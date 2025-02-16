文．洪寶山

DeepSeek-V3模型突破美國算力封鎖的第十四天，美中兩強各自有動作，針對中國人工智慧公司DeepSeek帶來產業震撼，美國共和黨密蘇里州參議員Josh Hawley提出一項法案，尋求禁止DeepSeek等技術或智慧財產權進口到美國，違法的個人將被處最高20年監禁或100萬美元的罰款，公司違法最高可罰款一億美元。

AI算力比不過 AI應用面領先

美國國會正竭力封鎖中國，以保護美國市場利益，該提案是目前為止美國「最激進的人工智慧立法行動」。不過科技創新這種事，誰也無法事先立法圍堵，所以就算是該法案真的在美國國會通過，現實的情況是，中國在AI晶片算力競賽落後，卻在AI應用層面領先，統計過去兩周中國主要網路及科技巨頭宣布接入DeepSeek大模型的企業清單，包括：阿里雲、騰訊雲、百度智能雲、華為雲、京東雲、天翼雲、中國移動、中國聯通、中國電信、沐曦、摩爾執行緒、天數智芯、吉利、極氪、嵐圖、奇安信、安恒資訊等涵蓋雲計算、通信、晶片等領域企業巨頭。

雲服務商通過低價和便捷部署吸引開發者，三大電信運營商及中國晶片廠商推動AI模型當地語系化適配，加速中國算力生態形成，使得終端服務商從智慧客服到安全防護，再到車聯網，DeepSeek技術已滲透多個行業，可以想見中國一般民眾的日常生活已經開始接觸到AI應用，對於生產力與商業模式會起到怎樣的化學作用，再過兩年就會看出差距，台灣在AI硬體領先，但AI應用落後，要有危機意識。

DeepSeek的成功證明，技術封鎖並不能完全阻礙創新，反而可能促使被封鎖一方尋找更高效的研發路徑。美國要確保經濟優勢，就要切斷中國與美國創新的聯繫。眼下，美國國會正竭力封鎖中國，以保護美國市場利益。美國提出禁止進口DeepSeek等技術，其核心動機是對中國在AI領域的快速發展感到不安。

中國要改變全球科技競爭規則

DeepSeek的成本效率突破表明，中國可能正在改變全球科技競爭的規則。美國擔心，如果DeepSeek等技術在全球範圍內廣泛應用，可能會削弱美國在AI領域的主導地位。此外，美國還擔心DeepSeek的技術可能被用於軍事或間諜活動。這種擔憂並非完全沒有根據─AI技術的雙刃劍特性使其既可以用於民生，也可能成為國家安全的威脅。

美國在AI基礎研究和產業生態方面保持領先優勢，而中國則依靠市場規模和政策支撐，快速實現技術商業化落地。這種競賽態勢不僅推動了全球AI技術的發展，也引發了對國家資安的新一輪思考。DeepSeek的高效能模型需要大量的數據來訓練和優化，在這個過程中，如何確保數據的安全性和隱私性成為一個關鍵問題。

例如，如果DeepSeek的模型在美國市場廣泛應用，可能會涉及美國用戶的大量數據。如果這些數據被用於其他目的，將對美國國家安全構成威脅。此外，DeepSeek等AI技術的全球化應用還可能導致數據流向中國企業，進一步加劇國際間對數據主權的爭議。

DS資安疑慮引發多國禁用

包括台灣在內，世界多國禁止政府部門使用DeepSeek，韓國、澳洲、義大利、印度、日本、美國部分聯邦政府、國家航空暨太空總署(NASA)等。各國對DeepSeek的安全性大多抱觀望、存疑想法。中國外交部表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。

AI模型的運作依賴於大量數據的收集和處理，這在帶來效率提升的同時，也埋下了數據洩漏的隱患。例如，在跨境合作中，數據流動可能導致敏感資訊被不當使用或盜取。AI系統的脆弱性是另一個資安風險來源。駭客可能通過惡意干擾或攻擊AI演算法，導致系統失靈甚至被用於間諜活動。例如，在軍事或金融領域，AI技術的應用一旦遭受攻擊，可能對國家安全造成嚴重影響。

AI模型正在滲入生活日常

如何在全球化競爭中平衡數據利用與隱私保護，仍是一個挑戰。未來，各國應該進一步出台針對AI技術的監管政策，特別是在數據安全、演算法透明度等方面共同制定國際標準，以降低技術應用的風險，在國家資安與科技創新快速發展中建立有效的資安防護體系，加強數據保護。民眾也要意識到AI模型正在滲入生活日常，增強對AI技術及其風險的理解，參與到資安防護中，共同應對潛在威脅。

※理財周刊1277期更多精采文章：

◎新聞熱線＞這檔去年前三季EPS超越前年全年34%營收與獲利雙雙創新高

◎新聞熱線＞訂簽6%！建商紛紛調降購屋門檻！

◎理財我最大-寶山會客室＞萬物皆漲薪資不漲 有效理財放大資產

◎發行人語＞發展AI 堅壁清野

◎理善大家來＞理周自立青少年助學成果豐碩 114年度溫暖延續

◎全球理財觀＞台美貿易順差端上檯面 比亞迪推動智駕平權

◎封面故事＞聚焦四大類低基期強股

◎ETF風雲榜＞金蛇年開春 法人最愛三檔ETF

◎AI機器人投資組合＞多因子演算AI選股1月績效7.31% 優於0050

◎價投實踐家＞DS開啟AI應用端潘朵拉盒子

◎房市觀察＞地震頻繁 購屋應首重十二大重要事項(二)

◎解碼房市＞未來五年商辦新供給大量 「房東市場」將明顯感受到壓力