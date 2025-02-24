走進每一個角落 南投幸福GO解決偏鄉交通問題

文．蔡武穆

南投縣鹿谷鄉一對陳姓老夫婦，每天都會參加日照中心的課程，過去都是依賴孩子們開車接送往返，自從南投縣幸福巴士開辦以來，老夫婦每天都搭幸福巴士前往，不但減輕家人的負擔，更減少了等車的時間，生活比以前輕鬆自在。

還有一位鄉親透露，以前外出辦事，光是等車、轉車就要花上半天的時間，現在有了幸福巴士，幾乎節省一半的時間，其他時間可以自由安排，也不用擔心等不到車。

與客運搭配 連接偏鄉最後一哩路

不只是老人到日照中心，像是長輩就醫、學生上下課、民眾外出採買、參加社區活動等各種生活需求，都可以預約幸福巴士專車接送，縮短等車及轉車的時間，提升生活品質。

南投縣長許淑華表示，因南投縣四面環山，道路蜿蜒崎嶇，有許多偏鄉及部落客運無法到達，在擔任立委期間就經常接到民眾陳情，是不是可以增加客運路線或多派班次，解決偏遠地區交通不便的問題。

但是，客運有營運上的考量，無法為少數人加開班次或增設路線，因此，在上任之後，考察鄉親實際的需求，推出「南投幸福GO」的共乘計畫，連接偏鄉的「最後一哩路」，解決偏鄉部落的交通問題。

她進一步說明，「南投幸福GO」並不是要跟既有的客運搶資源，而是以互相配合的角度為鄉親謀福利，只要是客運無法走到的路段，就用幸福巴士來補足，民眾如要到外縣市或較遠的地方，幸福巴士可擔任接駁到站牌或轉運站的角色，也可以增加公車運量，二者相得益彰。

幸福巴士從去年九月啟動，先在竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉試營運，搭乘人數絡繹不絕，總計三個鄉鎮在三個月內發出4,000多車次、服務約13,000人次，許淑華說，今年下半年會再增加國姓鄉、集集鄉、水里鄉，並期望在明年底之前，南投縣13個鄉鎮都可以看到幸福巴士的蹤跡。

了解民眾交通習性 長輩、學生使用率高

幸福巴士的推動，原本是為長輩外出需求不便而設立，不過，數據出來顛覆外界的想像，「原來學生使用的比率相當高」。資料顯示，名間鄉就養佔60%、就學佔27%，竹山鎮就養佔36%、就學54%，鹿谷鄉則比較平均，就學、就養各佔40%，可見隱藏需求相當大。

她說明，有了這項數據資料，各鄉鎮可根據不同需求隨時調整路線，或者未來搭乘人數多了，可以提供客運業者評估增設固定路線，或給中央做政策方向的研擬，都非常方便。

「南投幸福GO」是一項便民政策，推動之初艱辛而繁瑣，首先，南投縣幅員遼闊，交通工程科要負責的業務很多，光是一個交通工程科無暇顧及，更何況還有長照的任務要執行，許淑華在上任之後，立即把交通工程科升格為交通管理所，增派人員並整合相關單位，讓政策可以順利推動。

再來，幸福巴士是以民眾的交通需求為主，推動過程中，必須了解民眾平時的生活圈及交通習性，才能規劃出符合需求的路線，為此，工作人員不辭辛苦地下鄉訪查、召開說明會與鄉親溝通，細心地彙整資料，才能貼切民眾的乘車需求。

來自地方需求 民眾最有感的政策

「政策不求大，但要做細」，很多動輒幾千萬、幾億的大建設，縣市首長搶著做，「對我來說，幸福巴士雖然不起眼，卻是讓民眾最有感的政策，因為這是真正來自於地方上的需求」。

「補助是最廉價的方式，不管是學生津貼，還是老人津貼，一個月幾千元的補助，到最後還是沒車坐」，政府要做真正對百姓有益的事情，許淑華強調，「南投幸福GO」目前有中央的補助，假若某一天中央不再補助，縣府的財政也會負擔起責任，持續為鄉親服務。

有長輩分享，以前要麻煩家人或村里長載送，現在有了幸福巴士，哪個時間去、哪個時間點回家，都非常彈性。更有家長反映，以前上班前要提早接送小孩到學校，形成照顧的空窗期，現在預約幸福巴士到府接送，就不用擔心小孩會太早到校沒人照顧。

幸福巴士目前採取預約制，需要的民眾可在前一日打電話到服務中心，或透過手機APP預約，就可享受這項便民的服務。一段票8公里路程收費全票25元，半票13元，悠遊卡、一卡通、敬老愛心卡皆可使用，縣府每月有發給符合資格的長輩1,000元補助津貼，換算下來，等於是免費搭乘。

在安全考量上，幸福巴士與在地的業者合作，他們熟悉社區發展與人情事理，服務起來更加親切到位，無形中達成社區關懷的目標。另外，車輛在山區行走耗損量大，縣府也會加強車輛安檢並嚴格控管司機服務品質，讓民眾安心搭乘。

加強宣導 鼓勵鄉親踴躍搭乘

幸福巴士自開辦以來，受到許多鄉親的一致好評，唯一美中不足的是，推廣力道不夠，還有很多鄉親不知道這一項便民的政策，許淑華強調，未來加強宣導，透過社群媒體、社區活動與在地居民連結，更計畫把村里長的辦公室作為乘車預約中心，民眾走幾步路就可以預約到幸福巴士。

「不怕沒車輛，就怕你不搭」，許淑華鼓勵民眾踴躍搭乘，車輛不足的地方，她會請企業捐贈，以前企業捐救護車、長照巴士，現在改捐五人座的幸福巴士，竹山鎮甚至把幸福巴士當作旅遊專車，「二、三個姊妹一起搭去紫南宮旅遊，這邊走走、那邊看看，都非常的棒！」

「幸福巴士」串聯偏鄉的最後一哩路，這只是南投交通建設的一個起點，許淑華說，中期目標要擴建接駁轉運中心，並成立南投計程車派遣站，深入偏鄉及部落，打造多元的交通選擇提升南投縣觀光，達到低碳旅遊的目標。長期目標要把台中捷運拉到南投來，目前已經預留路線，期盼未來有機會實現。

※理財周刊1278期更多精采文章：

◎新聞熱線＞科妍國內、外布局已成營收與獲利逐年創高

◎藝饗新視界＞黑色幽默的藝術診療室──TROUBLELOOK的麻煩療癒學

◎理財我最大-寶山會客室＞走進每一個角落 南投幸福GO解決偏鄉交通問題

◎發行人語＞不高興產業

◎全球理財觀＞拿出台灣尚勇的氣魄拒救英特爾 迎接邊緣AI的消費端需求

◎理善大家來＞愛有你不孤單 賽珍珠伴新住民前行

◎封面故事＞山姆大叔偷瞇牌 解讀川普袖裡乾坤 重建商機、機器人、蘋概股

◎AI機器人投資組合 ＞2月黑馬股出列 皇昌爆量飆漲 大成鋼受惠美國關稅紅利

◎價投實踐家＞加密貨幣ETF成投資新顯學

◎幣圈時事＞三大願望若成真 BTC、ETH暴漲2倍不是夢！

◎房市放大鏡＞從房市價增量縮趨勢 洞悉房產業規模逐漸萎縮危機

◎房市觀察＞2025年檢視房市景氣轉折之20大重要指標(一)

◎解碼房市＞限貸令緊箍咒 35萬棟恐成難以跨越的坎