生活做原料，文化為刻刀─楊裕明的和菓子之心

文．黃淑珍 圖．楊裕明提供

楊裕明來自茶香世家，他在日本學習室內設計後，便想在台灣開一間融合日本文化的喝茶空間。「手機畫面難以記錄下茶的色、香、味，只能靠茶點來點綴」，有感於此，楊裕明踏上了「螞蟻」旅行，他曾經一個禮拜沒有吃過鹹食，只為嘗遍日本有名的甜點，最終，他在京都開啟了與和菓子的緣分。

和菓子不含油，可以襯托出茶的回甘，不會喧賓奪主，其精緻的外表也深深吸引楊裕明，在深入了解歷史後，他發覺和菓子是長久以來與日本茶道相輔相成的文化，同時隨著生活、季節、節氣呈現不同的樣貌，多樣性令他沉醉其中。

數量累積技術「快」工出細活

俗話說「慢工出細活」，不過，和菓子卻不是能慢慢雕琢的「細活」，由於食材多是豆沙，製作速度是很大的關鍵，只要接觸空氣或吹到風，就會影響到口感。

因為是要給客人品嚐的甜點，楊裕明除了要求精緻的外表，也堅持呈現最好的口感，為了達到最佳的風味，他會反覆練習，直到能短時間內完成成品，才會端給客人，他說：「和菓子沒有捷徑，唯有熟能生巧，用數量累積技術」。

一顆花瓣多達五、六百剪，女孩子拳頭大的剪菊，楊裕明大概七分鐘內就會完成，造型比較簡單的和菓子，製作時間也會控制在三分鐘內，不會在手上停留太久，由此便可看出他精益求精的態度。

深研茶道文化呈現與和菓子羈絆

楊裕明曾在日本拜師學習製作和菓子，不過老師只能教導他怎麼煮食材，造型製作、文化融合則需要他自己去領會。身為台灣人的楊裕明和當地人的日本文化底蘊難免有差距，於是他投入大量時間研究日本的古詩集、古董、茶道，從中尋求與和菓子的連結。

和菓子在日本文化中，會用來呈現生活與季節的變化，可以說是感知外界的媒介，因為深諳其中的聯繫，楊裕明也是茶道師願意向其購買和菓子的少數台灣師傅。

「陶藝師也要懂喝茶，才知道怎麼做出好的茶具」，浸染了茶道和日本文化，楊裕明製作的和菓子，不再只是漂亮的裝飾品，而是能夠呈現與茶道的羈絆，在一方小小的榻榻米內，與飄逸茶香一同沉澱出靜謐的空間。

生活做原料文化為刻刀

「對我來說，做和菓子就像一個狀態，當處於這個狀態時，眼睛看到的一切都可以是和菓子」，楊裕明說道。楊裕明堅持每日設計一款和菓子，和菓子就像是他的日記，記錄生活中的時刻，一簇花、一壺酒、一炷香都可以是靈感來源。

短而深的五年日本之旅，楊裕明在那片狹長島國上體驗了與台灣截然不同的人文風景、四季更迭，為他往後生活加上濃厚的「日系」濾鏡。除此之外，因為看過許多古董、古畫，楊裕明得以熟識古日本藝術的美感，都成為他日後設計和菓子的養分。

楊裕明就像是一位雕刻家，以生活做原料，以文化為刻刀，讓日本美學得以呈現在萬物上。與沉穩內斂的外表相符，楊裕明也偏好外表樸拙的和菓子，他說：「我心目中的和菓子要有意境和故事，不能流於表面。」

和菓子為生活按下慢動作鍵細膩感受變化

楊裕明坦承道，其實一開始沒有特別想要鑽研和菓子，只是想找個適合的茶點，沒想到最後一頭栽進去，連本業都沒有餘裕維持。他說，每日埋頭製作和菓子，過一段時間後回首看到自己的進步，也會忍不住心生歡喜。

接觸和菓子後，讓楊裕明更有儀式感，有意識地放慢步調感受生活，不只是數著日子前進，例如每天經過公園看到一株野草，他就會觀察這株野草是不是多長一片葉子，什麼時候要開花，細膩感知周遭的變化。

楊裕明並不認為自己是藝術家，也沒有很遠大的理想，而是一個單純喜歡和菓子的人，台灣隊奪冠他就用和菓子表達對台灣的熱愛，聖誕節將近他就用和菓子慶祝節慶的到來，這也是楊裕明堅持每日設計的原因之一，他像是辛勤日更的部落格主，只是將記錄的載體換成了和菓子。

值得一提的是，雖然不自詡為藝術家，楊裕明卻仍有藝術家的小困擾，因為堅持不改動設計的樣式，他常需要花心力尋找雕塑和菓子的工具，甚至自給自足磨製竹刀，他也曾經為了呈現想要的紋路，一根根把扁梳上的梳齒拔掉，以達到合適的疏密。

《和菓子之心》發揚和菓子之「芯」

和菓子在日本已經有幾百年歷史，但台灣才剛開始接觸這個文化，楊裕明特別提到一種和菓子種類「練切」，特色是容易塑型、顏色變化豐富，常被用來呈現華麗精緻的外表，也可以說是社群媒體上的寵兒。

可惜的是，因為漂亮的外型更容易受到關注，多數人會以為和菓子就是練切，殊不知還有許多種類。為了讓大家更了解和菓子，楊裕明將十八種不同的和菓子技法整理，收錄到《和菓子之心》中，也包含了它們各自的文化意義。

《和菓子之心》的籌備，從疫情前就開始了，楊裕明自曝，雖然收集很多資料，但一直難以將其融貫，在超過五年的淬鍊後，才終於讓這本著作出爐，他直言，在初次翻閱實體書時，當下的感動難以言喻。

在旁人看來，《和菓子之心》就像和菓子之「芯」，書中文字除了隱含楊裕明熱愛和菓子的赤子之心，也是發揚和菓子百年文化的燈芯。

楊裕明遺憾地指出，和菓子在日本已經走向黃昏，甜點學校的學生也都更偏好洋菓子專業，原因在於傳統和菓子店都有傳承給後代的慣例，後生只能選擇自行創業，相較之下洋菓子的出路較多，也因為行業的封閉，許多日本的和菓子老店相繼倒閉，成為時代的眼淚。

然而，無心插柳柳成蔭，楊裕明開設的和菓子線上課程，意外在華人地區引起效應，進而讓日本重新正視和菓子產業，他也被多個國家邀請開課。楊裕明也希望，未來能在台灣開和菓子學院，和專業的團隊一起傳遞真正的和菓子概念。

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