兄弟齊心電商賣鞋起家 分工批貨從零拚到上櫃

文．張育銘 圖．米斯特

跟一般年輕人一樣，一開始也不知道當初創業是為什麼，只是趕上2000年電子商務大時代的潮流，還在大學唸金融系的林瑞達Iven(現為米斯特總經理)與時下多數年輕人一樣，樂於在社群分享生活之餘，和別人不同的是，Iven著重在分享穿搭品味，當他的穿著打扮和購買能力逐漸受到肯定後，許多詢問代購的私訊接踵而來，就這樣無心插柳的社群分享，埋下了林瑞達一顆創業夢想的種子。

從五分埔批貨到自創服飾品牌

比其他同年齡的人運氣好一點，林瑞達創業初期有父親資助的創業資金，他開始到五分埔批發服飾Po到網站銷售，因為生意很好，讓還在唸博士班的二哥林瑞豪Ray(現為米斯特董事長)和大哥林瑞嘉(米斯特初期共同創辦人，目前於國內大學擔任教授)，也開始協助弟弟批貨經營。忙了大半年，有感於貨源差異不大只能削價競爭，無法做出產品區隔，兄弟兩人便從原本單純批貨，走到自創服飾品牌Life8，乾脆聘請設計師、找工廠生產，一步步打造供應鏈體系與系統化的經營。

因為品質容易掌控，又有平價的優勢，很快在電商服飾業有了口碑，短短幾年就創下破億的銷售額，更以「國民男鞋」在台灣電子商務市場打開知名度。讓兩兄弟對平價服飾品牌的市場越來越有信心！

十年磨一劍米斯特誕生

經過數年努力，林瑞豪和林瑞達在2010年設立「米斯特國際」，這是國內第一家實現全通路綜效的服飾電商品牌，兩兄弟從網路品牌國民男鞋起家，公司成立兩年後也創立品牌Life8，主攻線上男裝市場。因兩兄弟所學為財務與科學相關，營運極度重視數字化的管理思維，經過眾多的數字分析與規劃思考後，米斯特的行銷策略轉往實體店發展，投入OMO(Online Merge Offline)全通路零售虛實整合。

鑑於國內百貨公司、大型購物中心發展趨勢成形，米斯特於2019年開始由街邊店轉往各大百貨和Outlet Mall設立大型門市，2021年10月25日登錄興櫃並於2024年3月20日上櫃掛牌，成為台股第一家全通路電商服飾品牌。2023年在台中LaLaport開立第一間多品牌複合門市「Life8 Select」，2024年開設韓國選品店門市「NONSPACE」，截至2024年底全台已擁有87家門市，預計2025年突破百家門市，目標成為可與國際品牌競爭的台灣服飾公司。

談起家世背景，在家排行第二的林瑞豪，從小就在鹿港長大，三代同堂一起生活，即使從事建築業的父親經常忙到半夜才踏進家門，但他和兄弟四人都因為有專職家庭主婦的母親全心照料，還有阿公阿嬤的陪伴與疼愛，四兄弟更懂得體諒父親的辛勞，在被愛包圍的環境裡長大。

林瑞豪說：「祖父母及爸媽對我們的影響很大，營造的家庭氛圍都是正向且良善的，所以我們兄弟也不會想去做讓家人擔心之類的事，家庭把我們都圈在正道上。」每逢過年也必定全家一起度過，整個大家庭成員全部加起來有二十多人，一起圍爐吃年夜飯，晚輩要對祖父母說吉祥話，點滴都凝聚起家族的情感與向心力！

也許是商場的訓練使然，父親對事情的小細節要求嚴苛，尤其重視「誠信」。如同父親所說：「不能覺得風險小，就不去避免它發生，有時發生了，影響性會很嚴重。」這些根深蒂固的觀念，對林瑞豪日後經商產生莫大影響。

父母開明支持經商

「爸媽對孩子的發展很自由開放，就算我唸到博士班，最後決定從事電商的創業，他們都欣然接受與支持。」林瑞豪說，也許就是在這麼一個自由的教育環境下，才能成就林瑞豪不受拘束的思考面向，培養獨立自信的負責任態度。

「我們也許非設計本科，但懂市場，」弟弟林瑞達有自信的說。一開始林瑞達設計服裝，哥哥設計鞋款，營收首年就破億，並榮獲YAHOO男裝評審大獎三連霸(註：YAHOO為當時最大的電商平台)，更首創網購男鞋品牌化，成為當時電商品牌化經營的第一批創業者。

為了降低成本、提高產品研發效率，學習國際服飾品牌大廠採用SPA(Speciality Retailer of Private Label Apparel) ，又稱為「自有品牌服飾專營商店」，他們親自在全球來回跑，到代工廠把關品質，商品從設計到銷售最快只需要21天，以每月推出百款服飾、鞋款的高效創造力，達到「小量、多款、多批次追加」的彈性製造及快速生產核心競爭力。

