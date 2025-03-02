黃金右腳政策作多掌握飆股節奏

文．張興華

台股在大區間震盪，市場氛圍不想追高，回頭尋找已克服下降趨勢轉強，或突破整理區間價量齊揚的「黃金右腳」股，這種在確認市場趨勢方向後才進行右側交易(Right Side Trading)的策略，正是順勢操作持盈保泰的基本功法。

川普關稅效應金融市場的反應已趨於淡化，國內政經環境目前僅剩朝野大罷免引發社會對立的情勢加劇，為了有效穩定台股走勢，朝更健康的方向發展，及維護市場投資人信心，由金管會新修訂的「台積電條款」，即擬放寬台股ETF(指數股票型基金)單一個股權重30%的上限，並且預訂今年第二季前上路，顯示政府化解川普2.0效應並主導台股做多的方向不變。

攸關全球AI產業風向及台股AI相關供應鏈族群股動向的輝達(Nvidia)，於2月26日公布2024年第四季財報及今(2025)年第一季財測，內外資法人一致看好輝達將可繳出一份亮麗與強勁的成績單，其中瑞銀(UBS)研究報告預估其今年第一季財測將符合或超越市場的基準預期，營收可達425億美元至430億美元，且今年營收在Blackwell產品「非常強勁」需求的增長帶動下，全年營收預測將有2340億美元、每股盈餘(EPS)為5.33美元的實力。

台積電條款帶動權重股揚升

理周投研部指出，台股在政府主導配合做多的政策支持下，鬆綁ETF個股權重30%上限的「台積電條款」，以台積電(2330)占台股大盤市值約39.2%，國內投信業者表示，後續該條款一旦施行上路，將有助於ETF加碼台積電的權重空間，並進一步帶動台積電買盤，以台積電股價每跳一檔5元，將影響大盤40點，該條款不僅有助推升台股指數，面對川普有意對台加徵25%或是更高的晶片稅，在有內資(ETF)資金的支持下，可發揮穩定台股的效果，同時也可望再帶動其他權值成分股的比重。

投信業者指出，目前國內現約有29檔ETF的成分股中有台積電，且台積電的持股比例僅占二成多，未來成分股中單一個股的持股比例取消30%上限，估計可望再為台積電增添新台幣300億元的資金動能，雖然目前金管會未明確表達放寬30%比例後的天花板上限，但在業者的立場是希望不必再設上限規定，由市場機制自行決定即可。

ETF鬆綁單一成分個股30%上限

而金管會表達立場為訂定的成分股30%的限制，容易產生大盤追蹤誤差的情況，因此接受學者、專家及投信公會提出的建議，取消30%的上限規定，目前正委由證券交易所研擬後續施行的調整方式，待其完成後即可於今年第二季前同意備查證交所所提「指數認可應注意事項」。

根據投信投公會統計資顯示，去年台股基金規模大幅成長，由2023年底的1.9兆元，成長至2024年底的3.3兆元，漲幅達73.7%。

此外，2024年台股主動型基金規模5875億元，年成長19.4%，被動型ETF規模暴增至2.7兆元，近一年成長92.3%，突顯台股湧進ETF的盛況。因此，對於ETF鬆綁單一成分個股30%上限的放策，就是台股的一大利多。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1279期，2025.02.28出刊。

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