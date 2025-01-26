蛋黃區＋親民價　置產客逆勢買單

文 /理財周刊新聞中心

全台房市瞬間陷入急凍，然而市場也並非一片死寂，部分個案在地點、規劃、售價等綜合優勢下仍穩健求量，甚至吸引置產客群入市。

隨著多道打房政令下達，全台房市瞬間陷入急凍，然而市場也並非一片死寂，有部分個案在地點、規劃、售價等綜合優勢下仍有穩健交易量，甚至吸引置產客群入市，業者指出，能夠讓自住客、置產客雙雙買單的，不只基期低，且多具備長線的發展優勢，不失為購屋一大觀察指標。

在疫情後通貨膨脹、新青安熱潮的催化下，過去一年房市欣欣向榮，然而如今儘管潮水退去，一些個案依舊週週有成交，在一片冷清中展現扎實的支撐性。如南投草屯鎮的個案「昌祐敦和」表現就相當穩健，業者透露，不僅有逾半買方皆屬置產客，來自台中的客群比例甚至有增加趨勢。

草屯屬於緊鄰台中的衛星市鎮，過去並非中部通勤族的第一選擇，但隨著台中市區預售案單價穩站5字頭，就如同雙北首購族外溢桃園，想買新房的中部首購客，近年也有不少人往3字頭的草屯移動，根據南投縣府統計，草屯鎮的人口在連10年下跌後，自2023年起開始回升，人口遷移的大趨勢顯而易見。

業者分析，台中的房價之所以上漲快速，且漲上去後「不動如山」，有相當部分是來自於資金的支撐，「其一為中部向來是傳產業台商大本營，近年從國際回流的資金異常充沛，不少就挹注進房地產，其二是台中的重劃區面積驚人，光是辦理完的公、自辦重劃區就將近4千公頃，超過全國2成，大量資金停駐不動產，購屋族只能被迫外移。」

需要大空間的首購族往外找房，也促使多家大建商往「外」購地，如寶佳機構從台中郊區買到彰化市，2024年底又進一步買到南彰化，富宇機構也陸續購入清水梧棲、南投草屯等區域，主因即為土地、原物料、工資等成本漲勢擋不住，不如及早佈局郊區，迎接日後外溢到來的剛需族。

大建商購入的土地，多鎖定核心蛋黃區，以求銷售保證，尤其大樓更是如此，如「昌祐敦和」為昌祐在草屯的第3案，2千坪基地即坐落在鬧區，對面是最大鎮立果菜市場商圈及全聯、國小、黃昏市場都不遠，以目前3字頭單價來看，3房總價不致難以負擔，「直接上4房的也不少，含車位大約1500萬。」

業者指出，過去20年的房市慣例總是「小回大漲」，許多人都是在「小回」時錯失機會，最後追不上「大漲」後的行情，無論置產或自住，只要謹記地點好、建商規模大、規劃完善3原則，就可以抓準時機進場，在購屋族轉移郊區的趨勢下，及早立於不敗之地。

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