近五年毛利率維持在60%

米斯特以電商起家，非常強調科學與數據的重要性。林瑞豪觀察到隨著數位廣告投放費用日漸高漲、流量紅利消失，以及消費者個資意識抬頭，蒐集個資門檻墊高等，皆致使網路經營品牌成本增加。故於2016年成立OMO體驗店跨入實體門市經營，這是電商品牌首度大規模拓展實體門市的先驅。林瑞豪說：「這是公司的DNA，以數據為策略的發展基礎，選擇做有價值與創新的事。」

經過幾年，鑑於國內實體通路發展至百貨、大型購物中心、Outlet Mall趨勢成形，2019年開始由街邊店轉往各大百貨、購物中心、Outlet Mall設立大型門市，第一年就累積設立8家門市，短短數年，截至2024年底已達87家門市。2021年線下營收已超過50%，至2023年已成公司主要營收來源，但米斯特仍維持多品牌發展和全通路行銷引流策略，透過會員、廣告行銷及通路等既有優勢為基礎，達到線上精準曝光、線下體驗購買之綜效。

2021至2023年營收以約40%年成長，連續四年維持正成長，榮獲台灣零售業高成長公司評鑑的殊榮。更重要的是，米斯特持續透過數據作為營運的基礎，低庫存、低降價率的策略使得毛利率、獲利表現優於國內同業，近五年毛利率皆維持在60%，ROA的績效亦居上市櫃同業之冠。

異業合作爭取授權

在台灣有眾多優秀的紡織製造業，但欠缺自有品牌。在Life8成長的過程中，品牌的投入已成為公司後續五個自創品牌的學習典範。隨著業務穩定成長，Life8開始與異業、同業合作，2016年和華裔設計師Daniel Wong以平價時尚結合精品設計推升品牌價值，與凱渥時尚跨界聯名推出時尚情侶鞋款，藉由時尚圈力量渲染品牌知名度，2017年和EDWIN聯名、取得電影《變形金剛》授權，與強勢電影首次結合，拓展品牌多樣性，並與周杰倫地表最強演唱會跨業合作，以及和Lamigo職棒冠軍鞋款聯名。

2018年和全家便利商店合作，在全台20家門市導入Life8「線下體驗、線上購買」的消費體驗模式，並於全台數千家的全家便利商店銷售鞋周邊商品，2019年與BE-HEROES運動品牌跨界合作，及台灣之光王建民聯名合作，獲得創意總監周杰倫個人品牌MRJ之台灣獨家代理權，與電競世界大賽冠軍閃電狼戰隊聯名，WirForce電競活動聯名，打入遊戲族群，擴大消費群眾，並取得LINE FRIENDSHIP授權，2020年與電影《刻在你心底的名字》、影劇《神之鄉》等合作，並且在嘖嘖群募專案突破服飾群募得最高金額，2021年取得STAR WARS與MARVEL等漫威授權。

擴大消費走多品牌策略

為了因應不同客群對時尚品牌的要求並冀望以不同調性服飾拓展客群，達到平衡單一風格市場飽和風險，續成立新服飾品牌，2012年創立品牌Life8主打簡約、流行、平價的商品定位，並以男性及中性市場為目標客群。

2021年以國際IP授權設計服飾為概念推出服飾品牌ALL WEARS，2022年以戶外科技機能為概念推出新品牌WILDMEET，2023年以極簡機能、永續環保為概念推出EVENLESS，並於當年度取得英國潮牌BOY LONDON台灣總代理。2024年以韓版情侶概念創設新品牌K:CODE，於2024年9月藉由併購取得MOLLIFIX(瑪莉菲絲)品牌跨入女子瑜珈與機能運動服飾領域，該品牌主打亞洲身型設計時尚服飾，是台灣瑜珈市場具領導力的指標之一。

多元店型策略發展成長第二曲線，設立大型Life8 Select店、選品店通路品牌「NONSPACE」，米斯特長期與運動、影視、明星、文創等跨業合作，未來展店計畫除各品牌獨立店型外，將整合公司旗下品牌，評估以服飾結合運動、餐飲、居家、影視，透過虛實融合的數位曝光與互動，開設多元創意店型之可行性，以不斷為零售產業注入創新與新火花。

未來米斯特將持續推動通路門市之建置以提高競爭力，並持續推出自有品牌、代理經銷國際品牌、明星網紅品牌合作。林瑞豪有信心的說，台灣服飾市場每年有4000多億規模，數據與科學可不斷強化營運效率，但唯有建立品牌與通路的護城河，才能持續往前。

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