中年一定會發福？專家示警「男性要警覺」 過年這樣吃才安全

文 /理財周刊新聞中心

隨著年齡增長，基礎代謝率逐漸下降，身體消耗的能量減少，中年發福也是一種常見的現象，尤其男性更容易忽略，造成日後健康問題的隱患，體重愈重者，慢性疾病發生率愈高，死亡率也愈高，常併發的疾病如糖尿病、心臟病、高血壓、中風等。

京都堂中醫林朝暉院長表示，男性的生理變化往往不如女性般顯著，而男性進入更年期是一個漫長且不易察覺的過程，無明顯界線，如女性停經般明確。然而男性更年期並非不存在，其核心成因是男性荷爾蒙（睪固酮）水平的逐漸下降，這一變化通常始於30歲後，受個人體質及荷爾蒙水平影響。

一些男性或幾乎無症狀，而另一些則可能因多種身體和心理問題而感到困擾。當中較易被忽視的症狀包括身體脂肪增加及隨之而來的「中年發福」，中年男士變胖不一定是自然老化的結果，這可能已經是一個健康警號。

過去許多人將男性更年期引發的脂肪堆積視為年齡增長的必然現象，甚至對「大肚腩」見怪不怪，但這種認知可能延誤潛在的健康問題，而年紀大的男性不一定要有肚腩，如果體重在數年內慢慢增加，就應該留意。

事實上，衛福部也曾經在科普文章中提到，中年後隨著老化、代謝變化及荷爾蒙水平的調整，肥胖、代謝症候群與慢性疾病的風險顯著增加。此外，外在環境與心理壓力也是需要關注的重點，如何避免皮下及內臟脂肪過度累積，成為中年人重要課題。

衛福部表示，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。研究證實，當肥胖者減少5%以上體重，如成人90公斤，減少5公斤，就可以為健康帶來許多益處，高血壓、糖尿病等與肥胖相關疾病將可改善。

其中中年發福對男性健康的威脅通常高於女性，這與脂肪分布的差異有關。男性多半在腹部堆積脂肪，而這些脂肪通常為內臟脂肪，會層層包裹肝臟、腸道和胰腺等重要器官，進一步增加罹患高血壓與第2型糖尿病等疾病的風險。相較之下，中年女性的脂肪大多集中在下半身，例如臀部和大腿，形成明顯的大屁股，對內臟的直接影響相對較小。

林朝暉院長表示，在中醫觀點內，男性更年期屬於「腎虛」的範疇，會出現氣陰兩虛的狀況，容易全身乏力、失眠、骨質疏鬆，這類的朋友們通常不適合高強度的運動，通常會建議透過瑜珈、太極等溫和類型的運動開始，幫助減緩氣虛產生的疲倦、肥胖。同時無論男女，更年期後因代謝速度變慢，即便飲食沒有改變，也會比年輕時容易發胖，減重也相對困難，尤其更年期常見的發胖部位如男性的的腹部及女性的臀部、大腿…等，可以透過中醫埋線的方式，針對部位的各經絡穴位，持續刺激穴道，提高基礎代謝率，加強燃燒脂肪及消水腫，達到雕塑的作用。

京都堂中醫楊雅晴營養師也表示，在飲食管理上，首要策略是控制熱量攝取，避免含有「三高」（高油、高鹽、高糖）的外食，建議多攝取蔬果類補充纖維、澱粉以未精緻全榖根莖類等原型食物為主；不吃宵夜甜點；多喝白開水，避免含糖飲料；每餐大約吃8分飽；減少加工食物的攝取，也減少食用高鹽及醃漬食物，確保足夠的熱量、蛋白質及均衡的營養攝取，同時應注重高營養密度的食物，並考量個人飲食偏好以提高飲食滿意度。可以再配合規律運動以提升代謝，維持健康體態，如適度的肌力訓練來維持肌肉量，在運動時也要注意關節保護，避免受到傷害。