份跌到78258.52美元低點。

五種加密貨幣將納入戰略儲備

回想去年11月川普當選後，市場喊出比特幣挑戰10萬美元大關，經過12月、1月的大漲之後，川普推出高關稅政策可能引發通膨再升溫，Doge裁員可能引發失業率提高，DeepSeek對AI領域的衝擊，全球第二大交易所Bybit遭遇駭客攻擊，導致超過15億美元的加密貨幣被盜，嚴重打擊比特幣市場信心，諸多利空匯集動搖了投資者對風險資產的信心，導致比特幣價格在2月份收-17.65%跌幅，3月會反彈嗎？

答案是正面的，畢竟川普是加密幣總統，根據CoinMarketCap數據，比特幣目前市占率約為40%，較2018年的70%有所下降，這表示市場資金正逐步流向更多元化的加密資產。3月2日川普推文表示：「我將確保美國成為世界的加密幣首都，宣布五種數位資產預計將納入美國新的加密戰略儲備，包括比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、瑞波幣(XRP-US)、Solana和艾達幣(ADA-US)等」，川普的言論導致加密幣圈參與者爭相重建多頭部位，並對價格產生極大推升動力，3月2日比特幣漲9.53%、收94270美元。

比特幣實現了價值數位化封裝

比特幣作為第一代區塊鏈技術的代表，自2009年誕生以來，價格呈現波動加劇的態勢，一方面受到宏觀經濟環境(如通膨壓力、利率調整)的影響，另一方面則是加密幣市場自身特性(如政策監管、機構參與度)的直接反應。

也因為比特幣價格震盪劇烈，每每引發市場對於「Bitcoin是不是泡沫？」的討論。然而，比特幣歷史上每一次大規模回檔後，其價格往往能在技術創新或機構資金流入的推動下重新啟動漲勢，目前MicroStrategy持有超過20萬枚比特幣，特斯拉等上市公司持續加倉，這種機構化趨勢帶來流動性提升的同時，也加劇了市場波動。

比特幣被譽為「抗通膨的數字黃金」，其總量上限2100萬枚的特性使其具有天然的稀缺性。通過區塊鏈的時間戳記機制，在數位世界首次實現不可複製的稀缺性。每個區塊都包含前序區塊的雜湊值，形成跨越時間的價值鏈條。這種設計使得比特幣成為首個具備時間綁定屬性的數位資產，其存儲價值來源於整個網路的歷史能耗總和。

當全球債務規模突破300兆美元，傳統法幣體系面臨終極考驗時，比特幣代表的數字稀缺性實驗展現出獨特價值。相較於黃金需要物理儲存和運輸，比特幣實現了價值的數位化封裝。

做為傳統外匯儲備的替代選項

川普為什麼要把比特幣列為戰略儲備呢？儲備的意思是政府視加密幣為戰略性儲備資產，會主動、定期購買加密貨幣，這種政策可能會推動市場需求，對比特幣價格產生支撐作用，做為經濟安全、國際結算或應對金融危機的工具。

比特幣作為一種去中心化的價值儲存工具，千禧世代和Ｚ世代對數字資產的接納程度高，全球化特性使比特幣成為跨境支付和價值轉移的重要工具。去中心化特色不受單一國家或中央銀行控制，可減少對美元、歐元等法定貨幣的依賴，適合做為傳統外匯儲備的替代選項。

如今美國聯俄抗中，萬一將來與中國發生金融戰，無法使用SWIFT系統進行美元交易，比特幣的跨境交易就可以派上用場，當然馬斯克的Ｘ之前傳出可能打造類似微信的電子交易生態圈也是降低無法使用美元現鈔的風險。

政策差異導致跨市場套利機會

然而，不同國家對加密貨幣的政策差異可能導致比特幣具備跨市場套利機會，2021年9月，薩爾瓦多成為全球首個將比特幣列為法定貨幣(但今年初撤銷比特幣的法定貨幣地位)的國家，美國SEC連續否決比特幣ETF申請，德國卻允許機構配置加密資產，中國維持交易禁令，這種監管不同步調導致比特幣在不同市場呈現高達30%的價差，形成獨特的套利生態。

當美元購買力年貶值率超過7%時，比特幣的美元計價年化殖利率仍保持在18%以上，這在2023-2024年全球通膨背景中，比特幣顯然在數位化時代重新定義財富型態。

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