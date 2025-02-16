萬物皆漲薪資不漲 有效理財放大資產

文．黃淑珍

「理財不是理已經有的錢，而是讓你未來變有錢」，邱茂恒坦言，過去很多人認為沒有財要怎麼理，覺得有錢再來規劃，然而，財務規劃不只是分配資產，也會調整當事人的行為和價值觀，藉此實現資產最大化。

賺多少花多少 深藏大學問

萬物皆漲薪資不漲的年代，即使是小資族，為了擺脫「月光族」身分，也開始規劃自己的財務，網路上關於631、333、六罐子等理財法的教學文章更是層出不窮。

洪哲茗指出，網路上的理財法大方向沒有問題，而財務顧問的工作，就是根據客戶的現有條件和目標，精細打造他們的理財方案。比如年輕單身族，沒有家庭負擔，花費有機會控制在薪資的五成以下；反觀上有老、下有小的三明治族，想要把花費壓在六成以下就有困難。

邱茂恒接著補充，有些人可能總是讓花費超出預算，這時就要開始思考兩件事。第一，是要盤點支出，比較出必要、想要、需要的花費；第二，是否要透過職涯規劃提升薪資，學習一些技能或轉職。

預防風險 存多少錢才夠？

講完花費，就要來談談緊急預備金，一般都會建議要準備六個月的緊急預備金，不過，不同的職業不一定都適用六個月這個數字。以公務員來說，工作相對穩定，就不需要準備到六個月；而對於業務性質工作，收入會受景氣影響，可能就需要準備超過六個月的緊急預備金。除此之外，貸款、變現能力、短期目標也都是需要考量在內的因素。

這時應該又有人好奇，既然緊急預備金是用來應對突發狀況，是不是可以和保險二擇一？洪哲茗說，二擇一太極端，其實會建議兩者都有，像是剛出社會的年輕人資產不多，缺乏風險承擔能力，若是發生重大意外，可能把口袋掏空也不夠，這時保險就能提供幫助。然而，保險能夠覆蓋的範圍還是相對小，因此也要存下緊急預備金，以備不時之需。

邱茂恒指出，緊急預備金主要針對突發或風險難以轉嫁的事，例如失業，保險則會用來應對機率極低但難以承擔的風險。因此，在選擇保單時要經過層層深思熟慮，首先要選定保死、病、殘哪個領域，接著考慮自己的生活型態和理賠金額大小，最後則是要考量能否負擔保費。

事實上，市面上推出的儲蓄型、投資型保單已經慢慢模糊保險的焦點，然而保險的起源就是為了轉嫁風險，除非有特殊的目的，否則還是建議以最初的定位來配置保險。

邱茂恒(查爾獅)/為國際認證理財規劃師CFP，專長為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，並致力於財商觀念的推廣，也不斷透過各類型讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念，並擔任相關講座講師。

進攻與守成 缺一不可

理財顧問除了兼顧守成(儲蓄)，也精通進攻(投資)，在接受客戶諮詢的過程中，他們也時常接觸到許多投資的迷思。邱茂恒坦言，他曾聽過客戶想貸款去投資高股息，藉由配息抵銷利息的盈餘來套利，卻忽略了投資標的報酬率下降的風險。

洪哲茗也提到，台灣人提倡存股，但存股其實是高難度操作，並不是放著就好。以台塑四寶來說，過去也是存股的夢幻標的，但近幾年的股價和配息表現也證明了世上沒有穩賺不賠的標的。

「大家常會把『大到不能倒』和『賺錢』連結在一起」，洪哲茗過去曾待過金融業，再談另一個存股熱門選項金融股，他坦言，許多金融股近年都改配發股票股利，因為需要留存現金達到資本管制的標準。

再者，金融股帳上基本都是投資、放款等無形資產，一個會計準則的調整就會決定財報盈虧，這些細節是一般股民沒有涉略的。

與其投資不了解體系的金融股，傳產股和科技股可能是更好的選擇。洪哲茗和邱茂恒也強調，存股沒有不行，但要做足功課。

財務顧問就像醫生 消除對財富的焦慮心理

財務規劃逐漸盛行，也體現了我們對金錢的不安全感，在面臨景氣不佳或未到的風險時，我們會不斷憂慮是否有足夠的資金去應付。

這時，財務顧問會分析我們的收支、隱憂和未來目標，總結達到這些目標該做出什麼改變，持續追蹤是否有完成，並調整策略。財務顧問就像醫生，會根據我們的條件對症下藥，消除對財富的焦慮心理。

洪哲茗和邱茂恒說，在看過大大小小的Case後，會發現大家的理財問題大相逕庭，只是嚴重程度不同，再來就是協助一同來諮詢的家庭、親友透過溝通達到共識。不過，他們也提到，比起替客戶解惑，讓人們重視財務顧問專業性的難度更高，就像名醫也拿諱疾忌醫的病人束手無策。

洪哲茗和邱茂恒並未與任何投資產品或機構合作，只向客戶收取顧問費，這是他們最大的優勢，代表他們純粹以顧問的角度出發，和客戶站在同一陣線，而不會為了利益向客戶推薦產品，就像巴菲特所說：「不要問你的理髮師該不該剪頭髮」。

然而，卻有不少人認為，理專或保險業務也會替自己規劃，為何還要花一筆錢找顧問。這時，就需要大家思考一個問題，當你生病時，你會找賣藥的業務還是醫生解決？

從上述可以發現，理財環環相扣，需要嚴謹的規劃，理財顧問一開始也只是理財小白，洪哲茗和邱茂恒一步步磨練出專業，而在發現大家在理財上遇到的難題大同小異後，他們便決定將這些疑惑整理成《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》，裡面包含各族群的案例，讓面臨這些難題的人有個方向。