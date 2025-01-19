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換錢母、求財氣、發大財 黃千綾分享財神廟的各種神蹟

聯合新聞網／ 理財周刊

文．顏瓊真

每到舊曆年節，不少人會到廟裡祈福拜拜，祈求「平安」、「諸事順遂」之外，「求財」更是必做的儀式之一。而全台大大小小的財神廟，更都被求「財」若渴的信眾擠得水洩不通。

對財神廟求財文化頗有研究的黃千綾，分享她多年來研究心得，她說，台灣傳統信仰中有許多求財秘訣，體現台灣民眾對財富與幸福的期盼，並融合歷史、地方特色與祭祀文化。

她說，各行各業有各自信奉的守護神、祖師爺，而通俗必拜的三個類別為：主祀財神的財神廟、如同7-11般存在的土地公廟，與原為財神坐騎，後被視為可求財的神獸類廟宇。

台灣財神廟以多元儀式與傳說，展現求財祈福的民俗信仰，成為信徒寄託希望的中心。

世界之最的財神廟

黃千綾說，最廣為人知的財神便是五路財神之首—武財神趙公明，台灣史查最悠久財神廟的南崁五福宮、全世界第一座財神爺金身的台中廣天宮、全世界最大銅鑄神像的草屯敦和宮、擁有全世界最大金爐的北港武德宮等都是供奉「武財神」，這些大廟的武財神神像莊嚴高大，且各有「世界之最」，可見信仰的力量強大。

而嘉義的文財殿是台灣少數主祀「文財神」比干的廟宇，所有香爐都是元寶狀，陪祀神明有民間傳奇的善財童子、財神坐騎金聖孔雀等，別具民俗雅趣。

財神分「文、武」，因此不同行業就拜不同的財神，例如工作偏向文書、坐辦公室類別或藝文工作者，大都拜「文財神」；而建築業、農業、推銷、電腦科技和攤販等業務性質或勞動力付出者，則都拜「武財神」，希望能衝高業績。

最老財神廟神蹟

在眾多財神廟中，位於桃園南崁的五福宮建廟已經超過三百五十年，恭奉玄壇元帥趙公明，鎮宮之寶是一口已有二百年歷史的「天爐」。

「摸天爐」是必做的求財儀式，黃千綾說，信眾可以點香祭拜完眾神後，先將手掌於正殿主香爐上過爐，之後，從天爐的金錢圖案開始「順時鐘」摸一圈，再象徵性對著空氣抓一把「金錢氣」放入口袋中，代表財富通通放入口袋中，所以來五福宮參拜，記得要穿有口袋的衣物！

據廟方說法，曾有信眾來此摸了天爐後就中彩券頭獎呢！

到五福宮參拜，則一定要去拜拜「使者公」。據廟方公告，後殿設使者公蛇洞，相傳此神蛇，在當初明軍於樟樹下設置香案時，此神蛇就群棲於樹上護其香火，建廟後廟內樑上、廟外樹上，條數難清，且能與人親善。於民國十三年擴建廟基時，基地內發現穴中有蛇，眾欲捕捉未獲，不知去向，落成之日，忽有群蛇集於宮前，時人咸稱神蛇，名曰：「使者公」。

黃千綾說，今年剛好是乙巳蛇年，非常適合來此加乘好運，或是夢到蛇的信眾，也很推薦來此向財神爺求籤，看看財神爺有何指示！

最潮的財神廟

另外，隨著時代的演變，財神廟也變「潮」了！黃千綾表示，2024年在社群媒體上爆紅的日本僧侶系歌手藥師寺寬邦，首次在台開唱的地點就是北港武德宮，以電音心經幫信眾消業障，可見武德宮跨界合作的魅力無遠弗屆，各種文創小物更是常被一掃而空。

北港武德宮是台灣占地面積最大、分靈最多的財神廟，最知名的分靈之一便是位於台北市松山區塔悠路上的北巡武德宮。

北港武德宮有兩座高達四十尺的天、地庫金爐，是目前金氏世界紀錄上最大的金爐，十分氣派，廟樑上有一塊信徒敬贈的匾額，寫著「有錢真好」，更是許多文創小物的靈感來源。

黃千綾說，每年新春期間，武德宮從早到晚香客絡繹不絕，許多人會進行補財庫、求財寶箱等儀式，而廟方也發展出一套順暢流程，讓求財的信眾快速且精準傳達需求上達天聽。

而如何求呢？廟方都告訴信眾，可向武財公奉香稟告，待約半炷香的時間，求得一聖筊，即可辦理登記以及支付緣金新台幣3600元。求財者如為店面商家，財寶箱可放置於「財位」招財氣，內裝有財神符與錢母，酌約放零錢即可。但若放貴重物品(存摺等)，最好妥善存放隱密處，而信眾也可隨時攜財寶箱回祖廟過爐。

武德宮也可供善信迎奉令旗，有電繡絨布版(緣金每支800元)和傳統版(緣金隨喜功德)。但都需先向武財神奉香稟告後，並祈得一聖杯，至服務台繳付緣金即可迎請。廟方說，令旗請回後需早晚奉香敬茶，如府上已經有安神明位，請安於神明廳的龍邊，早晚一同敬拜呼請。如無神明位，請安置清靜處。

