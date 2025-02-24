山姆大叔偷瞇牌 解讀川普袖裡乾坤 重建商機、機器人、蘋概股

文．蔡武穆

川普是生意人，凡事以利益為優先，什麼事都得上桌談判，課徵關稅只是個手段，目的是逼迫各國上桌談判，課徵墨、加25%關稅，為的是邊境管制，打擊毒梟犯罪，揚言課台積電100%的關稅，為的是要台積電更多的設廠及二奈米技術，協調俄烏停火，以烏克蘭龐大的稀土資源作為償還5000億贖金。

台積電入股英特爾化解關稅疑慮

受關稅影響，台積電上周五跌破季線，市場傳出台積電有可能入股英特爾，化解關稅的疑慮，周一外資及散戶逢低搶進，股價大漲25元，再度收復季線，也帶動權值股上揚，中小型股也是活蹦亂跳。上周至2月18日，電子股資金比重降至63%，有部分資金轉移到傳產股，如果扣掉台積電的漲跌點，台股還是上漲，可見中小型股買盤力道強勁，OTC更是明顯，已經漲破季線，呈現多頭盤堅格局。

俄烏戰爭打了三年，表面上是烏克蘭和俄羅斯在打，實質上是美國和俄羅斯在較勁，美國援助烏克蘭5000億美元貸款及防衛武器，澤倫斯基也坦白，沒有美國的援助，這戰事打不下去，因此，川普說停戰就停戰，烏克蘭完全沒有話語權。一個人有正反兩面，課徵關稅不討喜，俄烏停戰卻為世人所樂見，停戰可降低通膨，並為全球經濟帶來利多，尤其俄羅斯盛產石油、天然氣，烏克蘭為全球穀物糧倉，大眾物資可望進一步平抑。

俄烏停戰 重建概念股摩拳擦掌

川普在2月12日先後致電普丁及澤倫斯基，美俄雙方團隊預定於2月18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德(Riyadh)舉行會談，希望在復活節4月20日前停火，台股上周權值股受到壓抑，資金流向傳產股，重建概念股如鋼鐵、電線電纜、塑化、水泥、航運等類股大漲，顯示資金已經先行卡位。但坦白說，重建概念股目前還是想像題材，停戰是個大趨勢，談判時間可短可長，何時敲定誰都不能說準，目前只能視為短多行情，未來仍必須緊盯美俄烏三方談判的進度，適時做調節。

鋼鐵、線纜、水泥、散裝航運

重建概念股首推鋼鐵股。鋼鐵股因中國房市不振，低迷好一陣子，最近，美國課徵墨、加25%關稅，大成鋼受惠美國在地製造，帶動鋼鐵小兵向前衝。烏克蘭重建遠在天邊，況且又有中國搶市，台灣鋼鐵廠不見得吃得到肉，但是，重建的鋼鐵需求可激勵全球鋼價上揚，鋼鐵廠還是有利多，這一波以下游的不鏽鋼漲最多，從存貨股本比觀察，存貨量前三名為大成鋼(2027)、華新(1605)、榮剛(5009)，分別是522.5億元、407.8億元、69.24億元，一旦鋼價上漲，就可享受存貨上漲的紅利。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1278期，2025.02.21出刊。

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