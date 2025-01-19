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台幣貶破33元的陰謀 抱股過年 進可攻退可守 嚴選低基期高殖利率股

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

《理財周刊》1270期蛇形刁手已經隱喻金蛇年蛇行震盪的行情，在市場不確定因素充斥下，本期封面故事以股息殖利率做為進可攻退可守的保護傘，由於1月16日有台積電法說，1月20日有川普就職演說，釐清這兩大變數，再考慮要不要抱股過年。

台股在1月6日大漲639點，以一根長紅突破三角收斂型態，原本大家喜出望外會有一波大行情，沒想到上周三開始一連重挫四天，跌掉1163點，摜破季線及半年線，直到截稿前才稍稍止跌再度站上半年線，投資人心慌到底要不要抱股過年，有沒有紅包行情？仔細推敲，這與國內外政經局勢與資金流向有密切關係。

川普放狠話 拜登禁令加碼

台股在元旦之後外資歸隊，連三天大買725億，第四天就消風，連續四天大賣1167億，原因在於川普政策的不確定性。這位政治狂人還沒上任就不斷的放話，揚言提高墨西哥、加拿大25%關稅，額外加增中國10%關稅，同時，計畫驅逐100萬名非法移民，都將使通膨上行的風險大增，不利FED今年度的降息。

其次，為了提高國家安全，川普不排除用軍事或經濟力量拿回格陵蘭島及巴拿馬運河的控制權，同時，放話將墨西哥灣改名為美國灣、加拿大納為美國第51州的言論，都使國際政經局勢詭譎不安。

另一個原因是，拜登在卸任前對中國揮出最後一拳，1月13日宣布晶片禁令從7奈米擴大到16奈米，並且針對120個出口國分為三級管制，台灣雖然沒有在禁令之內，但勢必影響台積電及輝達晶片出口，當天輝達及台積電ADR股價下跌3%及7%。

台幣貶破33元創9年新低

俗話說「近關情怯」，越接近川普就任前，外資越是不敢動作。政策不確定性促使外資狂買美元及債券避險，美元指數飆升至109.66，美國10年期公債殖利率來到4.73%新高，外資大逃殺，1月13日股匯雙殺，台幣貶破33元大關，來到33.12元新低，台股重挫523點創下元月以來最大跌幅。

1月6日CES展前，台積電登高一呼，台股大漲639點，應是內資主力先行卡位，不料，黃仁勳演講並未透露GB300及Rubin上市的時程，市場大失所望，隔天輝達股價重挫6%，AI及機器人概念股疲軟，加上封關前丙種資金結帳的賣壓出籠，中小型股慘遭倒貨，都是近日台股區間震盪的原因。

台積電法說左右抱股過年意願

能不能抱股過年、有沒有紅包行情，端看1月16日台積電法說是否釋出對第一季樂觀及全年的展望。

台積電去年第四季營收8648.6億元，累計全年營收2.89兆元，年增33.9%，超越財測高標。高盛預估，台積電2025年資本支出上看400億美元，比2024年增加30%，主要用於2奈米製程與CoWoS先進封裝產能擴充，外界一片看好。

1月20日川普就職演說若和平落幕，沒有變出新花樣，那麼在就職演說前美股已經消化之前的利空訊息，就職後台股會反映美股利空鈍化再度走高。

事實上，VIX恐慌指數在19.19，僅微幅升溫，並未超過20，代表國際資金不會太恐慌，只是在等待川普就職演說的情況，等到利空因素鈍化，資金就會重新啟動。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1273期，2025.01.17出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1273期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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