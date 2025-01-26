文．洪寶山

2024年的加權指數勇冠三軍，年漲幅達28.47%，大概只有那斯達克指數漲28.64%能比肩，道瓊新加坡參考指數漲25.64%緊追在後，多數歐美主要指數年漲幅約在17%上下，算起來去年台股算是打破歷史慣例─首次總統大選八年政黨不輪替，股、房兩市上演選舉慶祝行情，房市年度推案量破兆元，人氣沸騰到央行不得不出手降溫。台股也是勢不可擋，要不是川普遇刺與保護費說逆轉了台股的買氣，說不準去年底就已經衝到江湖傳說中的三萬點。

「川普2.0」施政 四大議題優先

川普在美東時間1月20日就任，也就是說，台股在1月22日封關前有兩天時間可以消化川普新政，根據《美國國家廣播公司》(NBC)專訪透露最受矚目的「川普2.0」施政優先事項，首周施政重點將著重在移民政策改革、TikTok禁令、洛杉磯野火、中東停火協議四項關鍵議題，以及近一百道行政命令。

金融市場的反應是多頭狂歡，比特幣飆升14%突破10.5萬美元，道瓊指數、標普500指數創2024年11月以來最大單周漲幅，歐洲STOXX 600指數連漲四周創五個月新高，英國富時突破歷史新高，恒生中國企業指數上周累計漲超3%，創下自2024年10月4日以來的最佳單周表現，就連滬深300指數上周也漲近3%，都比台股強，要不是黃仁勳來台參加尾牙宴並與供應鏈高管餐敘，說不定截至1月17日為止，台股今年還可能不漲反跌。

中美關係新起點 美股陸股鼓漲

A50期指在1月17日PM 22:30左右迎來急漲1%，根據央視報導，習近平應約同川普通電話，祝賀川普再次當選美國總統，指出兩國都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

自從川普團隊考慮逐步加徵關稅的消息傳出後，滬深股市的市場情緒有所改善，暫且不論2024年中國GDP年增率5%的真實性，1月17日國際貨幣基金組織(IMF)發布更新版的《世界經濟展望報告》，調高2025年全球GDP成長預測值到3.3%，比2024年10月預測時增加了0.1%，關鍵在於IMF將美國GDP成長的預測上調0.5%、達2.7%，另對中國GDP成長預測值上調到4.6%，比2024年10月預測時增加0.1%。

受到川習熱線的消息激勵，iShares中國大型股ETF(FXI)漲幅最高達2.9%，KraneShares CSI中國互聯網ETF(KWEB)漲幅最高達4.4%，均創下一個多月來最大單日漲幅。不過，從去年10月以來，幾次預期滬深股市反彈的籌碼，在市場反彈行情不如預期時，又會迅速退場，類似情況反覆出現，所以也很難說這次是否還是「狼來了」的故事翻版。

美若硬奪格陵蘭 給中俄好藉口

川普首任對中國發動了高關稅貿易戰，根據美國商務部統計，2018年至2020年，中美雙邊貿易總額下降約15%，但美國對中國貿易逆差依然高達2800億美元。川普第二個任期可能選擇在對中國政策上保持強硬立場，尤其是在高科技與軍事相關產品的出口管控方面。在台海問題上，川普在競選時多次公開表態支持台灣，並提出加強對台軍售的計畫，包括供應先進的防禦性武器以提升台灣的自衛能力。

但是川普最近表示，美國「絕對有必要」取得位於北極圈的格陵蘭控制權，甚至放話不排除以武力或向丹麥開徵高額關稅等極端手段達成目的，《紐約時報》發表文章《川普要奪取格陵蘭島，習近平怎麼看？》，作者Thomas L. Friedman認為，如果美國總統能夠決定要奪取格陵蘭島，並明確拒絕排除使用武力的可能性，那麼這就像是給中國奪取台灣的一張巨大的許可證，同時普丁肯定也在思考同樣的事情─憑什麼美國可以考慮奪取格陵蘭島，並強行重新施加美國對巴拿馬運河的主權？而曾經是俄羅斯領土一部分的烏克蘭，卻認為俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動是違反國際法和國際準則的行為？習近平在川習熱線上表達台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

台灣晶片旺十年 川普只做四年

前台大政治系教授明居正表示，川普很看重台灣的情況下，如果川普把中共當成首要敵人，在美對中的戰略算盤裡，台灣至少會扮演「箝制者」的角色，但中共拿台灣當棋子，用軍機擾台、試射飛彈去逼迫美國，台灣被美中兩大國當成棋子，空前難受，但也空前安全。川普任期只有四年，台灣的晶片優勢至少還能維持十年，川普四年不賣掉台灣，台灣至少就能安全四年。