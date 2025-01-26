市值型ETF再進化！009802擁動能因子

文 / 張仲華

台灣2024 年出口年增9.9%，主要來自AI 需求大增帶動伺服器等資通訊產品出口成長59%的貢獻，在AI動能持續下，股市依舊偏多看待，富邦投信認為，市值型ETF仍應大有可為，台股如富邦台50(006208)ETF，美股如富邦NASDAQ(00662)ETF。

市場預估，2025年全球半導體市場營收可望雙位數成長，隨著人工智慧市場規模未來穩步擴張，去庫存結束、終端需求回溫，以及AI等新興科技應用帶動下，未來全球半導體與AI可望繼續蓬勃發展，可帶動先進製程與AI領域具備技術領先和生產優勢的台灣電子零組件、資訊通信產品出口快速成長。在終端消費部分環節(如AI伺服器/智慧型手機等)已優先完成庫存去化，甚至開始補庫存，法人預期台股今年將區間震盪上行，因此，看好股市的投資人應該在拉回時勇敢買進，此時為最好的時機，標的可鎖定大型強勢股或市值型。

隨著ETF市場的發展，市值型也開始進化成不同的世代，從早期單純追蹤大盤指數或主要權值股等表現，近年來ETF發展已逐漸轉變型態，隨著國際趨勢或市場風潮，諸多台股ETF在市值型的基礎上，更增添了ESG或永續等篩選條件，例如公司治理、低碳等元素(大致可分類為ESG永續類型)，或是加入更多元的篩選因子，例如各式財務指標、或是權重調整(大致可歸類為特殊型)，期望為市值型ETF的表現帶來更多附加價值。

觀察今年新推出的市值型ETF，可以發現主要是鎖定台股市場中相對有效的動能因子，以富邦投信為例，今年新推出的富邦旗艦50(009802)ETF即是鎖定具備動能因子的大型股，可說是台股市值型ETF 3.0世代產品，主打投資人有機會可以稍低的波動去換取增益的報酬，並提高相對大盤與傳統市值型更高的風險衡量後之報酬(夏普值)。作為長抱型台股市值型ETF的一個新選擇，009802透過足夠分散的跨產業配置，且選取台灣各產業中股價仍有成長動能的中大型股標的，在今年川普上任以及全球股市動盪時期，適合進行逢低布局。