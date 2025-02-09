0050降低內扣費用真能打敗006208？達人發現「驚人真相」

文．張仲華

由於年前元大投信宣布調降內扣費用，引發眾多討論，不難發現討論最熱烈的，就是到底要不要轉換存股標的？其實近期內已經有不少財經專家、網紅都已經幫忙試算過，如果原先就持有006208，轉換到0050，交易成本其實還蠻高的，不見得划算。隨著這波討論的聲浪，006208規模也突破2千億大關，絲毫不見受到影響。

雖然大家都說一樣商品就挑內扣費用低的，但是魔鬼藏在細節裡，ETF總報酬率能夠長期勝出，並非僅靠低費用率就辦的到。市場上總是以006208內扣費用低，造成長期績效優於0050做為訴求，但是是否有人真的試算過，如果10年前0050就採用新版的內扣費用，績效就會勝過006208呢？有理財達人認真試算，答案是：006208還是勝出！

理財達人解釋，根據0050在2/4規模4,467億元來計算，經保費率14.12bps(0.1412%)，而006208的經保費率是18.5bps，高出0050有4.38bps，而過去0050比006208經理費多出17bps(0.17%)，所以計算上，兩者差距的數值是4.38+17=21.38bps(0.2138%)，下表就列出過去10年006208及0050的總報酬率差異，可以發現，即使0050在10年前就大方調降內扣費用，10年累計下來總報酬率仍然輸給006208！

發覺此一驚人真相的理財達人認為，其實兩檔商品追蹤同一指數，原本總報酬率差距就應相當接近，但除了低內扣費用率之外，到底還有什麼因素會影響報酬率呢？這其中細微的貓膩，不外乎是ETF投資團隊追蹤指數的能力、甚至是ETF發行公司在操作上之借券收益是否全數反饋給ETF？都會是影響ETF總報酬率的因素，投資人真的毋須糾結經保費率的微幅差距。

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