萬物皆可通投資 超馬芭樂的人生智慧

文．黃淑珍

「除了打雷、颱風不跑，其他天氣因素我都會照常執行。」對超馬芭樂來說，跑步就像是投資，天氣就像是行情，多頭、空頭都會是決定要不要投資的條件。

超馬芭樂本來就有跑步的習慣，而他的FB社群常有粉絲在上面向他詢問私人理財問題，超馬芭樂心想，這些問題大概不想在社群上討論，被別人知道，於是心生一計，向粉絲提議：「不如我去你家解惑，你就請我吃頓飯」。

粉絲也非常阿沙力的說好，提供自己的地址，超馬芭樂就制定路線，跑去粉絲家中親自解答。這件事傳出去後，「芭樂粉」也都爭先恐後的登記等候超馬芭樂的「上門服務」，地區涵蓋北、中、南，造福廣大股民。

退休後愛上跑步 從中領悟到投資道理

父母不擔心孩子的未來，孩子不擔心父母的健康，就是一個及格的退休狀態。超馬芭樂笑道，退休後容易變胖，他也因此體重達到一百多公斤，而跑步投入成本低，只要買雙鞋、穿件短褲就可以出門，且場地不拘，讓他覺得很方便，於是開始投身這項運動。

跑著跑著，超馬芭樂發現，跑步和投資的核心觀念是一樣的。馬拉松不能一直加速，有時要控制速度，有時要休息補給一下，投資同樣不能從頭衝到尾，需要暫時出場或調整。

超馬芭樂因此感受到跑步的樂趣，從跑四百公尺起步，慢慢往上加大里程數。超馬芭樂說，不管是從投資還是跑步的角度，只要是持續做對的事情，一定都會看到效果，但投資人都習慣找飆股，希望在短時間內賺大錢，就和初學者第一次就要挑戰一百公里一樣。

教學不是佈道 而是點出關竅

「我去拜訪別人不是為了佈道，而是點出關竅。」超馬芭樂去拜訪股民時，知道他們的目標後，就會提出設想讓股民思考，這個投資策略到底適不適合自己。

超馬芭樂曾經去高雄拜訪一位金融業的高管，對方認為定存的利率最多2%，而市面上的高股息ETF配息率隨便都有達到8%，他因此萌生抵押房子去投資高股息ETF的想法。那位高管的妻子雖然對此抱有疑慮，但舉不出證據否定先生的想法，雙方一直達不到共識。

對此，超馬芭樂問了先生兩個問題：「如果你買的標的一天下跌一元，你受得了嗎？如果這個狀況持續兩、三年，你受得了嗎？」用提問代替否定，點出對方忽略的關鍵，是超馬芭樂溝通的慣用招，畢竟人總會不服輸，被強烈否定反而會引起逆反心理。超馬芭樂笑道，那位先生本來以為他是去認同自己的觀點，結果最後反被說服。

即使投資同一檔標的，每個人條件、承受風險的能力不同，策略就會有差異，這也是超馬芭樂覺得有趣的地方，他表示，只要還能跑，《超馬芭樂來我家》計畫就會一直持續下去。

超馬芭樂的兩大原則

在訪問多個投資人後，超馬芭樂發現，每個人都知道「人云亦云，道聽途說」是投資的大忌，但類似的情況卻層出不窮，關鍵就在於，說出這句話的人是誰。

投資人常常會相信某個專家、媒體、朋友的話，而且不認為自己在「人云亦云」，超馬芭樂常在詢問他們為什麼這樣做時，得到「XXX說的」這種答案。

超馬芭樂不斷強調，投資的方法沒有對錯，只有適不適合自己，他也希望每個人在制定投資策略時都先想想三個問題—你做什麼？不做什麼？為什麼？

靠著投資實現財富自由，成為廣大股民的偶像，超馬芭樂無非就是堅持著兩項原則，第一個就是上述提到的三個問題，要知道自己在做什麼。

第二個則是，不要想著短時間賺大錢。網路上當沖客賺大錢的報導給了投資人「美國夢」，雖然的確有像巨人傑這類的少年股神存在，但不可否認的是，多數人都淪為被收割的韭菜。

投其所好 拉近彼此距離

幽默是拉近彼此距離的利器，超馬芭樂在傳遞他的想法和觀念時，除了會廣泛舉例，也會時不時講出一兩句「金句」，讓對方產生共鳴，除了提升注意力，這種方式也會更快拉近彼此關係。

超馬芭樂在看書時，都會將中意的句子記下來，時不時拿來自己玩一玩，令人意外的是，他也是位K-POP粉，對BLACKPINK、(G)I-DLE、aespa等韓團瞭如指掌，廣泛的涉略讓他在面對不同年齡層時，都能投其所好、相談甚歡。

超馬芭樂擅長從「分享」而非「教育」的角度，放下對方的壓力，甚至有許多人建議他可以開設兒童教育班，因為即使在面對資歷年輕的後輩，他也可以用平等的角度去交流，讓談話事半功倍。在與超馬芭樂的談話中，可以時時體會到他專業卻不失幽默的作風，也會忍不住驚嘆他話題的豐富，心生親切。

先天有先天的特性 但是後天可以養成

按照學理，Ａ型血跟摩羯座的人會比較內向，而談吐幽默的超馬芭樂居然是前兩者的混合體，許多人知道後都大聲吐槽：「你報錯戶口了吧！」超馬芭樂說，先天有先天的特性，但是後天可以養成，投資也是這樣，不是頂尖學府畢業，不是相關科系，也可以成為成功的投資人。

對於超馬芭樂來說，與財富相關的目標已經不多，他現階段的挑戰都會放在超級馬拉松上，也將在今年首次參加一千公里的賽事，為期十九天，全台有資格參賽的選手不超過五十人。

超馬芭樂將持續在馬拉松賽事上挑戰自己，而我們也期待，他會從中領悟出什麼有趣的人生、投資道理，與我們分享。