文．洪寶山

CES 2025的亮點毫無疑問，當然是黃仁勳身上那件會發亮的黑皮衣，根據媒體報導，黃仁勳的新皮衣與TOM FORD-PATENT PRINTED CROC COLLAR BLOUSON十分相像，一件價錢落在8990美元至9990美元之間，約為台幣29.4萬元至32.7萬元之間。雖然黃仁勳很會賣GPU，但相信偶爾斜槓賣皮衣也會熱銷。這次黃仁勳帶來Blackwell架構的RTX 50系列顯卡、具備世界基礎模型的Cosmos、汽車處理器Thor，以及與聯發科合作推出個人AI超級電腦。

花兩千美元 顛覆遊戲規則

Blackwell是史上算力最強的單一晶片，該系統的最終目標是增強在技術和創新方面的能力和體驗。RTX 50系列顯示卡，包括RTX 5070(549美元)、RTX 5070 Ti(749美元)、RTX 5080(999美元)、RTX 5090(1999美元)等。根據輝達最新消息指出，GeForce RTX 5090將於「1月30日」開賣，將為玩家和創作者帶來顛覆遊戲規則的體驗！

入門級的RTX 5070不僅比前代入門款RTX 4070少51美元，而且只要RTX 4090的三分之一價格，就可以擁有RTX 4090的效能，同步推出搭載5070系列的筆電。比較RTX 4090與RTX 5070規格，RTX 4090的NVIDIA CUDA核心是16384，RTX 5070是6144，加速時脈(GHz)差不多，2.52與2.51，標準記憶體設定分別為24G GDDR6與12G GDDR7，事實上，RTX 5070提供Tensor核心988 TOPS的AI算力，遠超過RTX 4090的Tensor FP16核心330 TOPS AI算力。嚴格來說，RTX 4090只能用在推理模型，用來訓練大模型是行不通的。

顯卡三大廠 飆速新品搶市

顯卡三大廠同場針對RTX 50系列發表自家產品，微星發布全線NVIDIA GeForce RTX 50系列新世代顯示卡，包括Project SL、Project S、Project Trio、Project X和Project I。

華碩ROG Astral GeForce RTX 50系列，為旗下全新高階顯示卡，涵蓋ROG Astral GeForce RTX 5090/5080，以及採用水冷設計的ROG Astral LC GeForce RTX 5090。技嘉GeForce RTX™ 50系列全面升級散熱系統，WINDFORCE採用可增加12.5%風流的全新Hawk風扇設計與伺服器等級的導熱凝膠。

AMD也沒有發表新的GPU平台，推出Ryzen X3D系列新產品Ryzen 9950X3D與9900X3D桌上型處理器，強調可為遊戲玩家和內容創作者提供Zen 5架構CPU強大的效能。迎戰輝達超級電腦Project DIGITS的AI PC，AMD推出Ryzen AI Max系列處理器，標榜是全球最快的全新Copilot+PC處理器，比前幾代Ryzen AI的效能提升90%。此外，Ryzen 9955 HX3D配備16核心和32執行緒，是專為遊戲玩家和創作者打造的最快筆電處理器之一。

AR眼鏡概念股 漲跌兩樣情

今年的CES展有別於過去聚焦智慧手錶，新型態穿戴裝置冒出頭，包括智慧眼鏡、擴增實境(AR)裝置。聖誕節到元旦期間，宏達電無預警的拉了一波行情，很意外，1月2日輝達在美國專利商標局公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，可以有效解決AR穿戴式裝置長期以來笨重的大問題，而且沉浸體驗感能更好，於是輝達進軍AR眼鏡的消息，讓市場期待長期深耕AR、VR領域的宏達電能走出一波行情，由於宏達電的VIVERSE軟體平台與輝達的數位孿生平台Omniverse高度連結，元月7日宏達電開盤一度大漲8.9%，可惜終場以下跌-6%作收，但是其他AR眼鏡概念股的騰輝電子、GIS-KY都漲停鎖死。

GIS-KY展出AR眼鏡光波導解決方案，整合光機引擎，具備高品質影像顯示及超輕薄特性，可支援單綠色或全彩顯示，並提供客製化的光學和機構設計，為近眼裝置及可穿戴設備市場提供更具彈性的解決方案。AR眼鏡因MetaQuest採用MicroLED光機，引領市場關注MicroLED族群。MicroLED技術因透明、可撓及大尺寸等優勢，集邦科技預期AR領域的MicroLED市占可望在2030年突破30%，錼創科技-KY是全球唯一量產MicroLED晶片廠商。

不過，1月7日輝達收跌-6.22%，把CES開展前的漲幅吐回去，媒體解讀沒等到Rubin平台的新進度而失望性賣壓湧出，關於這點，要怪市場期待過高，因為GB Rack系列因設計驗證較為複雜，供應鏈仍需時間整備，去年第四季才小量生產，第二季出貨才明顯，這麼辛苦研發的產品，沒鋪貨個一年，還不如不做，所以第一季就發布下一代的Rubin平台GPU，CSP很有可能直接跳過GB200而等待GB300，這不利輝達的藍圖布局。

機器人進化 如iPhone版升級

TrendForce預估今年AI伺服器產值有望從2050億美元提升至2980億美元，+45.36%，占整體伺服器產值提升至七成以上，同時預估2025年AI伺服器全年出貨量將年增28%。

至於機器人接下來的進化就是精細度與大語言模型的融合，要像漫威的鋼鐵人那樣飛天遁地，甚至像變形金剛般重組，那還有得等，所以從外觀上大概會與每一代iPhone的進化類似，對股民來說會越來越無感。