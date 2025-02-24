科妍國內、外布局已成營收與獲利逐年創高

文 / 許博

科妍(1786)2025年1月營收7503.9萬元，年增1.04%，主要係因為1月逢農曆過年工作天數減少。2024年全年營收8.83億元，年增加23.89%%，營收創新高。預期營收可望持續增長，成長動能持續到2025年。

股價今年高點在1月22日129.5元，之後呈現橫向整理。伴隨著公司營收與獲利成長，股價將再度走高，挑戰前波高點144元。

科妍已布局完成4項產品線包括整形美容皮下增補劑、老年照護長效型關節腔注射劑、術後防沾黏凝膠、泌尿系統膀胱灌注液等都已經順利在市場銷售，且營收逐季成長；目前以防沾黏凝膠毛利率相對高，成長幅度大。

產品別營收比重

科研主要產品分為透明質酸醫療器材、其他。以透明質酸醫療器材占比最高，達百分之96以上。科妍逐步在開發其他產品，透明質酸醫療器材的營收佔比在2023年前三季98.45%，到了2024年同期下降為96.39%。；其他產品的比重則從2023年前三季的1.55%提高為2024年同期的3.61%。

2024年前三季科研營收內、外銷比重為60%比40%，內銷逐步提高，從2023年前三季的59%，到2024年同期的60%。。

科妍在海外布局裴然有成，傳出佳音。旗下產品婦科手術後防沾黏凝膠[玻達癒可吸收防沾黏凝膠，PROTAHERE]，已經取得巴西政府核准銷售證書，可以在巴西銷售貢獻營收。科妍在巴西取得第一張核准銷售許可證後，趁勝追擊再申請第二張骨科防沾黏凝膠銷售許可證，加入產品銷售貢獻營收。

此外，科妍也積極準備申請長效型一針劑型關節腔注射劑核准銷售許可。

而科妍的四大產品，除了泌尿系統的膀胱灌注液外，都將陸續引進巴西銷售，包括美容整形的小針美容。

法人認為，四大產品線持續擴展，2024年雙位數成長，將持續到2025年。2024年下半年除新品[可麗媞]加入銷售創造營收外，既有產品銷售持續擴展，並在新市場取證上市。第一支國產PCL（少女針）喬凡霓絲刺激自體膠原蛋白增生植入劑已正式通過台灣TFDA批准，這也是第二支在台上市的醫美少女針，是新一世代核心技術平台再次成功的醫美產品，將搶占國內外百億元市場商機。

最近六年科妍的營收逐年提高。從2019年的4.38億，2021年已經突破5億為5.06億元，維持兩年2021年與2022年分別為5.06億元、5.60億元。到了2023年一舉突破7億元為7.13億元，年增長28%。截至2024年前三季與2023年前三季相比，營收年成長23.2%，2024年12月營收9300萬元，全年營收8.83億元相較於2023年全年營收7.13億元，年成長率23.8%，持續雙位數的成長。

科妍過去六年的毛利率在67%到74%之間。2022年67%最低，2024年第三季已經提升到74%，2020年的70%相當，且有逐年提升的趨勢。

營業利益率則是介於24%到31%之間，2021年與2022年24%較低，近三年有逐年提高的趨勢，2024年第三季已經回升為30%。

理周投研部表示，防沾黏凝膠目前在台灣醫學中心銷售覆蓋率已達百分之百，專科醫院通路也持續布建，海外市場將向中美洲、南美洲、中東地區推廣。2024年第一季即已經展現淡季不淡的營運佳績，成長62.28%，每股盈餘0.76元高於前季0.59元(成長28%)且高於去年同期0.5元(成長52%)。第四季營收高於第三季，第三季營收高於第二季，第二季營收再高於第一季，呈現逐季成長趨勢，第二季獲利6781萬元高於第一季5170萬元，EPS 1.0元高於第一季。累積前三季EPS為2.58元高於2023年同期2.08元，2024年可望創高，成長到2025年。

配合公司營收與獲利成長，股價持續整理，未來將反映公司營收與獲利持續成長，挑戰前高。

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