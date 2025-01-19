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中台瞄準2050淨零排放 再搶攻百億商機

聯合新聞網／ 理財周刊
中台總經理張啓達表示，廢棄物回收最難的是經驗，中台已累積多年實戰經驗。
中台總經理張啓達表示，廢棄物回收最難的是經驗，中台已累積多年實戰經驗。

文．張仲華 圖片來源．中台提供

中台(6923)於2024年9月25日掛牌上市，公司以含汞廢燈管回收起家，主要業務為事業廢棄物焚化發電的綜合處理、含汞廢棄物資源化(回收汞)、廢複合材料熱裂解(回收貴重金屬)、廢印刷電路板資源化(回收銅)以及環境整治工程等，服務客戶涵蓋半導體、面板、印刷電路板等產業龍頭廠。

中台三個廠各展所長

中台目前擁有三個廠，包括處理多元事業廢棄物的一廠、含汞廢棄物資源化的二廠，以及廢印刷電路板資源化的三廠，中台提供全方位資源循環處理方案，三個廠各有服務對象，一廠服務半導體、化工等，核心製程包括焚化、化學、固化等；二廠主要服務住商、光電面板等產業，且純化回收汞達99.99%以上純度；三廠負責廢印刷電路板資源化，透過乾、濕破碎等製程，技術可分選回收銅等達99%以上。

中台身為事業廢棄物回收處理領導廠，總經理張啓達表示，與其他競爭者的差別在於，中台每個處理廠各具專長，並憑藉公司超過20年的管理營運經驗，透過多元化業務持續發展，融合各種技術，創新出新的業務模式。而在證照方面，一般來說，公司擁有一張甲級廢棄物處理許可證就不容易了，中台三個廠都有甲級廢棄物處理許可證。在關於職業安全衛生、環保與消防等相關證照，中台員工更累計有148張專業技職相關證照，不斷培育並提升綠領人才的專業知識與實戰能力。

搭2050淨零排放 中台鎖定三商機

在臺灣2050淨零排放的相關規劃中，中台瞄準12項關鍵戰略中的三項，包括太陽光電、運具電動化、前瞻能源等商機。在太陽光電方面，中台鎖定廢太陽能板的回收，張啓達指出，雖然2023年僅有60多噸廢太陽能板循回收管道被回收，2024年則有100多噸，但依照太陽能板使用壽命推估，預計未來將出現大量，為此，中台已分析太陽能板的組成比例，並著手開始布局。

在運具電動化方面，隨著政府推廣電動車，未來鋰電池數量有機會隨之成長，在鋰電池回收上，因鋰電池含有鈷、錳、鎳等金屬，近年頗受各大車廠與相關業者重視，因應此趨勢，中台除了積極應用既有熱裂解製程提取黑粉外，也聚焦鋰電池回收衍生的銅，考量到台灣規模成本，因此與日本合作，張啓達說，中台也做國際的資源循環，日本煉銅歷史悠久，未來不排除爭取技術轉移。最後在前瞻能源方面，中台聚焦再生燃料發展，因為其可將廢棄物處理後轉化為燃料，同時應對廢棄物回收與能源供應問題。

搶攻廢石綿瓦回收百億市場

展望未來，中台積極布局廢石綿建材的循環處理解決方案，根據環境部調查，目前全台約有24萬棟房屋屋頂使用石棉瓦或浪板，粗估重量約53萬噸，石棉纖維因對人體有害，故在拆除、包裝、回收有相當多規範。

傳統處理廢石綿的方式，通常是採用固化後掩埋，但固化後體積可能會膨脹，再者，掩埋也不是對環境最好的方式，張啓達表示，秉持循環經濟的初衷，中台跟臺灣營建研究院合作研發，結合熱處理等方式，將其轉化成為水泥原料之一，可望減少傳統原礦石灰石採集使用，中台預計2025年底有機會將技術成熟化，張啓達接著表示，目前傳統固化及後續掩埋處理一噸大約為4萬元，以53萬噸計算，大約有百億資源化商機，中台模廠籌畫設置中，待技術建立與申請許可後，未來有機會挹注營運。

中台積極爭取環境整治工程

2023年8月起，中台與捷博科技合作進行土污整治工程，合約金額大約為8億元，至2024年9月30日已認列近九成。展望未來，在環境整治工程方面，張啓達指出，公司最近幾個月已積極爭取汞污染的控制場址工程，近期有機會開花結果。

此外，在台南、高雄交界的二仁溪，過往二仁溪下游受電子廢棄物嚴重污染，2024年台南市環保局與工研院合作進行300立方公尺面積的廢棄物清理試驗計畫，中台在試驗計畫中亦扮演要角。張啓達提到，中台憑藉三個廠的技術經驗與處理量能，也將積極爭取未來二仁溪污染整治相關專案。

(資料來源：中台資源科技股份有限公司、中台資源科技股份有限公司113年12月9日法說會資料、公開資訊觀測站及其他公開資訊…等。本採訪報導僅供參考，請勿作為投資唯一依據，且不構成任何投資建議。)

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1273期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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