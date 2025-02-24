文．洪寶山

晶圓代工一度是台灣人的驕傲，走在國際上有風，但樹大招風，尤其曾經是半導體霸主的英特爾淪落到被道瓊指數踢出成分股，市值剩下台積電ADR市值1.06兆美元的十分之一、1022億美元。

川普跳出來點名台灣，搶走美國的晶片生意，揚言要對台灣半導體出口課徵更高關稅，多數專家認為對台積電施加關稅其實沒差，台積電技術領先，蘋果等美國客戶沒有太多選擇情況下，再貴的關稅也會下單給台積電，所以台積電接受高關稅其實是最簡單省事的打發川普的方式。

關稅轉嫁客戶 傷不到台積電

例如，蘋果跟台積電下M2晶片訂單，台積電負責製造完成晶圓，並封裝成為晶片後，向富士康在中國、越南和墨西哥的製造基地發貨，台積電報價不包含運費和關稅，相關費用由富士康承擔。

所以當富士康給蘋果報價組裝iPhone時，富士康會把涉及晶片的運輸費用和關稅轉嫁給蘋果。最終組裝完成的iPhone，富士康會以成品形式發貨到美國，蘋果作為收貨方，必須向美國海關辦理通關作業，並繳納美國對電子產品手機的進口關稅。

所以川普如果真的對台積電祭出高關稅，那麼最終承擔關稅的，並不是台積電，而是像蘋果、AMD、輝達、高通、博通這些大客戶。因此，如果川普的最終方案是對台積電實施高關稅，那麼台積電股價算是利空淡化。

台積電技術入股英特爾利弊

上周末(2/15-2/16)《彭博社》指出，台積電正在考慮應川普的要求持有英特爾工廠的控股權，《華爾街日報》則披露，台積電評估以技術入股方式經營英特爾晶圓代工事業，入股股權約達二成。

2月17日台積電漲25元、收1085元，媒體以台積電與美國政府互動傳出好消息的角度解讀。根據美媒的報導，英特爾「一拆二」，晶片製造與設計行銷將分家，由博通接手晶片設計和行銷業務。台積電單獨研究控制英特爾部分或全部晶片工廠，可能作為投資者財團或其他結構的一部分。

技術入股？技術轉移？技術授權？這有什麼不同呢？

技術入股：指一家公司將其技術投資到另一家公司，通常以股份或其他形式的投資來換取技術或技術應用權。

技術授權：指一家公司將其技術授權給另一家公司，允許對方使用該技術，通常以授權費用或使用費用來換取技術使用權。授權方仍保留技術或知識產權的所有權，但被授權方在協議範圍內享有使用權。

技術轉移：指一家公司將其技術直接轉移給另一家公司，通常涉及技術人員的交流、訓練或技術文件的交付。技術轉移後，接收方通常會獲得完整或部分的技術所有權或使用權。

在技術入股、授權和轉移三種方式中，授權最不容易發生技術外流，主要原因如下：

(1)控制範圍：授權通常有嚴格的使用範圍和條件限制，僅允許被授權方在特定領域或時間內使用技術，而不涉及完全轉讓技術所有權。

(2)技術保護：授權合同中通常會包含詳細的保密條款和技術保護措施，確保被授權方不會擅自轉讓或披露技術信息。

(3)合約約束：授權合同可以設置違約條款和懲罰措施，對於任何技術外流行為都可以追究法律責任，從而降低技術外流風險。相比之下，技術轉移涉及直接轉讓技術所有權和技術資料，風險較高，技術入股雖然可以增進合作夥伴關係，但在技術控制權上可能會有一定損失。

技術外流疑慮 沒那麼嚴重

不過，股民其實也不用太擔心台積電技術外流的議題，根據魏哲家的說法，有足夠的土地、水、電、人才，以三奈米產線為例，滿足所有客戶需求，大約需要五年時間，在美國光是申請一切，然後進來，至少需要比台灣多一倍的時間。新技術都變舊技術了。

而且台積電是一家很受政府照顧的企業，台積電走在了前面，建造了各種生產線，政府不知道該怎麼辦，台積電就跟台灣政府討論如何制定法規。每次開會，都是市政府的官員，還有台積電代表和台積電請來的專家，他們出來發聲，共同制定規則，然後才往前走。台積電總共制定了1.8萬多條規則，花費了3500萬美元。

魏哲家表示，在美國，這是不可能的，任何改變都得修好了。最新技術的轉移需要大量的時間和資源，而且在美國環境下更難實現。這意味著台積電可能無法將最核心的技術完全轉移至美國。

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