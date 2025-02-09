這檔ASIC股技術領先7奈米訂單增加營收續創高

文．許博

世芯電子(3661)12月營收44.86億元，月增加2%、年增28%，累積今年1~12月營收為519.77億元，Y0Y正成長71%，11月恢復月增、年增成長狀況，12月持續成長動能。第三季營收14,831,681千元高於第二季13,582,927千元，高於第一季10,489,724千元。第三季每股盈餘22.46元高於第二季20.05元，且第二季高於第一季15.83元。第三季營收創新高，主要受惠於北美客戶在七奈米AI晶片出貨提高，且有 北美IDM公司在五奈米AI晶片顯著貢獻營收。第三季毛利率19.5%比第一、二季高，主要是因為產品組合優化，毛利率高的設計產品出貨量增加，整體毛利率提升。

股價在第一季創高4565元後，一路走低， 反應今年成長幅度不如去年。股價來到1800元附近止跌，在第三季營運表現亮眼，未來將依公司營收成長幅度，而有逐步回升的動能。

世芯的營收主要來自於HPC(高效率運算)的應用，這是2024年第一季起營收占比已經達90%以上。

世芯的營收主要來自北美地區，在2023年第四季占比67%，2024年第一季已經站上77%，到了2024年第三季占比已經87%。

第三季營運表現亮眼

第三季營業收入148億元，季增且年增。相比第二季135億元，季增9.2%；相比去年同期年增91%。毛利季增且年增，相比第二季季增12.1%；相比去年同期年增56.5%。淨利比第二季成長12.8%，比去年同期年增97.7%。每股盈餘22.46元，比第二季20.05元成長，比去年同期12.06元，年增幅度86%。累積前三季每股盈餘58.43元已經賺贏去年一整年45.47元。

法人認為，世芯第三季營收創高係受惠北美地區客戶在7奈米A I晶片出貨增加，且5奈米A I晶片出貨顯著增加貢獻營收。世芯在七奈米AI晶片的出貨從2023年第四季83%到2024年第二季85%，維持在80%以上。到了2024年第三季因為北美地區五奈米A I晶片出貨增加貢獻營收，從第二季的11%成長到第三季的23%，才使得七奈米A I晶片的營收占比從第二季85%調降到第三季73%。由於高階製程是A I晶片的主流，五奈米的出貨增加對未來世芯的整體營收貢獻將是正面幫助。前三季每股盈餘58.43元，全年預估75~80元間。

理周投研部表示，隨著AI需求的爆發，AI算力的需求大量提升，高效率運算(HPC)的需求跟著提高。高階製程AI晶片對提高運算效率能力將是未來主流。世芯在七奈米、五奈米等高階A I晶片的出貨營收佔比在2024年第三季已經佔有97%，幾乎所有高效率運算HTC主要都來自於高階(七奈米或更高階)A I晶片的製程。世芯掌握這項關鍵技術，是贏得龐大商機的門檻，將為世芯營收帶進更多商機。以法人估計今年每股盈餘75~80元間，股價將反映公司獲利。

公司營收與獲利持續回溫，營運動能持續到明年，值得繼續追蹤。

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