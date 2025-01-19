這檔搭上AI伺服器液冷散熱方案 獲鴻海驗證股價整理後續強

文 / 許江鎮博士

桓達(4549)是自動化製程領導廠商，旗下水中溫度感測器曾獲鴻海認證採用做為水冷液冷散熱解決方案的溫度感測計，這項產品讓桓達一舉躍昇為AI伺服器直接液冷散熱(DLC)解決方案的關鍵零件，讓桓達擠身AI散熱方案的供應鏈廠商，成為熱門的供應鏈夥伴，為桓達營收成長奠定基礎。

桓達12月營收125,523千元，月增加15%，年增加1%，使得1~12月累積營收1,281,297千元，YoY負成長(6.59%)。7月擺脫第一季、第二季微幅減緩的陰霾，邁向營收正成長的趨勢，8、9月再度回落，第四季看AI散熱機制出貨狀況，11月恢復單月1億元收入，12月持續創高1.25億元以上，2024年單月最高營收，維持月增加、年增加的成長。上半年營收第二季345,580千元高於第一季306,174千元，季增+12.87%。第三季營收受到9月營收減緩影響，低於第二季、第一季。

股價在2024年6月17日創高214.5元，之後震盪走低到8月6日102.5元反彈，9月27日來到186元高價，隨著大盤回檔順勢拉回到130.5元止跌反彈。第四季AI伺服器液冷散熱出貨利多，股價反應公司成長挑戰前高成功，12/31再創新高價234元，之後進入整理。

製程自動化感測器領導廠桓達(4549)第二營收季增近13%，毛利率52.04%，較第一季的53.65%下滑，主要係因毛利率較差壓力傳感器出貨較多，而在營收增加帶動下，桓達第二季稅後淨利季增14%；第二季EPS 1.33元高於第一季1.18元，上半年 EPS 2.51元，較去年同期的2.45元略增。

桓達上半年合併營收6.52億元，年減2.41%，主要係受中國市場仍未見回溫影響，至於美國、歐洲市場則較去年同期成長，國內市場持穩，至7月累積營收則轉為正成長。

法人認為，桓達的AI伺服器布局在於浸沒式散熱方案。因為所有的伺服器都需要散熱，散熱就需要冷卻，液冷是未來散熱趨勢，桓達的感測器(Sensor)就是在量冷卻液系統中到底還有沒有冷卻液。這項AI伺服器用的Sensor，桓達稱作[工業開發]，這產品十年前就已開發好，且放在行銷目錄上，每年都是賣幾千顆，價錢也不錯。鴻海的系統商將這個產品做為散熱的解決方案。單是做試驗案就需要約四千顆，每一顆售價約四千多元,推估未來商機可以貢獻很大營收與獲利。目前市面上AI伺服器需求者都已經向桓達詢價，這產品將是桓達的重點商機，今年營收力拚成長。

理周投研部認為，展望第四季隨著智慧水表標案出貨放量，以及伺服器水冷系統感測器預期第四季有機會小量出貨，明年將可伴隨AI散熱需求而大量出貨；整體來看，今年營收可望較去年增長或追平，而伺服器水冷系統感測器將隨著AI散熱解決方案的需求而帶動公司大幅營收成長，股價將反應公司營收與獲利成長。