輝達AI紅利旺台股兩年 DeepSeek旺港股大反彈

文．洪寶山

1990年底香港恒生指數收在3024點，當時台灣加權指數收在4530點，相信那一年的背景很多人都知道，著名的波斯灣戰爭成為港劇《大時代》的大奇蹟日的背景，也就是說，經過那一年的股市崩盤後，加權指數還比恒生指數高了1506點。

圖片來源：CMoney

港股自1993年開始超越台股30年

不過受惠於鄧小平南巡的改革開放，設立深圳經濟特區，透過深圳特區與香港的連接，中國內地得以學習到西方資本主義的運作模式，香港也受惠中國改革開放的紅利，恒生指數在1993年就回到了11888點，那年加權指數收在6070點，即使後來台灣受惠於微軟(Microsoft)推出Windows 95帶動個人電腦的需求，分別在1997年與2000年見到10256點與10393點，但始終沒能站穩萬點關卡。

反觀恒生指數在九七大限前刻意營造「馬照跑、舞照跳，香港50年不變」的人為繁榮景象，分別在1996年底收在13451點，1999年底收16962點，分別超越加權指數達6518點、8514點。

搭30年科技高成長台股為何無法比價港股？

當時市場喊出台股應該有超越港股的條件，畢竟在個人電腦與互聯網高速發展的時代，台灣以發展科技島戰略，利用中國低成本製造環境，將消費性電子出口到全球，回頭看確實是搭上了30年的科技高成長的好時代，台股的確是有條件比價港股。

但事實是經過千禧年的再次崩盤，加權指數再次如自由落體般地回到4787點，但恒生指數只回到15095點，即便2003年發生SARS疫情，恒生指數還有9321點，而同年的加權指數只有5890點，差在哪呢？

很簡單，錢的流向說明了一切，對於中國內地的有錢人或特權階層來說，「錢進香港」成為保住私人資產的途徑之一，而同時期的台灣則是「錢進中國」，前者是被錢淹腳目，後者是台北天母與東區日漸蕭條的景觀。

金融海嘯前台股差港股一倍以上 2017年差距擴大到近三倍

中國內地的有錢人把消費留在香港，而台灣有錢人把消費留在東莞與崑山，即便iPhone幾乎都是台廠做的，但加權指數在2008年金融海嘯來臨前，連萬點也沒見到，最高僅回到9859點，對照恒生指數在2007年收在27812點，兩者的差距已經達到一倍的地步。

大家都說日本在1990年後陷入了通縮經濟，史稱「失落的30年」。其實同時期的台灣經濟也好不到哪去，多數留守在台灣的勞工過的是薪資停滯的20年，不知道這算不算台日經濟友好陣營。

2008年又是財富重分配的一年，恒生指數收14387點，加權指數收4951點，相差9436點，還是一倍差距，為什麼？因為經濟的結構沒有改變，依舊是利用中國低成本製造外銷全球的分工模式，2017年恒生指數收在29919點，加權指數收10642點，差距擴大到近三倍，相當驚人，賺人民幣的都「油洗洗」。

2018年美中貿易戰 2020年COVID-19 終結台灣近30年資金外流中國

直到2018年川普發動美中貿易戰，台商才開始將供應鏈逐步撤離中國，分散到東南亞與墨西哥，以及回台投資。2020年的COVID-19疫情，中國堅持「動態清零」防疫政策，使得世界各國驚覺供應鏈太過於依賴中國，而歸咎於政治制度的不同，依賴獨裁政體的風險太高，歐美為主的民主陣營提倡供應鏈重組，加速讓台商資金回流台灣，終結近30年的資金外流中國的局面。

2022年中國因COVID-19疫情採動態清零防疫政策折騰了三年，中國民眾從花錢不手軟的消費觀轉為保守，加上烏俄戰爭與圍台軍演，半導體庫存可以說用了兩年才完成去化。而香港也因2019年的「反送中」事件折騰了一年之久，遇上了中國消費縮手，2022年底恒生指數收在19781點，加權指數收在14137點，這年是港股自1993年超越台股後的最後一年，長達30年時間，恒生指數都高於加權指數。

2023、2024年台股連兩年收盤超越恒指

2023年OpenAI的ChatGPT 3.0橫空出世，把科技業拉出半導體庫存的泥淖，台灣受惠於北美四大CSP的雲端基礎建設，幾乎獨佔AI伺服器需求，讓加權指數首度在2023年底以17930點超越恒生指數的17047點。2024年又以23035點收盤價，超越恒生指數的20059點，多出2976點。

但是如果以市值的角度來比較，2024年底的加權指數市值達73兆8986.67億元新台幣，恒生指數市值達34兆316億港元(約當139.53兆元新台幣)，台股還是有追趕恒生指數的空間。

DS打破台灣獨享AI紅利優勢

只是好景不常，DeepSeek打破了台灣獨享AI紅利的優勢，港股的科技股大多是互聯網巨頭，優勢就是海量數據與豐富的應用生態圈，過完農曆春節後，騰訊、阿里巴巴、百度、比亞迪等中國科技巨頭迅速導入DeepSeek，看好中國科技巨頭將邊緣AI加速落實商業應用的前景，華爾街投行紛紛喊出重估中國科技股的投資邏輯。

2月21日加權指數收盤23730點，恒生指數收盤23477點，加權指數只領先253點，2月21日夜盤台指期收跌-255點，新加坡A50期指收漲29點，2月的最後一周可能出現恒生指數與加權指數的死亡交叉，畢竟川普的美國優先與高關稅政策將減緩資金回流台灣。

長期通膨預期創1995年以來新高

2月21日道瓊指數跌-748點、-1.69%，那斯達克指數跌-438點、-2.2%，費城半導體跌-174點、-3.28%，引發賣壓的原因指向通膨再起的疑慮，美國密西根消費者長期通膨預期飆升到3.5%，創1995年以來新高，消費者可能擔心新關稅政策將推高通膨。

恰巧前幾日川普接受CNN訪問時表示：「通膨又回來了，但我與此事無關。」他譴責拜登政府的「魯莽支出」是導致通膨的主因，並批評前政府「花錢方式前所未有，他們把九兆美元揮霍一空。」

川普的言論增加了通膨僵固性的疑慮，加上密西根大學消費者信心指數二月份月增率下降近10%，降幅超出預期，美國一月份成屋銷售下降到408萬套，跌幅超預期，數據公布後市場避險情緒升溫，二月份美國服務業PMI跌到50.4，創十七個月新低，顯示經濟活動放緩，服務業活動首次萎縮，市場指向受到川普大幅刪減聯邦政府支出的影響，甚至進一步聯想到DOGE(政府效率部)將大幅刪減高達230萬名公務員職務，可能導致接下來的美國就業報告數據疲弱，失業人口增加可能成為美股湧現賣壓的導火線。

降息救經濟vs.升息抗通膨美國經濟先hold住

以往當金融市場發生系統性危機時，聯準會的貨幣寬鬆政策是救命仙丹，但白宮國家經濟委員會會長Kevin Hassett表示，他與聯準會主席鮑爾恢復定期午餐會，將跟鮑爾及其他Fed理事討論彼此對經濟的看法，重點在於川普的意見能被聽到。

川普希望利率應該降低，但美國第一季核心PCE通膨預期成長2.6%，高於預期，市場預期最快七月才會降息，甚至如果通膨再升溫，聯準會可能暫停降息，此時要保佑美國經濟千萬別衰退，因為降息救經濟跟升息抗通膨，無法預期聯準會將選哪一邊。

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