文．戴衣薰

當藝術成為解憂的媒介，TROUBLELOOK以其幽默且富有溫度的筆觸，帶領觀眾在【TROUBLE HEALS EVERYTHING】個展中，體驗「麻煩」轉化為創作的力量。本次展覽於2月15日於理善藝聚空間開幕，現場氣氛熱絡，除了精彩的作品呈現，更結合多項互動活動，讓觀眾不僅能觀賞藝術，更能親身參與、留下專屬於自己的故事。

幽默筆觸，細膩洞察──TROUBLELOOK的創作魅力

TROUBLELOOK擅長以黑色幽默的視角，搭配標誌性的「白眼x手毛x腳毛」，用簡單的線條和鮮明的色彩，捕捉人們生活中的「小麻煩」，將日常瑣事、人生煩惱化為既直球又療癒的藝術作品。他的創作宛如生活切片，充滿一針見血的毒雞湯，卻又在戳破現實的同時帶來溫暖共鳴。本次展覽精選四年來的創作累積，共展出50件作品，涵蓋單一版次藝術微噴、壓克力畫布等多元形式，完整呈現 TROUBLELOOK的作品風格——輕鬆卻不失深度，從幽默荒誕到真誠直白，每一幅作品都像是一則插畫版的生活觀察日記，讓觀者在會心一笑的同時，也能找到屬於自己的共鳴出口。

「似顏繪」活動熱烈迴響 創造專屬回憶

開幕當日，最受歡迎的活動之一，莫過於「開幕限定似顏繪」。現場限額五名的名額一開放即刻額滿，成為展覽中熱門亮點。TROUBLELOOK以「限定診療室」的形式，與觀眾進行面對面互動，透過幽默視角捕捉每個人的特點，現場即興繪製出充滿個性與巧思的似顏繪。不僅展現了獨特的創作風格，更巧妙地將參與者的日常小煩惱融入畫面，讓每張似顏繪作品都成為一份具備情感與溫度的專屬回憶。

「麻煩信箱」──寫下煩惱，轉換能量

本次展覽特別設置了「麻煩信箱」，意外成為觀眾熱烈響應的互動亮點。許多人在窗邊藉由「麻煩小卡」提筆寫下自己的心情故事，或許是生活中的小煩惱，或許是無法言說的心聲，透過這張特製的小卡，觀眾將內心的重量輕輕投進信箱。TROUBLELOOK也將從這些真實的片段中擷取靈感，轉化為幽默卻深具共鳴的插畫，讓「麻煩」變成一種新的視角，被溫柔地理解、幽默地化解。藉由跟觀眾的交流，像是一場輕盈的情感療癒，讓每個人的心事都能被看見，也找到屬於自己的釋放方式。

寵物友善 歡迎毛孩一同欣賞藝術

除了作品本身，理善藝聚空間更致力於打造「寵物友善」藝文場域，讓毛孩與主人能夠共同享受藝術氛圍。展覽期間，特別舉辦了「毛小孩與主人合影似顏繪抽獎活動」，鼓勵觀眾帶著愛寵一同參與展覽，並上傳貼文與限動分享。不只讓主人大拍特拍，毛孩們也一起留下超可愛的回憶！同時也讓大家感受到──藝聚空間不只對藝術友善，對毛小孩更是超級歡迎！帶著你的毛寶貝來玩，這裡不只好拍，還能一起感受滿滿的療癒氛圍！

【TROUBLE HEALS EVERYTHING】不只是個展覽，更像是一場「麻煩減壓所」！TROUBLELOOK用創作把生活裡那些煩心事全都轉化成笑料與療癒能量。來這裡，你可以放心帶著你的麻煩，甚至還能帶上另一半或毛小孩，一起見證「麻煩」的療癒效果！還沒來過？快來，一起用藝術解鎖你的專屬幽默時刻！

展 覽 ︳Trouble Heals Everything

展 期 ︳2025.2.8(六)－2025.3.8(六)

藝術家 ︳TROUBLELOOK

地 點 ︳理善藝聚空間

※理財周刊1278期更多精采文章：

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◎藝饗新視界＞黑色幽默的藝術診療室──TROUBLELOOK的麻煩療癒學

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