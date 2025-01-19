文．洪寶山

2025年對數學界來說是驚奇的，因為九九乘法表裡每個欄位的數字，從1×1=1、1×2=2…，一直到9×8=72、9×9=81。把這些數字1+2+…+72+81一直加起來，答案就是今年─2025！

碰巧2025是45的平方，是一個完全平方數，而45又是1到9的總和，所以可以寫出下式：2025=(1+2+3+4+5+6+7+8+9)²，再把這個式子展開，(1+2+3+4+5+6+7+8+9)×(1+2+3+4+5+6+7+8+9)就得到九九乘法表的81項相加。

市場誤會了 川普是「散播歡樂的人」

2025有什麼特別的呢？2025的數字和是9，9可以整除2025。有這樣性質的數，叫做Harshad number。harshad這個字來自於印度，意思是「joy-giver」，也就是「散播歡樂的人」，從2022年開始，連續四年都是Harshad number。巧的是，川普正好在2025年就任美國第47任總統，原來，市場誤會了，川普是「散播歡樂的人」。

川普上一任期是2017年1月20日到2021年1月19日，2018年開啟美中貿易戰是最重要的政績，2017年1月20日上證指數收盤價3123.1點，彷彿是迎接川普回歸，上證指數在2025年1月10日，以3168.52點作收，八年過去，對上證指數來說，時間就像是靜止了，真有趣。

美股不賞臉 怎麼能讓美國再次偉大？

川普強調要將製造業帶回美國，減少對外國供應鏈的依賴，強調必須解決企業外移的根本原因─成本問題，計畫以低稅率和高關稅策略重振美國製造業，於是2025年金融市場一開始就以川普的2024年競選口號「Make America Great Again!(要讓美國再次偉大！)」作主軸，美元指數1月10日見到110高點，可以解讀為資金回流美國造成強勢美元，通常強勢貨幣伴隨著利率上揚，美國十年期公債殖利率從2024年12月6日的4.15%開始上揚，隨著川普就任時間逼近，2025年1月10日攀上4.68%，有機會上看2024年4月25日的4.7%前高點，展現出市場對美國經濟前景的信心。

世界新秩序 金融市場面臨結構性轉變

美中不足的是，道瓊指數不給面子，1月10日下跌-696.75點，收在41938.45點，距離2024年11月29日45073.63前波高點達-7.47%跌幅。儘管2025年面臨到川普新政的錯綜複雜影響，不過，法人圈對2025年的前景依舊有信心，中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明認為，2025年全球經濟將進入一個嶄新階段，表示當前十年期美債殖利率曲線型態反映出市場對經濟前景的謹慎樂觀態度，同時在全球通膨趨緩、數位轉型加速及地緣政治新秩序等多重因素影響下，暗示全球金融市場正經歷深層結構性轉變。

正所謂「疾風知勁草，難盤見高手」，金融市場處在COVID-19疫情之後的相對高位區，2025年考驗投資人的資產管理能力。什麼叫資產管理？是指資產管理人根據資產管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產進行經營運作，為客戶提供證券、基金及其他金融產品，並收取費用的行為，比如基金經理人做的就是資產管理。

台灣新目標 力拚做亞洲資產管理中心

所以資產管理的關注點主要在「資產」，強調的是投資能力，投資能力越強的資產管理者或機構，越能獲得更高的收益，幫助客戶實現財富的保值增值，而力拚台灣成為亞洲資產管理中心是金管會新任期的目標。

過去台灣以財富管理為主，缺少資產管理，但金管會認為台灣發展亞洲資產管理中心的條件有七大優勢：(1)穩健成長的經濟成長率與國人平均GDP，(2)充沛的銀行存款、超額儲蓄，(3)壽險業總資產規模持續成長，(4)日益壯大的資本市場與市值，(5)具世界領先與競爭力的優勢產業，(6)持續成長的財富管理規模，(7)快速成長的境內基金規模等。

但相信市場會質疑，缺乏稅負、外匯管理與語言環境優勢的台灣能競爭得過新加坡嗎？金管會的策略是打造具台灣特色的亞洲管理中心，現階段以留下本國人、本國機構和海外台商的錢為優先，但也不放棄吸引外國資金。留財與引資並重，投資台灣支持產業發展為核心特色，目標二年鬆綁法規、市場調整、跨部協調；四年達到資產管理規模、市場參與者大幅成長；六年爭取國際認同、具區域競爭力。

金管會把原來的私人銀行、投信、保險的業務擴大，放寬保險業資金全權委託給投信業，全面開放私人銀行業務，促成公共建設以證券化的方式募資，讓投資人參與建設台灣，在高雄打造一個全新的金融資產管理專區，包括碳交易所、虛擬資產服務業，未來開放讓金融業試辦虛擬資產保管業務，讓專業投資人去買比特幣ETF。