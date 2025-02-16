這檔去年前三季EPS超越前年全年34% 營收與獲利雙雙創新高

文：許博

勤誠(8210)是AI伺服器機殼股，打入輝達MGX模組供應鏈，提供2U機殼給系統商。股價在5/28創高347元後，後拉回整理半年，在300元上下整理一段長時間，去年公司營收逐季創高，獲利也創高，未來股價將反映公司營收與獲利狀況，挑戰前高。

勤誠(8210)2025年1月營收1,118,196千元，月減30.5%、年增加0.48%。去年全年合併營收145.17億元，年增29.07%，再創歷年新高，遠高於前一年全年成長僅6.53%顯示，第二季營收3,607,378千元高於第一季營收2,773,241千元，季增大幅成長30%，第三季營收4,271,630千元，高於第二季營收3,607,378千元，呈現逐季成長趨勢，成長動能明顯。

法人認為，因應終端客戶AI基礎建設及資料中心擴建強烈需求，除原本通用型伺服器出貨回溫，以及搭載ASIC的AI伺服器專案已經陸續出貨外，AI伺服器搭配GPU架構的產品也於2024年下半年陸續出貨，這都是持續挹注營收動能。

勤誠產品大多銷售海外地區，以北美地區營收占比最大，其次是中國地區，以2024年上半年為例，北美地區營收占比47%，其次是中國地區營收占比24%，北美地區營收占比逐年成長，中國地區營收占比逐年遞減。

公司在AI相關產品的高階專案逐季成長，營收占比三成未來將逐季成長。由高階專案型帶動周邊其他專案或是通用型相關的需求、新技術等，推動整體營運向上提升，AI產品是主要成長動力。

法人認為，不論是營收、毛利、營業利益、稅前淨利、淨利、每股盈餘，2023年都優於2022年。2024年持續成長，第三季營收優於第二季，第二季表現優於第一季，營運與獲利漸入佳境，獲利也交出亮麗成績，2024年第一季EPS 3.03元遠高於去年同期EPS 0.23元，大幅成長12倍之多。第二季EPS 3.77元優於第一季3.03元，第三季EPS 5.34元高於第一季、第二季。去年累積前三季EPS12.14元 比前年全年 EPS 9.03元已超越34%。

理周投研部表示，公司布局AI伺服器相關供應鏈已久，已取得輝達MGX模組2U機殼的供應鏈夥伴，產品已開發、測試、展示，陸續出貨。預計今2025年參加輝達GTC大會，展示新產品。勤誠前年每股獲利9.03元，去年前三季EPS12.14元超越前年全年，預估2024年全年可達15~18元。今年一月營收展望佳，股價將反映公司營收與獲利，逢低是布局的時機。