最忙碌的神明

各種大小事都要管的土地公，當然連信眾的錢財也是管轄範圍。其中最知名的就是位於新北市中和烘爐地的南山福德宮、南投竹山的「紫南宮」，與屏東車城的福安宮，並稱「三大土地公廟」。

《理財周刊》也多次報導過中和烘爐地的南山福德宮，它是北台灣求財最旺，也是最高大的土地公廟，更是大台北地區做金融、保險，及銷售業務人員最常來拜的財神廟。

廟方說，來此參拜的信眾可將硬幣投入土地公捧的元寶投幣孔後，摸摸土地公的鬍子、柺杖及元寶，沾沾財氣，再從土地公袖口取出一元小錢，當作發財錢母。一般來說，摸元寶是求財運，摸鬍鬚是求福氣，柺杖則是求權勢升官。

黃千綾指出，中部地區南投竹山的「紫南宮」，除每年元旦領錢母的人大排長龍隊伍，得拿出耐心排隊外，農曆大年初一，可來借發財金及祈求金雞。

黃千綾說，她曾經去借過一次發財金，並以此發財金去買了刮刮樂，果然中了獎，雖然金額不高，但卻獲得很大的樂趣，也呼應土地公好說話，且關照人們內心的傳奇力量。

至於祈求開運金雞者，可誠心誠意向土地公、土地婆、石頭公說明求金雞用途，之後再擲筊，擲一次聖筊後，再到登記處登記金雞，添香油錢3600元，接著誠敬捧著金雞至土地公爐繞三圈，小心翼翼帶回家或公司供奉，廟方說，記得每天在金雞前面放茶水，切忌不可使用生水，另可以更貼心的多放一杯米。

而因為今年是乙巳蛇年，再來分享「紫南宮」雙龍護廟神蹟，據廟方公告，該廟在重建時，拆卸過程中發現中樑柱內爬出了二條如手臂粗的「大蛇」，有工人受驚誤打暈一蛇，有村民急忙喝止，並告知大家說，「這是土地公護廟的棟樑蛇，是土地公的護將，不可殺之」，隨後，由居民安置至土地公神座後的靈穴上，另一大蛇已不知去向。

但打暈「大蛇」的工人竟然生病不起，直到家人帶牲禮前來向紫南宮土地公祭祀，並請其原諒工人的無心之過，後才不藥而癒。 廟方依土地公之神意，保留了土地公神座後的座牆及後面靈穴，在重建過程，竟在地基溝渠內，出現滿溝渠的各種小蛇，此一紫南宮「小龍會」現跡，讓大家不知如何是好。在廟方焚香祈求土地公顯聖，擲筊請示後，便請大家用畚箕將小蛇移送到神座後的靈穴，說也奇怪，之後小蛇也一一不見蹤影，重建工作也就順利進行了。

此一神蹟在乙巳蛇年造訪「紫南宮」，信眾更可以到土地公神座後的靈穴多拜一拜。

最威風土地公

黃千綾說，位在屏東車城福安宮正殿安立的福德正神，因神威顯赫，在清朝時受乾隆皇帝賜王冠、龍袍加身，威望大躍進，是全台佔地最廣、正殿主神神像最大的土地公。挑高的正殿金碧輝煌，雕樑畫棟，氣勢非凡，堪稱是台灣最威風的土地公。

而福安宮還有口超大金爐，三重簷的八角形建築，有四層樓高，當信眾把金紙放金爐口時，金紙會自動飛入爐內，因此有「神明點鈔機」之稱，被視為一種神蹟。

除了正神外，神明的座騎如虎爺，具有代表神明出巡、守護方土、咬錢招財的意象，通常為配祀神。

神獸財神不只能求財

而有些神蹟傳說的虎爺會被供奉於神桌上，甚至能自成一廟，例如石碇的伏虎宮，擁有全台最大的虎爺神像，信眾還能求取有一對翅膀的飛天虎爺，寓意財運「一飛沖天」，受到許多求偏財、業務人士的愛戴。

許多宮廟亦提供虎爺請回家中供奉，而身為萌神獸的虎爺其實相當有個性，而且每個廟宇的虎爺喜好大不相同，有的吃素、有的愛吃糖果，也有愛吃雞腿的。

黃千綾說，她有一位朋友所供奉的虎爺，會指定糖果品牌，有要事相求時，還需加碼升級供品，互動非常有趣。而身為貓科神獸類的虎爺，對小孩非常親近保護，也能向祂祈求保佑家貓、寵物乖巧健康。

另據了解，曾有一名插畫家，為虎爺描繪圖像時，畫了騰雲、王座、轎子、座墊讓虎爺坐，但虎爺都不允筊，直到出現了紙箱，就獲得三個聖筊，果然是貓科！真的是非常靈動可愛。

求財吉祥物 文創商品隨身帶

為了讓民眾可以更親近信仰，許多廟宇將開運物品文創化，開發許多神明相關的文創商品，不只可當作招財幸運物，做為禮品送人，文青的設計、可愛的造型突破信仰的界線，送給沒有宗教信仰的人當作擺飾，也非常得體。

