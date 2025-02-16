理周自立青少年助學成果豐碩 114年度溫暖延續

文．柯劭穎 圖．理周教育基金會

財團法人理周教育基金會自113年度(2024年3月)起推動「自立青少年助學金」專案，獲社會各界善心支持。截至目前，已協助40多位青少年，合計136個月的每月2,000元助學金，並額外撥款28,000元給二位特殊個案及六位學期進步獎領取者，累計補助達300,000元，協助這些面臨失家、生活及就學壓力、急迫生活需求的孩子度過經濟難關。這些成果都離不開捐款人與義工們的熱心付出。

現階段所謂「自立少年」，大多自幼失去穩定的家庭照顧，或在寄養家庭、育幼院、少年之家暫時安置。這些孩子因年紀尚輕，又缺乏父母監護與健全支持，往往在15至18歲不得不離開安置機構時，猝不及防地面臨經濟、就業與租屋等諸多挑戰。為此，理周教育基金會結合民間與產官學界資源，除透過每月的助學金穩定其就學環境外，也期望他們能透過多元教育與技能培養，逐步翻轉貧困與弱勢處境。從已受助的孩子口中，可以深切感受到這項補助計畫給予的不只是金錢，更是一種被社會關懷與肯定的力量。

即將到來的114年度(2025年)計畫，基金會也將持續為「自立少年」護航，並進一步調整方案申請方式：自原本的年度制改為學期制招募，分為第一學期(每年3月至8月)與第二學期(每年9月至隔年2月)兩階段報名；同時增設「急難救助金」，以更即時回應個案臨時性的危機；此外，也推出「學期進步獎學金」，鼓勵青少年們在學業或技能表現上更上層樓。只要符合基本申請資格，並配合理周教育基金會後續的家訪與追蹤，就有機會獲得每月2,000元的穩定支持或其他加碼獎助。

每年1月與7月為報名期，審核通過後即可進入補助程序。所有受助個案也可參加理周教育基金會的青少年理財營隊，學習財務規劃，為未來奠定更穩固的基礎。過去一年，已有多位孩子見證這項專案帶來的正向改變；展望未來，我們會持續優化方案、拓增資源，盼更多人一同參與，照亮自立少年的前方道路。歡迎加入理周教育基金會的捐助行列，讓愛與希望不斷延續，為社會帶來更多溫暖與正能量。

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