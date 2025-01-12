川普2.0拚美國再次偉大 這ETF會進化又搭強盛的秘密

文 / 張仲華

美國前總統川普重返政壇，預計將推動以「美國利益優先」為核心的經濟與貿易政策，對全球經濟和金融市場的影響成關注焦點，在川普力拚美國再次偉大的同時，投資人也紛紛找尋參與美國成長的機會。

川普2.0力拚美國重返榮耀

川普回歸政壇，秉持著「美國製造」與「投資美國」的目標，在川普提出的眾多政見中，預計對所有進口商品加徵10%至20%的關稅，針對中國進口商品更高達60%，同時取消中國的永久正常貿易關係優惠，此舉雖然可能導致進口商品成本上升，但卻促使更多企業選擇在美國設廠，進一步推動技術與資本流入美國，此外，美國本土製造商的稅率由 21%降至 15%、監管放寬及本土製造業的扶植等，有機會為美股提供持續成長的動能。

美國強盛的秘密：「創新研發」

美國常扮演新時代的領航者，不只在科技產業，還有生活、金融、能源與電動車等領域，回顧全球重大里程碑，2020年疫情開始，電商龍頭亞馬遜大幅成長；2023年AI熱潮席捲全球，輝達成為AI領導者。美國是全球創新的先鋒，浪潮的起源常從美國開始，且由美國龍頭企業發揚光大。

美國能位居龍頭地位，創新力功不可沒，而研發投入是進步與創新的基石，同時也是衡量企業競爭力的重要指標，這也提供投資美股的新方向。根據彭博等資料指出，從海嘯前有資料以來，00971所追蹤的彭博研發龍頭指數總報酬高達約1,086.07%，勝過標準普爾100指數、標普中型股400指數以及羅素2000指數，聚焦研發龍頭的彭博研發龍頭指數的表現顯著。

美股ETF比較

由於2025年川普重返白宮，越來越多投資人將目光轉向美股ETF，以下比較美股ETF的相關資訊。元大S&P500（00646）追蹤投資人熟悉的標普500指數，而復華S&P500成長（00924）追蹤標普500成長指數，標普500成長指數是從標普500指數，再依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選。而00971的追蹤指數「彭博研發龍頭指數」，不同於其他美股ETF，搭上美國持續引領潮流的關鍵「研發創新」，擁有獨特指標「研發費用成長篩選」，個股研發費用須連續3年均正成長且研發占銷售額比率須在前90%等標準，加上市值、流動性檢驗，最後透過市值排序與加權，精選出50檔成分股。

再看到產業配置與持有標的，截至2024年11月30日資料，00646與00924追蹤指數分別為標普500指數與標普500成長指數，資訊相關產業占大宗。而00971(截至2024/12/31)追蹤指數聚焦產業研發龍頭，除了資訊科技占約39.57%，其次通訊服務占約17.76%等，且前十大成分股包括博通(AVGO)、網飛(NFLX)等。

美股ETF新兵報到 又搭創新進化

川普即將於1月上任，市場擔憂關稅政策，是否會推升通膨，導致降息時程出現變數，但也別忘了川普的重商主義，且常將股市表現作為政績。上次川普當選期間股市表現相對亮眼，道瓊工業指數、S&P500指數與NASDAQ指數期間分別繳出約78.1%、83.4%與146.6%，而聚焦研發龍頭的「彭博研發龍頭指數」更上漲約161.0%。

野村美國創新研發龍頭（00971）追蹤「彭博研發龍頭指數」，其核心宗旨「創新」、「研發龍頭」、「會進化」受到市場關注，指數除了涵蓋當下市場主流，更挖掘各領域明日之星，透過指數的「進化」機制，調整成分股，不單押特定產業，而是搭上美國優異表現的核心，也就是「研發創新」，來緊跟市場的成長動能，為投資人提供參與美股創新研發的機會。