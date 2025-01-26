這檔受惠台積電資本支出增加訂單 排到第三季股價區間操作

文 / 許江鎮博士

濕製程設備暨化材供應商弘塑(3131)2024年12月營收4.91億元，月增38.94%、年增加88.88%。第四季營收1,221,913千元高於第三季991.694千元，第三季高於第二季，第二季營收961,719千元，高於第一季898,137千元，季成長7.08%，營收逐季成長。

弘塑股價在2024年8月30日創高2140元，隨著大盤回檔拉回，逐步走低到1255元反彈，在受惠台積電資本支出創高利多下，可望帶動營收與獲利續成長，股價將反映公司未來的營收與獲利。

展望後市，法人表示，在晶圓廠、封測廠接連追單下，公司今年自製設備出貨目標達百台水準，且交機排程已達明(2025)年第三季，看好隨著相關設備陸續驗收並認列，公司2024年年成長15%，2024~2025兩年創高可期。

弘塑成立於1993年，業務主力為半導體濕製程設備，集團旗下涵蓋添鴻科技、佳霖科技、太引資訊系統等公司，涵蓋濕製程設備製造、配方酸化學品、設備代理、Pump/Robot維修、軟體系統設計等多領域，提供客戶全面完整的解決方案。

法人則認為，CoWoS設備廠弘塑目前產能滿載到2025年3月，交期四個月起跳，法人指出，一期廠區年產能約100台，今年透過租廠房及去瓶頸，增加15%至20%產能，而二期廠房2025年7月將投產，可再增加20%水準，加上化學品業務，預估今年營收可成長逾二成。

理周投研部表示，受惠台積電法說稱資本支出380~420億美金支出，相關設備廠將直接受惠營收貢獻。以弘塑目前訂單估計，訂單排到第三季，將陸續貢獻營收與獲利。投資可在區間操作，拉回買進、逢高獲利。