黃千綾表示，北港武德宮可說是提供信眾最多元財神文創商品的廟宇，在正殿旁有財神充飽財氣的財寶箱，每年農曆正月會有許多信眾來向財神祈求，雕工精緻且大器的財寶箱卻並非花錢買就能帶走，必須要看武財神的「意願」。

黃千綾說，她的朋友曾經連擲十幾筊都被拒絕，甚至隔了半年再去，依然求不到。武德宮志工說：「武財神是非常正直的，該給的就會給，不該給或用不到的，一個聖筊也求不到！要把資源留給真正需要的人」。

黃千綾分享，她也求得財寶箱後，原本放在進門四十五度角的玄關上，但總覺得沒有發揮太大作用，因此便又向武財神請示，最後獲得指示，需放在一個家中木製酒櫃上，一放上去，財寶箱的尺寸和酒櫃長度完全吻合，一分不差，令人不得不讚嘆武財神的神威！

相較於莊嚴的財寶箱，武德宮也將武財神的座騎「黑虎將軍」公仔化，在日常用品、文具、服飾類都印上Ｑ版圖樣，每年會推出公仔盲盒以及時常被扭個精光的扭蛋機！

而除了武德宮有萌獸公仔商品，石碇伏虎宮只要購買三百元以上的金紙，就能獲得「小虎爺」，小虎爺每年的指定色都是由虎爺公指定，小小一個掛在隨身包包上既能招財也能帶來好心情。

台中廣天宮的「招財令牌」也是深受財神迷哥迷妹的喜愛。在歷史上只有受皇帝授權的將領才能使用令牌，見令牌如見皇帝發號施令，因此廣天宮的武財神令牌除了有招財之意，還有護佑蒼生健康、平安的力量。

廣天宮的財神令牌使用純青銅打造，並經過四川峨嵋財神開基老祖加持，共分為四種：平安、健康、發財以及稀有的平安、健康、發財三合一「金輪令」，採現場隨機發放，一切隨緣。

黃千綾另提醒，求得的招財物品，若擺放在家中，一定要保持整潔乾淨，「財不入髒門」是宗教上、風水上的基本道理，骯髒凌亂的家，對居住其中的人會產生健康上的負面影響，更難賺得錢財。因此善待自己的求財物品、維持環境與個人的整潔，是求財的第一門功課。

神明每天要面對成千上萬的信眾，讓神明記住的眼前的你是誰，以及求什麼是非常重要的！

求財拜法 心誠則靈

黃千綾指出，祭拜時須禮貌的介紹自己(姓名、地址、出生日期及時間)，先感謝神明這一年來的幫助與支持，反省自己什麼部分做不好，希望神明見諒，並承諾自己會再更加進步後，具體說出自己的目標「今年結束前，財神爺幫助我能獲利多少多少錢」，若能在說明願望後，再告知神明自己將如何回饋社會，則會更加分，讓心之所向與善心轉化成力量！

但忌過分要求，例如，「我希望中大樂透頭獎」，或是從他人身上獲取不義之財等，主要是宗教的宗旨都是勸人為善，且每人的運程已有定數，神明能協助的便是透過信眾個人累積的功德、福德轉化成助力，再加上個人努力，好上加好，形成善的循環，因此保持平靜且真誠的心去祈求所有的人事物，都以最高、最美好的形式來到自己面前，就是與神明互動的最佳方式。

而既然都到了廟宇，也不妨向神明求支籤，詢問祂針對今年是否有何指示，安頓身心也更能朝目標前進！不同的問題也能分別求取不同的籤詩，不同的神明給籤的風格也有許多差異。

黃千綾說，根據她求籤的經驗，玉皇大帝、武財神等「直男形象」的神明給予的籤詩語意非常直接，媽祖娘娘的籤詩則常以安撫人心為目的，彷彿能感覺到她就像鄰居姊姊一樣親切溫暖。

許多宮廟在新春期間都會發放錢母，錢母帶回家後可放在神龕、招財方位、保險箱等區域，文書工作者可放在電腦前，業務可放在電話旁等生財工具上。

錢母不可借人、送人，舊錢母更別隨意丟棄，據命理師說，若能十二生肖蒐集完成，旺財化煞的力量更加強大；若真不知道如何處理舊錢母，可拿回至原宮廟請廟方人員協助，或是就近找最熱心助人的土地公幫忙。黃千綾說她常收到親朋好友贈送護身符，當效期過了或是有汙損時，就會去詢問土地公是否可於金爐化掉，通常土地公都會爽快給個「聖筊」！

走春的豐盛秘訣

開春之初，除了走訪廟宇感受信仰力量與人氣外，最好的開運方式就是「走春」，黃千綾說，選個良辰吉時與好的方位，走進大自然享受土地與太陽給予的能量，敞開心胸、逢人說好話，讓喜悅與健康的能量產生吉氣，讓新的一年開始，就充滿正向光明，好事「有春」、財富都「有剩」！

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1273期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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