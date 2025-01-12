這檔股票切入光通訊布局 營收與毛利率續增長

文 / 許博

AI算力在資料中心與大量資訊處理的需求下，傳輸效率與速度的要求越來越高，過去以電傳輸資訊可能造成資訊損耗、高溫、速度減慢等影響資訊傳輸與判斷，因此以光傳輸取代電傳輸成為熱門的顯學。

星通資訊股份有限公司產品之一關鍵任務MCC光纖骨幹解決通信系統需要實時功能以減少網路中的延遲的問題。所有透過關鍵通信網路的基礎架構都需要確保超可靠低延遲通信（URLLC）和準確的時間控制以隨時追蹤了解系統運作狀態，準確傳遞訊息，並避免災難發生。

星通股價在10月9日創高91元後拉回整理，近期在80元上下震檔整理。未來股價將反映公司營收與獲利成長。

星通資訊成立於1991年，2002年股票上市，總部在新竹科學園區，主要產品包括PDH/TDM、SDH、SONET。發展中的WDM解決方案是為光交換層的技術之一，光交換層OTN預計在2030年量產。

SDH/SONET-MPLS混合型傳輸交換設備。

MPLS 電信級封包傳輸交換設備。

星通的產品發展策略

新通產品的發展策略從交換器converter調配層1992，再發展到接路層Access1997，在往上發展到傳輸交換層Transport2007，2022年開發光交換層。

產品的發展策略專注在關鍵任務光纖骨幹MCC的解決方案。5G MCC解決方案為主要發展重點，包括M CC實體、環境與資訊安全技術的開發。

S D H /S O N E T打開發獲得獲得大型公司的認證，大型公司原本採納華為的技術，改為採用星通的S D H S O N E T。

主要往來客戶是國際級通訊電力設備公司

星通是全球前三大M C C解決方案的領導廠商之一。

主要往來客戶包括了美國通訊設備、芬蘭通訊設備、法國電力設備、日本通訊設備等大型電信設備公司。

光收發模組全球市場規模

根據世界最大市場研究機構Research and Markets資料顯示，光收發模組全球市場規模在2021年70億美金，預估到了2026年143億美金，預計2021~2026 年的複合年增長率為15.2%。

2024年上半年營收、毛利率、每股盈餘都YoY成長

9月營收再創今年新高季成長109%

星通2024年9月份營收 89,129千元，月增14.6%、年增43.2%，累積前九個月，營收484,508千元，年增率21%，前九月營收已達去年全年營收649,161千元的75%。2024年第三季營收251,411千元，高於第二季119,218千元，季成長109%；第二季營收高於第一季113,879千元，季成長4.69%，呈現一季比一季高的逐季成長趨勢。

2023年第三季每股盈餘1.56元，創同期歷史新高。

營業利益每股盈餘成長100%，毛利率、營業利益率、淨利率都大幅提升呈現三率三升。

2023年營收成長的原因在於電力系統交換的商機帶入營收成長。

毛利率已經達到62%。

法人認為，星通毛利率呈現逐年增長的趨勢，2022年全年毛利率54.9%，2023年68.7%。2023年全年毛利率高於2022年全年。2024年上半年64.7%高於2023年上半年61.5%。

2024年第一季毛利率70 %，高於2023年第一季62.1%，第二季59.5%與去年第二季60.8%相近。2024年上半年毛利率64.7%高於2023年上半年61.5%。參見圖二。第三季毛利率71.73%更高。

星通在毛利率逐年提高的趨勢下，營業利益率與淨利率同步逐年提高。從圖三可以看出，各季毛利率在2023年已經站上60%以上，2023年第四季更是高達79.5%。2024年第一季也有70%。法人認為，星通毛利率呈現逐年提高的趨勢，對公司淨利率與每股盈餘將會有提升作用。

從圖三可以看出，星通在2022年各季淨利率波動幅度較大，在5.5%～21.2%；在2023年各季淨利率提高到24.8%到36.4%，淨利率區間從20%提高到30%以上，以2023年第四季36.4%最高。

理周投研部表示，星通2024年每股盈餘第一季0.63 元，第二季0.62元，上半年合計1.24元；相比2023年第一季每股盈餘0.61元，第二季0.45元，上半年合計1.06元，年成長17%。且第三季每股盈餘1.55元，更高於第一季、第二季。依此趨勢判斷，今2024年相比2023年，不論在營收、毛利率、每股盈餘都可望優於去年。

星通2024年不論在營收、毛利率、每股盈餘都可望優於去年，股價將會反映公司基本面狀況，在目前正值整理期間，值得繼續追蹤。